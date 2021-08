ടോക്കിയോ ∙ ആ വൊളന്റിയർ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി നൽകിയ നോട്ടുകൾക്കു തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നത്തിന്റെ വിലയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു ജമൈക്കൻ അത്‍ലീറ്റ് ഹാൻസ്‌ൽ പാർച്മെന്റ് അറിഞ്ഞതു പിന്നീടാണ്; ഒളിംപിക്സിൽ പുരുഷ 110 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ സ്വർണം നേടിയശേഷം. തന്നെ സഹായിച്ച വൊളന്റിയറെ പാർച്മെന്റ് പിന്നീടു തേടിപ്പിടിച്ചതിന്റെ വിഡിയോ വൈറലായതോടെയാണു സംഭവം ലോകമറിയുന്നത്.



ഹർഡിൽസ് സെമി മത്സരത്തിനായി പുറപ്പെട്ട പാർച്മെന്റ് എത്തിപ്പെട്ടതു നീന്തൽ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന അക്വാറ്റിക് സെന്ററിലാണ്. ഇയർഫോണിൽ പാട്ടുകേട്ടു രസിച്ചിരുന്നതിനാൽ വേദി മാറിയതു താരമറിഞ്ഞില്ല.

Always be kind to each other 🙌🏾 pic.twitter.com/j1XvHRta4G — Hansle Parchment, OLY (@ParchmentHansle) August 7, 2021

അവിടെനിന്ന് അത്‍ലീറ്റുകൾക്കുള്ള ബസിൽ മടങ്ങാമെന്നു വച്ചാൽ സെമി നഷ്ടപ്പെടും. അതോടെ വൊളന്റിയറായി നിന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സമീപിച്ചു. വൊളന്റിയർ പഴ്സിൽനിന്നു കുറച്ചു പണമെടുത്തു നൽകി. താരം ടാക്സി പിടിച്ച് ഹർഡിൽസ് വേദിയിലെത്തി. സെമി ജയിച്ചു. ഫൈനലിൽ ലോക ചാംപ്യനെ അട്ടിമറിച്ച് സ്വർണവും നേടി.

പിന്നീടാണു തന്നെ സഹായിച്ച വൊളന്റിയറെ തേടിപ്പിടിച്ചത്. വൊളന്റിയർക്കു സ്വർണ മെഡൽ കാട്ടിക്കൊടുത്ത താരം ഒരു ജഴ്സി സമ്മാനമായും നൽകി. കടം വാങ്ങിയ പണം തിരികെക്കൊടുക്കാനും മറന്നില്ല.

