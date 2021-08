എങ്ങനെ നന്ദി പറയും, ആ അവസാന മിനിറ്റ് സേവിന്; ഇന്ത്യയുടെ ‘വിജയശ്രീ’ജേഷ്!

ടോക്കിയോ∙ ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾകൊണ്ട് ഇത്രയും ടെൻഷനടിക്കാൻ കഴിയുമോ! ഒളിംപിക് പുരുഷ ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യ–ജർമനി വെങ്കല മെഡൽ പോരാട്ടം കണ്ടവരൊക്കെ തീർച്ചയായും ചോദിച്ചുപോയ വാക്കുകൾ. ആവേശം വാനോളമുയർന്ന മത്സരത്തിന് അവസാന വിസിൽ മുഴങ്ങുന്നതുവരെ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക് ഇരിപ്പുറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. മത്സരം അവസാനിക്കാൻ സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ഇന്ത്യ മത്സരത്തിലെ 13–ാമത്തെ പെനൽറ്റി കോർണർ കൂടി വഴങ്ങിയതോടെ ടെൻഷൻ പൂർണം!

ജർമനി ലക്ഷ്യം കണ്ടാൽ മത്സരം ഷൂട്ട് ഓഫിലേക്ക് എന്ന ആശങ്കയിലായിരുന്നു ആരാധകർ. എന്നാൽ, ഇന്ത്യൻ ഗോൾപോസ്റ്റിനു മുന്നിലെ ‘വൻമതിൽ’ ശ്രീജേഷിന് വ്യക്തമായ കണക്കുകൂട്ടലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പെനൽറ്റി കോർണർ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ അത് ചരിത്രമാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്ന ശ്രീജേഷ് തന്റെ പരിചയസമ്പത്ത് മുഴുവൻ പുറത്തെടുത്തു. പെനൽറ്റി കോർണറിൽനിന്നുള്ള ജർമനിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് ശ്രീജേഷ് തടയിട്ടതോടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാംപിൽ ആഹ്ലാദം അണപൊട്ടി. ടെലിവിഷനിൽ മത്സരം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവരിലേക്കും ആഹ്ലാദം പടർന്നു.

ഹോക്കിയിൽ 41 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു മെഡൽ. അത് വെങ്കലമാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക് അതിന് പൊന്നിന്റെ വില. അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ഹോക്കിയിൽ എട്ടു സ്വർണം ഉൾപ്പെടെ 11 മെഡലുകൾ നേടിയ ഒരു ടീം, അവിടുന്നങ്ങോട്ട് മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഒന്ന് ഇടംപിടിക്കാൻ കാത്തിരുന്നത് സുദീർഘമായ നാലു പതിറ്റാണ്ടുകളാണ്. ആ കാത്തിരിപ്പു മാത്രം മതിയല്ലോ, ഈ മെഡലിന് ‘പൊന്നും വില’ ലഭിക്കാൻ!

ശ്രീജേഷ് ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷകനാകുന്ന കാഴ്ച വെങ്കല മെഡൽ പോരാട്ടത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ശ്രീജേഷിന്റെ ഗോൾകീപ്പിങ്ങിനെയും സേവുകളെയും പുകഴ്ത്താതെ ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും മത്സരം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയം. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം ഇന്ത്യൻ ഗോൾപോസ്റ്റിനു മുന്നിൽ പാറപോലെ ഉറച്ചുനിന്നതോടെ ‘മതിൽ’ എന്ന വിശേഷണവും ശ്രീജേഷിന് സ്വന്തം. ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിലെ ഒരേയൊരു ‘വൻമതിൽ’ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനുശേഷം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ച മറ്റൊരു ‘മതിൽ’. ഈ വിജയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ‘ശ്രീജേഷ് എന്തു ചോദിച്ചാലും അതങ്ങു കൊടുത്തേക്കണമെന്ന്’ ആരാധകർ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വ്യാപകമായി കുറിക്കുമ്പോൾ, കേരളത്തിന്റെ ശ്രീജേഷ് ഇന്ത്യൻ കായിക ലോകത്തെ ‘വിജയശ്രീ’യായി മാറുന്നു.

ശ്രീജേഷിനൊപ്പം തിരിച്ചടികളിൽ പതറാതെ പൊരുതാനുള്ള ആത്മവീര്യം പ്രകടമാക്കിയ ഈ ടീമിന് ഒന്നാകെയും കൊടുക്കണം കയ്യടി. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടീമായ ഓസ്ട്രേലിയയോട് 7–1ന് തോറ്റ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ഓർമയില്ലേ? അന്ന് വമ്പൻ തിരിച്ചടിയിൽ പതറാതെ അടുത്ത മത്സരങ്ങളെല്ലാം ജയിച്ചാണ് ഇന്ത്യ തിരിച്ചുവന്നത്. ക്വാർട്ടറിൽ കടന്നത്.

ഇന്ത്യൻ തിരിച്ചുവരവിന്റെ ആവേശം അവിടെയും അവസാനിക്കുന്നില്ല. വെങ്കല മെ‍ഡൽ പോരാട്ടത്തിൽ പോലും ഒരുവേള 3–1ന് പിന്നിൽ പോയതാണ് ടീം ഇന്ത്യ. അതിസമ്മർദ്ദത്തിൽ ആരുടെയും നില തെറ്റുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം പിടിച്ചുനിന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല, തിരിച്ചടിക്കുകയും ചെയ്തു. ജർമനി 3–1ന് ലീഡെടുത്ത അതേ ക്വാർട്ടറിൽത്തന്നെ രണ്ടു ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ചാണ് മൻപ്രീത് സിങ്ങും സംഘവും തിരികെ കയറിയത്. അടുത്ത ക്വാർട്ടറിൽ രണ്ട് ഗോൾ കൂടി നേടിയും അവസാന ക്വാർട്ടറിൽ ശ്രീജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജർമൻ മുന്നേറ്റങ്ങളെ വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചും ഇന്ത്യ ചരിത്രമെഴുതി!



English Summary: PR Sreejesh's save in the last minute gifts India bronze medal in Tokyo Olympics