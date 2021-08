മെഡൽനേട്ടത്തിൽ ശരീരവേദന മറന്നു: തുറന്നുപറഞ്ഞ് നീരജ് ചോപ്ര

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഒളിംപിക്സിലെ സ്വർണ മെഡൽ പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെ ശരീരവേദന പിടികൂടിയെന്നും എന്നാൽ, മെഡൽ നേട്ടത്തിൽ അതെല്ലാം മറന്നുവെന്നും നീരജ് ചോപ്ര. ഒളിംപിക്സിൽ മെഡൽ നേടിയ താരങ്ങൾക്കു സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (സായ്) ഒരുക്കിയ സ്വീകരണച്ചടങ്ങിലാണു നീരജിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ‘ത്രോ വളരെ നന്നായി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. എന്റെ മികച്ച ദൂരം നേടിയെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. പിറ്റേന്നാണു ശരീര വേദന പിടികൂടിയത്. എങ്കിലും ആ വേദനയ്ക്കു ഫലമുണ്ടായി’ – നീരജ് പറഞ്ഞു.



‘മെഡൽ നേട്ടത്തിലും ഒളിംപിക്സിലെ പ്രകടനത്തിലും എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, ആ സ്നേഹം ഇവിടെയെത്തിയപ്പോഴാണു നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചത്’ – വനിതാ ബോക്സിങ്ങിൽ വെങ്കലം നേടിയ ല‍വ്‌ലിന ബോർഗോഹെയ്‌ൻ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിൽ ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും സായിയും ഒളിംപിക് അസോസിയേഷനും നൽകിയ പിന്തുണയാണു നേട്ടത്തിനു സഹായമായതെന്നു പുരുഷ ഹോക്കി ടീം ക്യാപ്റ്റൻ മൻപ്രീത് സിങ് പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തെ കായിക ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയ കഥകളാണ് ഒളിംപിക് താരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു, സായ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ സന്ദീപ് പ്രഥാൻ, കേന്ദ്ര കായിക സെക്രട്ടറി രവി മിത്തൽ തുടങ്ങിയവരും പ്രസംഗിച്ചു.

