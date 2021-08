വീണിട്ടും എഴുന്നേറ്റോടി ഡച്ച് താരം 1500 മീ. സെമിയിൽ; 5000 മീറ്ററിൽ സ്വർണം– വിഡിയോ

ടോക്കിയോ ∙ നെതർലൻഡ്സിന്റെ സിഫാൻ ഹസൻ വനിതാ 1500 മീറ്റർ ഹീറ്റ്സിനിടെ ഇന്നലെ രാവിലെ ട്രാക്കിൽ വീണപ്പോൾ ആരാധകർ ഒന്നു ഞെട്ടിയതാണ്. പക്ഷേ, യാതൊരു കൂസലുമില്ലാതെ ചാടിയെഴുന്നേറ്റോടിയ താരം മത്സരം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഒന്നാമതായി. ട്രിപ്പിൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ടോക്കിയോയിലെത്തിയ സിഫാനു വീഴ്ചയിൽ പരുക്കേറ്റോയെന്ന ആശങ്കയ്ക്കിടെ വൈകിട്ട് താരം 5000 മീറ്റർ ഫൈനലിന് ഇറങ്ങി. 14 മിനിറ്റ് 36.79 സെക്കൻഡിൽ സിഫാനു സ്വർണം. വീഴ്ചയിൽ പതറാതെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടി സ്വർണം നേടിയ സിഫാന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുകയും ചെയ്തു.

ഹീറ്റ്സിനിടെ കെനിയൻ താരം എഡിന ജെബിട്ടോകയുടെ കാലിൽത്തട്ടിയാണ് സിഫാൻ നിലംപതിച്ചത്. എഡിനയും വീണുപോയി. എന്നാൽ, പതറിപ്പോകാടെ ചാടിയെഴുന്നേറ്റ സിഫാൻ സമയം കളയാതെ ഓട്ടം തുടർന്നു. മുന്നിൽ കയറിയ എതിരാളികളെ ഒന്നൊന്നായി പിന്നിലാക്കി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തോടെ മത്സരം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. 4:5:17 മിനിറ്റിൽ മത്സരം പൂർത്തിയാക്കിയ സിഫാൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ജെസീക്ക ഹൾ, അമേരിക്കൻ താരം എലിനോർ എന്നിവരെ പിന്തള്ളിയാണ് സെമിയിൽ കടന്നത്.

കാപ്പി കുടിച്ചാണു താൻ വീഴ്ചയുടെ ക്ഷീണം മറികടന്നതെന്നു താരം മത്സരശേഷം പറഞ്ഞു. നാളെ വൈകിട്ടാണ് സിഫാന്‍ മത്സരിക്കുന്ന 1500 മീറ്റർ സെമി ഫൈനൽ. ടോക്കിയോയിൽ ട്രിപ്പിൾ സ്വർണം ലക്ഷ്യമിടുന്ന സിഫാൻ അതിനുശേഷം 10,000 മീറ്ററിലും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്.



English Summary: Sifan Hassan trips and falls, but bounces back to win 1500 m heat