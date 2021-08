ന്യൂ‍ഡ‍ൽഹി∙ ഒളിംപിക്സിൽ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം കാത്ത താരങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം നൽകുന്നതിൽ പിശുക്ക് കാട്ടാതെ വീണ്ടും ഹരിയാന. ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിൽ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ സ്വർണമെഡൽ നേടിയ നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് ആറ് കോടി രൂപയാണ് ഹരിയാന സർക്കാർ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കൂടാതെ, ഗ്രേഡ്–1 തസ്തികയിൽ സർക്കാർ ജോലി നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെത്തുമ്പോൾ നീരജിന് എക്സ്‌യുവി 700 കാർ സമ്മാനമായി നൽകുമെന്ന് ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര അറിയിച്ചു.

ഹരിയാനയിലെ പാനിപ്പത്ത് സ്വദേശിയാണ് 23കാരനായ നീരജ് ചോപ്ര. ഈ നിമിഷത്തിനായി രാജ്യം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നെന്നും നീരജിന്റെ നേട്ടത്തിൽ രാജ്യമാകെ അഭിമാനിക്കുന്നെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ജാവലിൽ ത്രോയുടെ ഫൈനൽ മത്സരം ടിവിയിൽ വീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രം ഉൾപ്പെടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റ്.

ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിൽ മെഡൽ നേടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഹരിയാനക്കാരനാണ് നീരജ് ചോപ്ര. ഗുസ്തിയിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ രവികുമാർ ദഹിയ, വെങ്കലം നേടിയ ഭജ്‌രംഗ് പൂനിയ, വെങ്കലം നേടിയ പുരുഷ ഹോക്കി ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ട സുമിത്, സുരേന്ദർ കുമാർ എന്നിവരാണ് ഇതിനുമുൻപ് മെഡ‍ൽ നേടിയ ഹരിയാന സ്വദേശികൾ.

രവികുമാറിന് 4 കോടി രൂപയും ബജ്‌രംഗ് പൂനിയ, സുമിത്, സുരേന്ദർ എന്നിവർക്ക് 2.5 കോടി രൂപ വീതവും ഹരിയാന സർക്കാർ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ, വനിതാ ഹോക്കി ടീമിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്ന 9 ഹരിയാനക്കാർക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ വീതവും ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ഹരിയാന സ്വദേശികൾക്കും പത്തു ലക്ഷം രൂപ വീതവും സമ്മാനം നൽകി ഹരിയാന സർക്കാർ പാരിതോഷികം നൽകുന്നതിൽ തങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചു.

ഒളിംപിക്സ് ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ഇനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ താരമാണ് നീരജ് ചോപ്ര. വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ സ്വർണം നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനും. 2008 ബെയ്ജിങ് ഒളിംപിക്സിൽ അഭിനവ് ബിന്ദ്ര ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി സ്വർണം നേടിയിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച നടന്ന ഫൈനലിന്റെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ രണ്ടാം ശ്രമത്തിൽ കുറിച്ച 87.58 മീറ്റർ ദൂരമാണ് നീരജിന് സ്വർണം നേടിക്കൊടുത്തത്.

