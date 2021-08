1983, 2007, 2011 ക്രിക്കറ്റ് ലോക കിരീടങ്ങൾ മറക്കാം; ഈ വെങ്കലമാണ് വലുത്: ഗംഭീർ

ന്യൂഡൽഹി∙ നാലു പതിറ്റാണ്ടു പിന്നിട്ട കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് ഹോക്കിയിൽ മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിനെ അഭിനന്ദനങ്ങൾകൊണ്ട് മൂടുകയാണ് കായിക ലോകവും ആരാധകരും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മുതൽ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിന് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയവർ ഒട്ടേറെ. ഇതിനിടെ, തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അഭിനന്ദന സന്ദേശവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും ബിജെപി എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ.

ഇന്ത്യയുടെ വെങ്കല മെഡൽ നേട്ടത്തിനു പിന്നാലെ ഗംഭീർ നടത്തിയ ട്വീറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്. ഇന്ത്യ ഇതുവരെ നേടിയ ക്രിക്കറ്റ് ലോക കിരീടങ്ങളേക്കാൾ മഹത്തരമാണ് ഇന്നു നേടിയ ഒളിംപിക് ഹോക്കിയിലെ വെങ്കലമെന്നാണ് ട്വീറ്റിന്റെ ചുരുക്കം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ:

‘1983, 2007, 2011 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പുകൾ മറക്കാം. ഹോക്കിയിൽ ഇന്ന് നേടിയ മെഡൽ എല്ലാ ലോകകപ്പ് വിജയങ്ങളേയുംകാൾ വലുതാണ്’ – #IndianHockeyMyPride എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് സഹിതം ഗംഭീർ കുറിച്ചു. അതേസമയം, ഗംഭീറിന്റെ ട്വീറ്റ് ആരാധകർക്കിടയിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് സ‍ൃഷ്ടിച്ചത്. ഒളിംപിക് മെഡൽ നേട്ടത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നേട്ടങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആരാധകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഹോക്കിയിലെ നേട്ടത്തെ പുകഴ്ത്താൻ ക്രിക്കറ്റിലെ നേട്ടത്തെ ഇകഴ്ത്തേണ്ടതുണ്ടോയെന്നും ആരാധകർ ചോദിക്കുന്നു.

2007ലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പും 2011ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പും നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമുകളിൽ ഗംഭീറും അംഗമായിരുന്നു. രണ്ടു ലോകകപ്പുകളുടെയും ഫൈനലുകളിൽ ഗംഭീറിന്റെ പ്രകടനം ഇന്ത്യൻ വിയജത്തിൽ നിർണായകമാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

2007 ഫൈനലിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ 54 പന്തിൽ 75 റൺസും, 2011ൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ഫൈനലിൽ 122 പന്തിൽ 97 റൺസുമാണു ഗംഭീർ നേടിയത്. ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിച്ചതിനു ശേഷം 2019ൽ ഈസ്റ്റ് ഡൽഹിയിൽനിന്നാണു ഗംഭീർ ലോക്സഭയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

English Summary: India's hockey bronze medal bigger than any Cricket World Cup win, says Gautam Gambhir