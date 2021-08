ഗോദയ്ക്കുള്ളിലും പുറത്തും ‘മാതൃകാ ദമ്പതികളാണ്’ ഇന്ത്യയുടെ ഒളിംപിക് വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവു ബജ്‌രംഗ് പൂനിയയും ഭാര്യ സംഗീത ഫോഗട്ടും. ജീവിതത്തിലും കരിയറിലും പരസ്പരം ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനമാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം. ഗുസ്തിയിൽ നേടിയ ഒളിംപിക് വെങ്കല മെഡലുമായി ടോക്കിയോയിൽ‌നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ ബജ്‌രംഗ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ട്വിറ്ററിലെ കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ഭാര്യയുമായുള്ള ആത്മബന്ധം വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘ഒടുവിൽ ഒളിംപിക് മെഡൽ ജിവിതപങ്കാളിക്കൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. എന്നും നേട്ടത്തിലെത്താൻ സഹായകമായത് സംഗീത നൽകുന്ന കരുതലും പിന്തുണയുമാണ് ’ എന്ന കുറിപ്പിനൊപ്പം ഒളിംപിക് മെഡലുമായി നിൽക്കുന്ന ഇരുവരുടെ ചിത്രവും ബജ്‌രംഗ് ഷെയർ ചെയ്തു. ബജ്‌രംഗിന്റെ ഭാര്യ സംഗീത ഫോഗട്ടും ഗുസ്തി താരമാണ്. ഗുസ്തി പരിശീലന ക്യാംപിൽവച്ചു പരിചയപ്പെട്ട ഇരുവരും പിന്നീടു പ്രണയിച്ചാണു വിവാഹം കഴിച്ചത്.

ഒളിംപിക്സിനായി ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിനൊപ്പം ജപ്പാനിലേക്കു തിരിച്ച ബജ്‌രംഗിനു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അല്ലാതെയും അതിരറ്റ പിന്തുണയാണു സംഗീത നൽകിയത്. ഹരിയാനയിലെ കുടുംബത്തിലെ വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ നേട്ടം പ്രമേയമാക്കുന്ന ‘ദംഗൽ’ എന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രം സംഗീതയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കഥയാണു പറയുന്നത്. ഫോഗട്ട് കുടുംബത്തിലെ 6 സഹോദരിമാരിൽ ഏറ്റവും ഇളയവളായ സംഗീതയുമായി കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു ബജ്‌രംഗിന്റെ വിവാഹം.

ഒളിംപിക്സിലെ ബജ്‌രംഗിന്റെ മെഡൽ നേട്ടത്തിനു പിന്നാലെ സംഗീത ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിങ്ങനെ, ‘നമ്മൾ പിരിഞ്ഞിരുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ എനിക്കു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നല്ലോ.. വാക്കു പാലിച്ചതിന് അതിരറ്റ നന്ദി. ഗോദയിലെ പ്രകടനത്തിലൂടെ വിമർശകരുടെ നാവടിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ അതിരറ്റു സ്നേഹിക്കുന്നു, നാട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകും.’

ഗീത, ബബിത, പ്രിയങ്ക, ഋതു, വിനേഷ്, സംഗീത എന്നിവരാണു ഫോഗട്ട് കുടുംബത്തിലെ 6 സഹോദരിമാർ.

English Summary: For Olympian Bajrang Punia, Wife Sangeeta Phogat’s Love Is His “Extra” Boost To Excel