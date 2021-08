ഒളിംപിക് ഹോക്കിയിൽ മെഡൽ നേടിയിട്ട് 5 ദിവസം; ശ്രീജേഷിനെ സർക്കാർ മറന്നോ?

തിരുവനന്തപുരം ∙ 49 വർഷത്തിനു ശേഷം ഒളിംപിക്സ് മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളിയായ ഹോക്കി താരം പി.ആർ.ശ്രീജേഷിനു സംസ്ഥാന സർക്കാർ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം കടുത്ത പ്രതിഷേധം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയാണു ശ്രീജേഷെങ്കിലും മെഡൽ നേടി 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും സർക്കാർ പാരിതോഷികത്തെക്കുറിച്ചു മൗനം പാലിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, കേരളം പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് ശ്രീജേഷ് പ്രതികരിച്ചു.

പഞ്ചാബും ഹരിയാനയും അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒളിംപിക് മെഡൽ ജേതാക്കളെ കോടികളുടെ പാരിതോഷികവും ജോലി വാഗ്ദാനവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും നൽകി ആദരിച്ചപ്പോഴാണു കേരളത്തിന്റെ അവഗണന. സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറാണു ശ്രീജേഷ്.

സ്വർണ മെഡൽ നേടിയ നീരജ് ചോപ്രയ്ക്കു ഹരിയാന സർക്കാർ 6 കോടി രൂപയാണു നൽകുക. ഹോക്കി ടീമിലെ പഞ്ചാബ് താരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു കോടി രൂപ വീതമാണു അവിടുത്തെ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ അവിടുത്തെ വെങ്കല മെഡൽ ജേതാക്കൾക്ക് ഒരു കോടിയും 4–ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ വനിത ഹോക്കി താരങ്ങൾക്ക് 31 ലക്ഷം രൂപ വീതവുമാണു നൽകുന്നത്. മീരബായ് ചാനുവിനു മണിപ്പുർ സർക്കാർ പൊലീസിൽ എഎസ്പിയായി സ്ഥാനക്കയറ്റവും നൽകി.

∙ ‘‘നാടിന്റെ അഭിമാനം ഉയർത്തിയ ശ്രീജേഷിന് ഉചിതമായ പാരിതോഷികം ഇതിനകം തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഇനിയും വൈകാതെ അതിനു തയാറാകണം. അത്‌ലറ്റിക്സിൽ ആദ്യ ഒളിംപിക് സ്വർണ മെഡൽ നേടിയ നീരജ് ചോപ്രയ്ക്കു ജനകീയ പുരസ്കാരം നൽകാനുള്ള ഒരു നിധി സ്വരൂപണത്തിനും നടപടി വേണം.’’

ഒളിംപ്യൻ ടി.സി.യോഹന്നാൻ

∙ ‘‘ശ്രീജേഷ് കൈവരിച്ച നേട്ടം മനസ്സിലാക്കാൻ ‘കാര്യം നടത്തുന്നവർക്കു’ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വനിതാ അത്‌ലീറ്റ് പോലും ഒളിംപിക്സ് യോഗ്യത നേടിയില്ല എന്നതിനുത്തരം ഈ തിരസ്കാരത്തിലുണ്ട്. സ്വന്തം ശ്രമത്താൽ ഉന്നതിയിലെത്തുമ്പോഴെങ്കിലും അംഗീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സു കാട്ടണം.’’

ടോം ജോസഫ്, ഇന്ത്യൻ വോളിബോൾ ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ



English Summary: Kerala government yet to announce any reward for PR Sreejesh