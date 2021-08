ഇന്ത്യൻ ഹോക്കിയുടെ തിരിച്ചുവരവിന് കയ്യടിക്കുമ്പോൾ മറക്കരുത്, ‘കൈപിടിച്ച’ ഒഡീഷയെ!

ന്യൂഡൽഹി ∙ഒളിംപിക്സിലെ ചരിത്രനേട്ടത്തിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമുകളുടെ സ്പോൺസർഷിപ് കാലാവധി 10 വർഷത്തേക്കു കൂടി നീട്ടിയിരിക്കുകയാണു ഒഡീഷ സർക്കാർ. 2018ൽ അന്നത്തെ പ്രധാന സ്പോൺസർമാരായിരുന്ന സഹാറാ ഗ്രൂപ്പ് പിൻമാറിയതിനെ തുടർന്നാണു 5 വർഷത്തേക്കു 140 കോടി രൂപയുടെ കരാർ ഒഡീഷ സർക്കാരും ഹോക്കി ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ടത്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സ്പോർട്സ് ക്യാപിറ്റൽ(കായിക തലസ്ഥാനം) ഏതെന്നു ചോദിച്ചാൽ ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറാണെന്നു നിസംശയം പറയാം.

ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ, ഹോക്കി, അത്‍ലറ്റിക്സ്, നീന്തൽ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിലെല്ലാം പുതിയ താരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാനും കായികരംഗത്തിനു പ്രോത്സാഹനം നൽകാനും ഒഡീഷ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ തന്നെയാണ് സ്പോർട്സ് സിറ്റിയായി ഭൂവനേശ്വറിനെ മാറ്റുന്നത്. ദേശീയ റഗ്ബി ടീം, അണ്ടർ-15 ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീം തുടങ്ങിയവയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്പോൺസറും ഒഡീഷ സർക്കാരാണ്.

‘ക്ഷേത്ര നഗര’മെന്ന പെരുമയ്ക്കൊപ്പം കായികതലസ്ഥാനമെന്ന ഖ്യാതി കൂടി നേടുന്നതു നീണ്ട കാലത്തെ ശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ്. ഒഡീഷ സർക്കാരും ഹോക്കി ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സ്പോൺസർഷിപ് കരാർ 2018 ഫെബ്രുവരി 15ന് ഒപ്പിട്ട ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഒളിംപിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റായ നരീന്ദർ ബത്ര പറഞ്ഞതിങ്ങനെ, ‘ഡൽഹി രാഷ്ട്രീയ തലസ്ഥാനവും മുംബൈ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനവും ബെംഗളൂരു ഐടി തലസ്ഥാനവുമാണെങ്കിൽ ഭുവനേശ്വറിനെ കായിക തലസ്ഥാനമെന്നു നിസംശയം വിളിക്കാം.’



∙ ഹോക്കിയോടുള്ള ഇഷ്ടം



2013ലാണു പ്രധാന മൽസരങ്ങളുടെ ആതിഥ്യം വഹിക്കാനുള്ള താൽപര്യം ഒഡീഷയും ഭുവനേശ്വറും കാട്ടിത്തുടങ്ങിയത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയമാണ് (കലിംഗ സ്റ്റേഡിയം) ഇവർ തയാറാക്കിയത്. പിന്നാലെ 2014ൽ ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി ടൂർണമെന്റിന് ആതിഥ്യം വഹിച്ചു. ഹോക്കി ഇന്ത്യയും രാജ്യാന്തര ഹോക്കി ഫെഡറേഷനുമെല്ലാം ഈ നഗരത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചുവെന്നതും വാസ്തവം. ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫിക്കു പിന്നാലെ ജപ്പാനുമായുള്ള സീരീസ്. ഹോക്കി ഇന്ത്യ ലീഗ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തമായി ക്ലബ് ഉടമകളായ ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി മാറി– കലിംഗ ലാൻസേഴ്സ്. ഒഡീഷ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഫ്രാക്ട്രക്ചർ ഡവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷനും മഹാനദി കോൾഫീൽഡ് ലിമിറ്റഡുമാണ് കലിംഗ ലാൻസേഴ്സിന്റെ ഉടമകൾ. 2016ൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ ടീം 2017ൽ ജേതാക്കളായി.



സവിതാ പുനിയ (ഇടത്), നവീൻ പട്നായിക്, ശ്രീജേഷ് (വലത്). ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ട്വിറ്റർ

കലിംഗ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മൽസരങ്ങൾക്കു കാണികൾ നിറഞ്ഞു. ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്നായിക്കിന്റെ ഹോക്കിയോടുള്ള ഇഷ്ടവും ഒഡീഷയുടെ ഹോക്കി താൽപര്യങ്ങൾക്കു കരുത്തു പകർന്നു. ഡൂൺ സ്കൂളിലെ പഠനകാലത്തു ഗോൾകീപ്പറായിരുന്നു നവീൻ പട്‍നായിക്. 2018ൽ ഇന്ത്യൻ ടീമുകളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച് നവീൻ പട്നായിക് പറഞ്ഞതിങ്ങനെ ‘രാജ്യത്തിന് ഒഡീഷ നൽകുന്ന സമ്മാനമാണിത്. ഹോക്കി സ്റ്റിക്കുകളുമായി കുട്ടികൾ നടക്കാൻ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒഡീഷയിൽ. അവർക്കെല്ലാമുള്ള പ്രചോദനം’. ഹോക്കി ടീമിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ പലരും മടിച്ചു നിന്നപ്പോഴായിരുന്നു ആ രംഗപ്രവേശമെന്നും ഓർക്കണം.



2018 ഡിസംബറിലാണു കലിംഗ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പുരുഷ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് അരങ്ങേറിയത്. പിന്നാലെ രാജ്യാന്തര ഹോക്കി ഫെഡറേഷന്റെ പുരുഷ സീരീസ് ഫൈനൽ, അതിനു പിന്നാലെ ഒളിംപിക് ഹോക്കി യോഗ്യതാ മൽസരങ്ങൾ. 2020ൽ രാജ്യാന്തര ഹോക്കി ഫെഡറേഷന്റെ പ്രോ ലീഗ് മൽസരങ്ങൾക്ക് ആതിഥ്യം വഹിച്ചു. 2023ലെ പുരുഷ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് അരങ്ങേറുന്നതും കലിംഗ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വച്ചു തന്നെ.



കലിംഗ ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മത്സരം കാണാനെത്തിയ ജനക്കൂട്ടം. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

ഭൂവനേശ്വറിനൊപ്പം റൂർക്കിലയും ഹോക്കി ലോകകപ്പിന് ആതിഥ്യം വഹിക്കും. റൂർക്കിലയിലെ സുന്ദർഗഡ് ജില്ലയിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയാണു നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. 20,000 പേർക്ക് കളി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയം ആദിവാസി നേതാവ് ബിർസാ മുണ്ടയുടെ പേരിലാകും അറിയപ്പെടുക. സുന്ദർഗഡ് ജില്ലയിലെ 17 ബ്ലോക്കിലും ഓരോ സിന്തറ്റിക് ഹോക്കി ടർഫുകൾ നിർമിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.



∙ കൈകോർക്കലുകൾ



കോവിഡ് മഹാമാരിക്കു തൊട്ടുമുൻപാണു രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൽസരങ്ങൾ ഭൂവനേശ്വറിൽ നടന്നത്. 176 സർവകലാശാലകളിലെ 4000ത്തിലേറെ താരങ്ങൾ 17 കായിക ഇനങ്ങളിലായി 211 മൽസരങ്ങളിലാണു പങ്കെടുത്തത്. കലിംഗ സ്റ്റേഡിയം കോംപ്ലക്സിൽ പെർമോഫൻസ് സെന്റർ ആരംഭിക്കാൻ 2019ൽ ഒളിംപിക് സ്വർണമെഡൽ ജേതാവ് അഭിനവ് ബിന്ദ്രയും സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ഒപ്പിട്ടു. താരങ്ങളുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, പരുക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കുക, കായിക താരങ്ങളുടെയും ഇവന്റിന്റെയും മാനേജ്മെന്റ്, മാനസിക പരിശോധനയും പരിശീലനവും ബയോ മെക്കാനിക്സ്, പരുക്കേറ്റവരുടെ മികവു തിരികെയെടുക്കാനുള്ള പരിശീലനം എന്നിവയെല്ലാമാണു ടാർജറ്റിങ് പെർഫോമൻസ് സെന്ററിന്റെ ലക്ഷ്യം.



ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ പലയിടത്തും ആരംഭിക്കാൻ കോർപറേറ്റുകളുടെയും കായികതാരങ്ങളുടെയും പിന്തുണ സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഹോക്കി, അത്‍ലറ്റിക്സ്, നീന്തൽ, ഭാരോദ്വഹനം, ഷൂട്ടിങ്, സ്പോ‍ർസ് ക്ലൈമ്പിങ്, ഫുട്ബോൾ എന്നിവയുടെ മികവുയർത്താൻ ഹൈ പെർഫോമൻസ് സെന്ററുകൾ ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സേവ്യർ– എമിലിയോൺ ബിസിനസ് സ്കൂളാണു മറ്റൊരു തിളക്കം. സേവ്യർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഫ്രാൻസിലെ എമിലിയോൺ ബിസിനസ് സ്കൂളും ചേർന്നുള്ള സംയുക്ത സംരംഭത്തിൽ സ്പോർട്സ് മാനേജ്മെന്റാണു പ്രധാന പഠനവിഷയം. ഒഡീഷ സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക താൽപര്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടായിരുന്നു ഈ ബി–സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത്.



∙ കായിക സംസ്ഥാനം



2017ലാണു സംസ്ഥാനതല ട്രൈബൽ സ്പോർട്സ് മീറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ട്രൈബൽ വിഭാഗക്കാർ ഒട്ടേറെയുള്ള 117 ബ്ലോക്കുകളിൽ നടന്ന മൽസരങ്ങൾ പുതിയ കായിക താരങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ചുവെന്ന് പരിശീലകർ പറയുന്നു. മൽസരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചവർക്കു മികച്ച ക്യാഷ് അവാർഡുകൾ ഉറപ്പാക്കിയതോടെ കൂടുതൽ പ്രതിഭകൾ കായികരംഗത്തു വളർന്നു വരുന്നു. 2017ലെ ഏഷ്യൻ അത്‍ലറ്റിക്സ് ചാംപ്യൻഷിപ് അരങ്ങേറിയതും കലിംഗ സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു.



21–ാമതു കോമൺവെൽത്ത് ടേബിൾ ടെന്നീസ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് അരങ്ങേറിയതു ഒഡീഷയിലെ കട്ടക് ജവാഹർലാൽ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു. മനിക ബത്ര, അജന്താ ശരത്ത് കമൽ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളുടെ മികവുയർന്ന മൽസരമായിരുന്നുവത്.



ഐ ലീഗിലെ ഇന്ത്യൻ ആരോസ് ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ 2018ലാണു ഒഡീഷ സർക്കാർ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനുമായി(എഐഎഫ്എഫ്) കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ 15 ടീമിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്തതും ഒഡീഷ സർക്കാർ തന്നെ. ഇതോടെ ഇരു ഫുട്ബോൾ ടീമുകളുടെയും ആസ്ഥാനം ഭുവനേശ്വറും കലിംഗ സ്റ്റേഡിയവുമായി മാറി. ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ ഒഡീഷ എഫ്സിയുടെ ആസ്ഥാനവും ഭൂവനേശ്വറാണ്. 2002ലെ ഫിഫ അണ്ടർ 17 ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ്, ഏഷ്യൻ വിമൻസ് കപ്പ് എന്നിവയുടെ മൽസരവേദികളിൽ ഭുവനേശ്വറുമുണ്ട്.

