ആദ്യ ശ്രമത്തിൽത്തന്നെ 86.65 മീറ്റർ ദൂരം; നീരജ് ചോപ്ര നേരിട്ട് ജാവലിൻ ഫൈനലിൽ

ടോക്കിയോ∙ ഈ ഒളിംപിക്സിൽ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ഇനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവുമധികം മെഡൽ പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്ന ജാവലിൻ ത്രോയിൽ വിശ്വാസം കാത്ത് നീരജ് ചോപ്ര ഫൈനലിൽ. യോഗ്യതൗ റൗണ്ടിൽ ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ മത്സരിച്ച നീരജ് ആദ്യ ശ്രമത്തിൽത്തന്നെ 86.65 മീറ്റർ ദൂരം കണ്ടെത്തിയാണ് ഫൈനലിന് ടിക്കറ്റെടുത്തത്. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലായി യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ മത്സരിച്ച 32 താരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ദൂരവും എ ഗ്രൂപ്പിൽനിന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരനായി യോഗ്യത നേടിയ നീരജിന്റേതാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ താരം അർഷാദ് നദീം 85.16 മീറ്റർ ദൂരം കണ്ടെത്തി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തോടെ ഫൈനലിലെത്തി. ബി ഗ്രൂപ്പിൽ യോഗ്യതയ്ക്കായി മത്സരിച്ച മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ താരം ശിവ്പാൽ സിങ് 76.40 മീറ്റർ ദൂരത്തിലൊതുങ്ങി ഫൈനൽ കാണാതെ പുറത്തായി.

ജർമനിയുടെ സുവർണ പ്രതീക്ഷയായ ലോക ചാംപ്യനും ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരവുമായ ജോഹാനസ് വെറ്റർ മൂന്നാം ശ്രമത്തിൽ 85.64 മീറ്റർ ദൂരം കണ്ടെത്തി ഇരു ഗ്രൂപ്പുകളിലുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തോടെ ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടി. ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 90 മീറ്ററിനു മുകളിൽ ദൂരത്തേക്ക് ഏഴു തവണ ജാവലിൻ പായിച്ച താരമാണ് വെറ്റർ. നീരജിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമാകട്ടെ ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ കുറിച്ച 88.07 മീറ്ററും.

ആദ്യ റൗണ്ടിൽ നേരിട്ട് ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിനുള്ള ദൂരം 83.50 മീറ്റർ ആയിരുന്നു. ഈ ദൂരത്തേക്കാൾ മൂന്ന് മീറ്ററിലധികം ദൂരം ആദ്യ ശ്രമത്തിൽത്തന്നെ കണ്ടെത്തി രാജകീയമായിട്ടാണ് നീരജിന്റെ ഫൈനൽ പ്രവേശം. ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനാണ് ഫൈനൽ. എ, ബി ഗ്രൂപ്പുകളിലായി നടക്കുന്ന യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പിലാണ് നീരജ് മത്സരിച്ചത്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ ആദ്യ മൂന്നു ശ്രമങ്ങളിലായി 84.50 മീറ്റർ ദൂരം പിന്നിടുന്നവർക്ക് നേരിട്ട് ഫൈനൽ യോഗ്യതയെന്നതാണ് ചട്ടം. അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നുമായി ഏറ്റവും മികച്ച ദൂരം കണ്ടെത്തുന്ന 12 പേർക്ക് ഫൈനൽ പ്രവേശം.

ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽത്തന്നെ 86.65 മീറ്റർ ദൂരം ക്ലിയർ ചെയ്ത നീരജ് മറ്റുള്ളവരുടെ ത്രോകൾക്കായി കാത്തുനിൽക്കാതെ നേരിട്ട് ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടി. ഇതോടെ തുടർന്നുള്ള രണ്ട് അവസരങ്ങൾ താരം വിനിയോഗിച്ചുമില്ല. നീരജിനു പുറമെ ഫിൻലൻഡ് താരം ലാസ്സി എറ്റലാറ്റലോ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽത്തന്നെ യോഗ്യതാ മാർക്കായ 84.50 മീറ്റർ ദൂരത്തോടെയും ജർമനിയുടെ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം ജൊഹാനസ് വെറ്റർ മൂന്നാം ശ്രമത്തിൽ 85.64 മീറ്റർ ദൂരത്തോടെയും നേരിട്ട് ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടി.

അതേസമയം, ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ മത്സരിച്ച മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ താരം ശിവ്പാൽ സിങ് നിരാശപ്പെടുത്തി. ആദ്യ ത്രോയിൽത്തന്നെ 76.40 മീറ്റർ ദൂരം കണ്ടെത്തി ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കമിട്ട ശിവ്പാൽ, അടുത്ത ഏറുകളിൽ നിരാശപ്പെടുത്തി. 74.80 മീറ്റർ, 74.81 മീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ശ്രമങ്ങളിൽ ശിവ്പാലിന് കണ്ടെത്താനായത്.



English Summary: Javelin thrower Neeraj Chopra throws 86.65m in his first attempt, qualifies for final