ടോക്കിയോ ∙ ഒളിംപിക്സിൽ പുതിയ കായികയിനങ്ങൾ ചേർക്കാനും നിലവിലുള്ളവ ഒഴിവാക്കാനും രാജ്യാന്തര ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റിക്കു (ഐഒസി) കൂടുതൽ അധികാരം നൽകുന്ന നിയമം നിലവിൽവന്നു. ഫെഡറേഷനിലെ അഴിമതിമൂലം ഭാരോദ്വഹനം പാരിസ് ഒളിംപിക്സിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ഇതോടെ സാധ്യയേറി. ബോക്സിങ്ങിലെ ഇനങ്ങൾ കുറയ്ക്കും. ബ്രേക് ഡാൻസിങ് അടുത്ത തവണ അരങ്ങേറും. സ്കേറ്റ് ബോർഡിങ്ങും ക്ലൈംബിങ്ങും സർഫിങ്ങും തുടരും.

English Summary: IOC gets more power to remove sports from Olympic