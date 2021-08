ഇന്ത്യയ്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിത മെഡൽ വരുന്നു? കാലാവസ്ഥ ‘സഹായിച്ചാൽ’ വെള്ളി ഉറപ്പ്!

ടോക്കിയോ∙ ഏറെ പ്രതീക്ഷ പുലർത്തിയിരുന്ന ഹോക്കിയിലും ഗുസ്തിയിലും ഇന്ന് നിരാശപ്പെടേണ്ടി വന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഗോൾഫിൽ അപ്രതീക്ഷിത മെഡൽ പ്രതീക്ഷ. വനിതകളുടെ വ്യക്തിഗത സ്ട്രോക്പ്ലേയിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരി അദിതി അശോകാണ് മെഡൽ പ്രതീക്ഷയുണർത്തുന്നത്. ആദ്യ മൂന്നു റൗണ്ട് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് അദിതി. മുന്നിലുള്ളത് ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം അമേരിക്കയുടെ നെല്ലി കോർഡ മാത്രം.

ഇനി ഒരു റൗണ്ട് മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് അദിതി മെ‍ഡൽ പ്രതീക്ഷയുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. നിർണായകമായ നാലാം റൗണ്ട് ശനിയാഴ്ച നടക്കും. അദിതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒളിംപിക്സാണിത്.

മോശം കാലാവസ്ഥ നിമിത്തം ശനിയാഴ്ചത്തെ നാലാം റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ വൈകുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, നാലാം റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ മോശം കാലാവസ്ഥ മൂലം തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച മത്സരം തടസ്സപ്പെട്ടാൽ ഞായറാഴ്ച നടത്തുന്ന കാര്യവും സംഘാടകർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞായറാഴ്ചയും കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാകുമെന്നാണ് പ്രവചനം. നാലാം റൗണ്ട് നടക്കാതെ വന്നാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ പോയിന്റ് നില വച്ച് വിജയിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വന്നാൽ അദിതിക്ക് വെള്ളി മെഡൽ ലഭിക്കും.

English Summary: Golfer Aditi Ashok raises medal hopes, finishes Round 3 at 2nd spot behind World No. 1 Nelly Korda