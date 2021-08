ഇന്ത്യൻ കായികരംഗത്തെ ഹരി‘ആന’; ടോക്കിയോയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ‘രക്ഷകർ’!

രാജ്യത്തിന്റെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 2.2 ശതമാനം മാത്രം വരുന്ന സംസ്ഥാനം. 135 കോടി ഇന്ത്യക്കാരെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു ടോക്കിയോ ഒളിംപിക് ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്ത 127 അത്‌ലറ്റുകളിൽ 31 പേർ ഇവിടെ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. പണ്ട് കേരളത്തിലെ കായിക താരോദയങ്ങളെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിയിരുന്നവർ ഇന്ന് അന്തംവിട്ട് നോക്കുന്നത് ഹരിയാനയിലേക്കാണ്. ടോക്കിയോയിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഒളിംപിക് മെഡലുകളുമായി ഇന്ത്യൻ സംഘം മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ അതിൽ നാലെണ്ണം ഹരിയാനയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അതിൽ ഇന്ത്യ നേടിയ ഏക സ്വർണവും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് അഭിമാനകരം. നീരജ് ചോപ്ര (ജാവലിൻ–സ്വർണം), രവികുമാർ ദഹിയ (ഗുസ്തി–വെള്ളി), ബജ്‌രംഗ് പുനിയ (ഗുസ്തി–വെങ്കലം) എന്നിവർ വ്യക്തിഗത മെഡലുകൾ നേടിയപ്പോൾ വെങ്കലം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിലെ നാല് കളിക്കാർ ഹരിയാനക്കാരായിരുന്നു.

ഇതുവരെ ഇന്ത്യ നേടിയ ഒളിംപിക് മെഡലുകളിൽ ഹരിയാനയുടെ സമ്പാദ്യം എത്രയെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് ഈ ചെറു സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അഭിമാനം തോന്നുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ 24 വ്യക്തിഗത മെഡൽ ജേതാക്കളിൽ ഏഴെണ്ണം ഹരിയാനയുടെ സംഭാവനയാണ്. 2008 വരെ ഹരിയാന മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ഒളിംപിക്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അത്‌ലീറ്റുകളെ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ സംസ്ഥാനമായിരുന്നു. 2008നു ശേഷം ഹരിയാനക്കാരായ വിജേന്ദർ സിങ് (ബോക്സിങ്), സൈന നെഹ്‌വാൾ( ബാഡ്മിന്റൺ), യോഗേശ്വർ ദത്ത് (ഗുസ്തി), സാക്ഷി മാലിക് (ഗുസ്തി) എന്നിവരൊക്കെ ഒളിംപിക് പോഡിയത്തിൽ വിജയികളായി നിരന്നുനിന്നു.

ഹോക്കിക്കും ഗുസ്തിക്കും പേരുകേട്ട സോൻപത് ജില്ലയാണ് ഇത്തവണയും കൂടുതൽ ഒളിംപ്യൻമാരെ സംഭാവന ചെയ്ത ജില്ല. ടോക്കിയോയിൽ മത്സരിച്ച നാല് ഹോക്കി കളിക്കാരും രണ്ട് ഗുസ്തിക്കാരും ഇവിടെ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. സോൻപത്തിൽ ഗുസ്തിക്കാരുടെ ഫാക്ടറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഹ്റി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഗുസ്തിയിൽ വെള്ളിയും വെങ്കലവും നേടിയ രവികുമാർ ദഹിയയും ബജ്‌രംഗ് പുനിയയും. അർജുന അവാർഡ് ജേതാക്കളായ രണ്ട് ഗുസ്തിക്കാരുടെ നാടുകൂടിയാണ് നഹ്റി. 1980 മോസ്കോ ഒളിംപിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത മഹാവീർ സിങ്ങും 2012 ലണ്ടൻ ഒളിംപിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത അമിത് കുമാർ ദഹിയയും.

മെഡൽ നേടിയവരെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് മെഡൽ നഷ്ടമായ വനിതാ ഹോക്കി ടീമിനെക്കുറിച്ചും പറയണം. ചാരത്തിൽ ആണ്ടു പോയ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഹോക്കിയെ വെങ്കല മെഡലിന് അടുത്തെത്തിച്ച സംഘത്തിലെ ഒൻപതു പേർ ഹരിയാനക്കാരായിരുന്നു.

∙ അണിയറയിലെ ചാംപ്യൻമാർ

ടോക്കിയോയിലെ ജാവലിൻ പിറ്റിൽ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ 87.03 മീറ്റർ പിന്നിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ നീരജ് ചോപ്ര കൈകളുയർത്തി വിജയാഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഗാലറിയിലിരുന്ന് കൈയടിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഒരു ജർമൻകാരൻ സായിപ്പിനെ ആരു മറന്നാലും നീരജ് മറക്കില്ല. വെറും ഒരു സാധാരണ അത്‌ലീറ്റ് ആയിരുന്ന തന്നെ ഒളിംപിക്സ് വേദിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരനാക്കിയത് ആ ‘ദ്രോണാചാര്യരുടെ’ ഉപദേശങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് അത്രയ്ക്കുറപ്പുണ്ട് നീരജിന്. ജാവലിൻ ത്രോ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 100 മീറ്ററിലധികം ദൂരം കണ്ടെത്തിയ ഉവേ ഹോൻ തന്റെ പരിശീലകനാകാൻ സമ്മതിച്ചതു തന്നെയാണ് ഈ നേട്ടത്തിനു പിന്നിലെന്ന് നീരജ് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓസ്ടേലിയക്കാരൻ കാൽവർട്ട് ആയിരുന്നു നീരജിന്റെ ആദ്യ പരിശീലകൻ.

നീരജിനു മാത്രമല്ല ഒളിംപിക്സിൽ ഇന്ത്യ നേടിയ എല്ലാ മെഡലുകൾക്കും പിന്നിൽ വിദേശ കോച്ചുകളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റ കഥയുണ്ട്. 49 കിലോ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്ങിൽ വെങ്കലം നേടി ഇന്ത്യൻ മെഡൽ വേട്ടയ്ക്കു തുടക്കമിട്ട മീരാബായ് ചാനുവിനുമുണ്ട് ഒരു വിദേശ സഹായത്തിന്റെ കഥ പറയാൻ. കോച്ച് വിജയ് ശർമയ്ക്കു കീഴിലായിരുന്നു പരിശീലനമെങ്കിലും സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് കണ്ടീഷനിങ് കോച്ചായി എത്തിയ ഡോ. ആരോൺ ഹോസ്ചിഗിന്റെ കഠിനശ്രമമാണ് ഒളിംപിക്സിന് 9 മാസം മുൻപു വരെ പുറംവേദയാൽ വലഞ്ഞ ചാനുവിനെ മെഡൽ ജേതാവാക്കിയത്.

പുല്ലേല ഗോപിചന്ദ് എന്ന ഇതിഹാസ താരത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ബാഡ്മിന്റൺ അഭ്യസിച്ചു തുടങ്ങിയ പി.വി. സിന്ധു 2019 മുതൽ ദക്ഷിണ കൊറിയക്കാരൻ പാർക് തയ് സാങ്ങിനു കീഴിലാണ് പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. ഒരുഘട്ടത്തിൽ കായിക രംഗത്തു നിന്നു വിരമിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുപോലും ചിന്തിച്ചിരുന്ന സിന്ധുവിന്റെ ടോക്കിയോയിലെ വെങ്കല നേട്ടത്തിൽ ചെറുതല്ലാത്ത പങ്കുണ്ട് ഈ വിദേശ പരിശീലകൻ.

ബോക്സിങ് റിങ്ങിലെ പുത്തൻ താരോദയമായ ലവ്‌ലിന ബോർഗോഹെയ്നിന്റെ വെങ്കല മെഡലിനു ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ടച്ചുണ്ട്. മേരി കോം രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ തോറ്റതോടെ വനിതാ ബോക്സിങ്ങിൽ മെഡൽ പ്രതീക്ഷ അവസാനിച്ചെന്ന ധാരണയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ. അവരെ ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ട് ഇടിക്കൂട്ടിൽ ലവ്‌ലിനയുടെ വീറുറ്റ പോരാട്ടത്തിനു ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ഇറ്റലിക്കാരൻ പരിശീലകൻ റാഫേൽ ബെർഗമാസ്കോ ആയിരുന്നു.

ഗുസ്തിക്കാരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണു വരവെങ്കിലും രവി ദഹിയയെയും ബജ്‌രംഗ് പുനിയയെയും തേച്ചുമിനുക്കിയതും രണ്ട് വിദേശ പരിശീലകർ തന്നെ. വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവ് രവി ദഹിയ റഷ്യക്കാരനായ കമാൽ മാലിക്കോവിനു കീഴിലാണു 2019 മുതൽ പരിശീലനം. രണ്ട് ഒളിംപിക്സുകളിൽ മെഡൽ നേടിയ സുശീൽ കുമാറിന്റെയും പരിശീലകനായിരുന്നു മാലിക്കോവ്. ബജറംഗ് പുനിയയുടെ പരിശീലകൻ ഷാകോ ബെൻഡിനിഡിസ് ജോർജിയക്കാരനാണ്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലും ബജറംഗ് സ്വർണമണിഞ്ഞതും ഷാകോയ്ക്കു കീഴിൽത്തന്നെ.

സത്യത്തിൽ നീരജിന്റെ സ്വർണത്തേക്കാൾ തിളക്കമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീമിന്റെ വെങ്കലത്തിന്. പരിശീലകരുടെ കസേരകളിയായിരുന്നു എന്നും ഹോക്കിയിൽ. കോച്ചായി ഒരാൾക്കും നിലയുറപ്പിക്കാനാകാത്ത സ്ഥിതി. ഇതിനിടെ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കിയെ പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്കു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രകടനമായി ടോക്കിയോയിലേത്. ഇതിനു നേതൃത്വം നൽകിയത് ഓസ്ട്രേലിയക്കാരനായ പരിശീലകൻ ഗ്രഹാം റീഡ്. രണ്ടു വർഷം ടീമിനൊപ്പം തുടരാൻ ‘ഭാഗ്യം’ സിദ്ധിച്ച റീഡ് ടീമിന്റെ ശാരീരിക ക്ഷമത ഉയർത്തിയാണ് വെങ്കല നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ക്ഷമയോടെയുള്ള റീഡിന്റെ അധ്വാനം ഇന്ത്യൻ ഹോക്കിക്കു സമ്മാനിച്ചത് 1980ന് ശേഷം ഒരു ഒളിംപിക് മെഡലും.

∙ കുതിച്ചുയരാൻ ‘ടോപ്’

ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഒളിംപിക് നേട്ടത്തിനു പിന്നിലെ കാരണം അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് ടോപ് (ടിഒപി) പദ്ധതിയുടെ പ്രസക്തി അറിയുന്നത്. 2014 നവംബർ 26ന് വിദഗ്ധരെ ഉൾപ്പെടുത്തി കായിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിലാണ് ‘ടാർഗറ്റ് ഒളിംപിക് പോഡിയം’ എന്ന ആശയം ജനിക്കുന്നത്. താരങ്ങളുടെ പരിശീലന– സാമ്പത്തിക നിലവാരം ഉയർത്തി അവരെ മെഡലിനു സജ്ജരാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. വളർച്ചാസാധ്യതയുള്ള അത്‌ലീറ്റുകളെ കണ്ടെത്തി അവർക്കു വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കുക എന്നതായിരുന്നു തന്ത്രം. ലക്ഷ്യമിട്ടത് 2024 പാരിസ് ഒളിംപിക്സും 2028ലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിംപിക്സും. ഇതിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകാൻ കായിക രംഗത്തു പ്രതിഭ തെളിയിച്ച എട്ട് അത്‌ലീറ്റുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ചെയർമാനായി മിഷൻ ഒളിംപിക് സെല്ലും (എംഒസി) രൂപീകരിച്ചു.

എൻഎസ്ഡിഎഫിനു(നാഷനൽ സ്പോർട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട്) കീഴിൽ ടോക്കിയോ, പാരിസ്, ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിംപിക്സുകൾക്കും പാരാലിംപിക്സിലും മികച്ച പ്രകടനശേഷിയുള്ള അത്‌ലീറ്റുകളുടെ പട്ടിക തയാറാക്കി. വിദേശത്തു നിന്നുള്ള മികച്ച പരിശീലകർ, വ്യക്തിഗത പരിശീലകർ എന്നിങ്ങനെ അത്‌ലീറ്റുകളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള പൂർണ അധികാരവും സമിതിക്കുണ്ടായിരുന്നു. നിലവാരമുള്ള കായിക ഉപകരണങ്ങൾ താരങ്ങൾക്കു ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികളും ലളിതമാക്കി. അത്‌ലീറ്റുകൾക്കുള്ള ഫണ്ട് വിതരണം നോഡൽ ഏജൻസികളായ സായിയും വിവിധ ഫെഡറേഷനുകളും വഴിയായിരുന്നു.

പരിശീലകർക്കു പുറമെ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫുകളുടെ നിലവാരം ഉറപ്പാക്കാനും ധാരണയായി. ഫിസിക്കൽ ട്രെയ്നർ, സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, മെന്റൽ ട്രെയ്നർ, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവരും വിദേശത്തു നിന്നെത്തി. ഇതിനു പുറമെ പദ്ധതിയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് 50000 രൂപ പോക്കറ്റ് മണിയും നൽകിത്തുടങ്ങി.

അത്‌ലറ്റിക്സ്, ആർച്ചറി, ബാഡ്മിന്റൻ, ബോക്സിങ്, ഹോക്കി, ഷൂട്ടിങ്, ടെന്നിസ്, വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്, ഗുസ്തി എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പ്രവർത്തനം. 2016 റിയോ ഒളിംപിക്സിൽ തന്നെ ആദ്യഫലം കണ്ടു തുടങ്ങി. പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പി.വി. സിന്ധുവും (ബാഡ്മിന്റൻ), സാക്ഷി മാലിക്കും (ഗുസ്തി) വെള്ളിയും വെങ്കലവും നേടി. 2018ൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ മെഡൽ നേടിയ 70 അത്‌ലീറ്റുകളിൽ 47 പേർ ടോപ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരായിരുന്നു.

ടോപ് പദ്ധതിക്കു രൂപം നൽകിയപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിട്ട രണ്ടു കായിക മാമാങ്കങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളു. പാരിസ് ഒളിംപിക്സും, ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിംപിക്സും. ടോപ്സിന്റെ സംഘാടകർ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്.

