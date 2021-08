‘ചക്ദേ ഇന്ത്യ’യ്ക്ക് പ്രചോദനമായ താരം, കോച്ച്; എങ്ങനെ മറക്കും, നേഗിയെ?

ഒളിംപിക് ഹോക്കിയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം സെമിയിൽ കടന്നതോടെ വീണ്ടും കേൾക്കുന്നു ആ വിളികൾ: ‘ചക്ദേ ഇന്ത്യ’. കളിയും കാര്യവും കൂടിക്കുഴഞ്ഞുണ്ടായ സിനിമയായിരുന്നു ‘ചക്‌ദേ ഇന്ത്യ’. സിനിമ കണ്ട് ആവേശം കൊണ്ടവർ അറിയുക! നാലു പതിറ്റാണ്ടു മുൻപ് കളിക്കളത്തിൽ സംഭവിച്ചത്, പിന്നെ ഒരു രാജ്യമാകെ കാര്യമാക്കിയത്, ഒക്കെയാണ് ഷാരൂഖ് ഖാനും കൂട്ടരും വെള്ളിത്തിരയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.

സിനിമ അന്നു നേടിയ കയ്യടിയുടെ പ്രതിധ്വനിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പഴയൊരു പഴിചാരലിന്റെ സ്വരം അലിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മുൻ ഹോക്കി കളിക്കാരന്റെ വേദനയുണ്ട്, കണ്ണീരുമുണ്ട്.

∙ യഥാർഥ കഥ

‘ചക്‌ദേ ഇന്ത്യ’ എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥയ്‌ക്കുപിന്നിലെ കഥ പിറന്നിട്ട് നാലു പതിറ്റാണ്ടോടടുക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഹോക്കിയുടെയും ഷാരൂഖ് ഖാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കബീർ ഖാൻ എന്ന പരിശീലകന്റെയും കഥ പറഞ്ഞ ‘ചക്‌ദേ ഇന്ത്യ’യുടെ കഥാതന്തു ഇന്ത്യൻ ഹോക്കിയുമായി ഇടതൂർന്നു കിടക്കുന്നു. യഥാർഥ കഥ തുടങ്ങുന്നത് 38 വർഷം മുൻപ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1982 ഡിസംബറിൽ. ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ കായിക മാമാങ്കമായ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ ഒൻപതാം പതിപ്പു ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നു. എല്ലാ ഏഷ്യൻ മേളകളിലെയുംപോലെ മുഖ്യ ആകർഷണം ഇന്ത്യാ-പാക്ക് ഹോക്കി മൽസരങ്ങളാണ്. ന്യൂഡൽഹി മേളയിലും അതിനു മാറ്റമുണ്ടായില്ല. ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്‌ഥാനും തന്നെ. ലീഗ് തലത്തിലും സെമിയിലും ഒരു മൽസരം പോലും തോൽക്കാതെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഫൈനലിൽ കടന്നത്.

മിർ രഞ്ജൻ നേഗി ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവെച്ച ചിത്രം.

ഏഷ്യാഡ് ഹോക്കിയിൽ ഒരിക്കലൊഴിച്ച് (1966) എന്നും പാക്കിസ്‌ഥാനായിരുന്നു മുൻതൂക്കം. ഇക്കുറിയെങ്കിലും അതിനൊരു മാറ്റമുണ്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി പ്രേമികൾ. ഫൈനൽ കാണാൻ നാഷനൽ സ്‌റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയതു 30,000 കാണികൾ. ജേതാക്കൾക്കുള്ള മെഡലുകൾ സമ്മാനിക്കാനെത്തിയത് അന്നത്തെ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി ജസ്‌റ്റിസ് എം. ഹിദായത്തുല്ല. വൈകിട്ടു മൂന്നു മണി. ഇന്ത്യ, പാക്ക് കളിക്കാർ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങി. നിലവിലെ ഒളിംപിക്‌സ് (മോസ്‌കോ, 1980) ജേതാക്കൾ എന്ന തലയെടുപ്പോടെ ഇന്ത്യ. ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾ (മുംബൈ, 1982) എന്ന അഭിമാനത്തോടെ പാക്കിസ്‌ഥാൻ മറുവശത്ത്.

ഇരു ടീമുകളും താരനിരകൊണ്ടു സമ്പുഷ്‌ടമായിരുന്നു. ബൽബീർ സിങ് സീനിയർ, ബൽബീർ സിങ് ജൂനിയർ എന്നിവർ പരിശീലിപ്പിച്ചൊരുക്കിയ ഇന്ത്യൻ ടീം. ഇന്ത്യയെ നയിക്കാൻ സഫർ ഇക്‌ബാൽ. മുന്നേറ്റ നിരയിൽ മുഹമ്മദ് ഷാഹിദ്, രാജീന്ദർ സിങ് (സീനിയർ), ജാക്വിം കർവാലോ (ഇപ്പോഴത്തെ ദേശീയ കോച്ച്) എന്നിവർ. ഇവർക്കൊപ്പം ഗുർമെയ്‌ൽ സിങ്, മെർവിൻ ഫെർണാണ്ടസ് തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പടയ്‌ക്കു ബലമേകി. ഗോൾ വലയം കാക്കാൻ മിർ രഞ്‌ജൻ നേഗിയും.

ചക് ദേ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ രംഗങ്ങൾ. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

കളി തുടങ്ങി നാലാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. സ്‌റ്റേഡിയം ഇളകി മറിഞ്ഞു. പക്ഷേ കളിയുടെ ഗതി മാറിയതു പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ഒത്തിണക്കം നഷ്‌ടപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ പതനത്തിനാണു നാഷനൽ സ്‌റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. കാലിമുള്ള, ഹനീഫ് ഖാൻ, മൻസൂർ ഹസൻ, ഹസൻ സർദാർ, മൻസൂർ ഉൾ ഹസൻ എന്നിവർ വെടിയുണ്ടകണക്കെ ഇന്ത്യൻ പോസ്‌റ്റിലേക്കു പായിച്ചത് ഏഴു ഗോളുകളായിരുന്നു. കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്‌കോർ ഇങ്ങനെയായി: പാക്കിസ്‌ഥാൻ- 7, ഇന്ത്യ-1.

∙ കനത്ത തോൽവി, വിഷാദരോഗം

ഏഷ്യാഡ് ഹോക്കിയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും നാണംകെട്ട തോൽവിയാണ് അന്നു കുറിക്കപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യയ്ക്കു 10 പെനൽറ്റി കോർണറുകൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും ഒന്നുപോലും ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല. ഇന്ത്യയുടെ തോൽവിക്കു പരിശീലകരെയോ ക്യാപ്‌റ്റനെയോ ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ ഭാരവാഹികളെയോ ക്രൂശിലേറ്റിയില്ല. നേഗി എന്ന ഗോൾകീപ്പറുടെ മേലായി പഴി മുഴുവനും. സ്‌ഥാനത്തും അസ്‌ഥാനത്തും ഓടി മുന്നോട്ടുകയറി ഗോൾ വലയം എതിരാളികൾക്കു തുറന്നു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു നേഗി എന്നു കായികലോകം വിധിയെഴുതി. നേഗി ഇന്ത്യൻ സ്‌പോർട്‌സിലെ വില്ലനായി. പിന്നെ വിമർശനങ്ങളുടെയും കുറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെയും നാളുകൾ.

പുസ്തകപ്രകാശനച്ചടങ്ങിൽ നേഗി (വലത്).

പണം വാങ്ങി രാജ്യത്തെ തോൽപ്പിച്ചു എന്നു മിക്ക പത്രങ്ങളും അന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തതു നേഗിയെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചു. ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നേഗിക്കു നേരെ പല സ്‌ഥലത്തും കയ്യേറ്റ ശ്രമങ്ങളുണ്ടായി. ഏഷ്യാഡ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങാൻ റയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോൾ ആളുകൾ ബഹളം കൂട്ടി. ട്രെയിൻ ഇൻഡോറിലെത്തിയപ്പോൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും നേഗിയെയും കുടുംബത്തെയും അപമാനിക്കുന്ന കമന്റുകൾ പറന്നെത്തി. രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകൊടുത്ത പാക്ക് ചാരൻ എന്നുപോലും നേഗി മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടു. തൊട്ടടുത്ത മാസം മെൽബണിൽ നടന്ന എസൻഡാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നിന്നു നേഗി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. പകരം നീൽ കമൽ ഇന്ത്യൻ ഗോളിയായി.

ഏകാന്തതയുടെ നാളുകളായിരുന്നു പിന്നീട്. ഔദ്യോഗികജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും സഹപ്രവർത്തകരും ഒറ്റപ്പെടുത്തി. സിബിഐ അന്വേഷണം ഭയന്നു സഹപ്രവർത്തകർ കൂടുതൽ അടുത്തില്ല. മാധ്യമങ്ങൾ നിശിതമായ വിമർശനങ്ങളാണു തൊടുത്തുവിട്ടത്. അദ്ദേഹം മാനസികമായി തളർന്നു. വിഷാദരോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു. ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റിപ്പോലും തീരുമാനിച്ചു. നേഗി ഇന്ത്യൻ സ്‌പോർട്‌സിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു.

∙ തിരിച്ചുവരവ് കോച്ചായി

അങ്ങനെയിരിക്കെ ബാങ്കോക്ക് (1998) ഏഷ്യാഡിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഗോൾ കീപ്പിങ് കോച്ചായി നേഗിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. എം.കെ. കൗശിക് പരിശീലിപ്പിച്ച ആ ടീം ബാങ്കോക്കിൽനിന്നു മടങ്ങിവന്നതു സ്വർണവുമായിട്ടാണ്. ചരിത്രത്തിൽ ഏഷ്യാഡ് ഹോക്കി സ്വർണം നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ടീം.1982ലെ തോൽവിക്കു മധുരമായ പകരംവീട്ടൽ. തുടർന്നു 2003ലെ പ്രഥമ ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള (ഹൈദരാബാദ്) ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിനെ ഒരുക്കാനുള്ള ദൗത്യവും നേഗിക്കായിരുന്നു. സുവർണനേട്ടവുമായി വിക്‌ടറി സ്‌റ്റാൻഡിൽനിന്ന ഇന്ത്യൻ വനിതകളും രാജ്യവും ആ വിജയത്തിനു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു നേഗിയോടാണ്. ഇതോടെ നേഗി ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവരികയായിരുന്നു. നേഗി ചെയ്‌തതെല്ലാം ഇന്ത്യയും തന്നോടു ചെയ്‌തതെല്ലാം നേഗിയും മറന്നു.

ചക് ദേ ഇന്ത്യയുടെ പോസ്റ്റർ. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൊർത്തിണക്കിയാണു ഷിമിത് അമിൻ സംവിധാനം ചെയ്‌ത്, യാഷ് രാജ് ഫിലിംസ് ചക്‌ദേ ഇന്ത്യ നിർമിച്ചത്. നിർമാതാക്കളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക വിദഗ്‌ധൻ നേഗി തന്നെയായിരുന്നു. ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ച പെൺകുട്ടികളെ ഹോക്കി പരിശീലിപ്പിച്ചതു നേഗിയാണ്. ഇതിനിടയിൽ മകന്റെ മരണം കൂടിയായപ്പോൾ നേഗിയും ഭാര്യ വിനീതയും പിന്നെയും തകർന്നു. ധൻരാജ് പിള്ള, മെർവിൻ ഫെർണാണ്ടസ്, ക്ലാരൻസ് ലോബോ എന്നിവരോടു ചിത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതികവശം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നേഗി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും സംവിധായകൻ നേഗി തന്നെ സെറ്റിൽവന്നു വേണ്ടതു ചെയ്യണം എന്നു നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു.

‘ചക്‌ദേ ഇന്ത്യ’യുടെ വിജയം നേഗിയുടെ കൂടി വിജയമാണെന്നു പറയാം. ഇന്ത്യൻ ഹോക്കിക്ക് അതു പുതിയ മാനം നൽകി. 2007 ഏഷ്യാ കപ്പ് വിജയത്തിനു ‘ചക്‌ദേ ഇന്ത്യ’യുമായി സാമ്യമേറെയാണ്. ഏഷ്യാ കപ്പ് നേടിയ ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിച്ച ചീഫ് കോച്ച് ജാക്വിം കാർവാലോ 1982 ഏഷ്യാഡ് ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നു എന്നതു യാദൃച്‌ഛികമാവാം. അതിലെ നായകനായി വേഷമിട്ട കബീർ ഖാൻ (ഷാരൂഖ് ഖാൻ) യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ നേഗി എന്ന മുംബൈ കസ്‌റ്റംസ് സൂപ്രണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ 1982ലെ തോൽവിക്കു നേഗി നിരത്തുന്ന വാദങ്ങൾ മറ്റൊന്നാണ്. ഇന്ത്യ- പാക്ക് ഹോക്കി മൽസരങ്ങൾ സമ്മർദങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടതാണ്. പരിശീലകർക്കുപോലും വ്യക്‌തമായ ധാരണയില്ലാതെപോകുന്നു.

1982 ഫൈനലിൽ പാക്ക് മുന്നേറ്റ നിരയെ തടയുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്കു കോച്ചുമാർ വേണ്ട നിർദേശം നൽകാനാവാത്ത അവസ്‌ഥയാണു കണ്ടത്. ഫൈനലിനു തലേന്നു താരങ്ങൾക്കു നന്നായി ഉറങ്ങാൻ പോലും ആവുന്നില്ല. അന്നു രാജീന്ദർ സിങ് സീനിയർ പരുക്കിന്റെ പിടിയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ പെനൽറ്റി കോർണർ വിദഗ്‌ധനായ രാജീന്ദറിനെ മാറ്റാൻ കോച്ചുമാർ തയാറായിരുന്നില്ല.

ഫൈനലിൽ മൂന്നു ഗോളുകൾ കയറിയപ്പോഴെങ്കിലും ഗോൾ കീപ്പറായ തന്നെ മാറ്റേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ എന്നു നേഗി ചോദിക്കുന്നു. കീപ്പറില്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ ഗോൾ വലയമാണ് അന്നു കണ്ടത് എന്നതിനു നേഗിക്കു തന്റേതായ ന്യായീകരണമുണ്ട്. പ്രതിരോധം മോശമായപ്പോൾ, പാക്ക് നിരയെ തടയാൻ തനിക്ക് അൽപം മുന്നോട്ടു കയറേണ്ടി വന്നതു പോസ്‌റ്റിൽ ആളില്ലാത്ത അവസ്‌ഥയിലേക്കു നയിച്ചു. ഇതു ദൂരദർൻ ചില പ്രത്യേക ആംഗിളുകളിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ പല കുറി ഗോൾ പോസ്‌റ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായി തോന്നിപ്പിച്ചു.

