മോട്ടർ റേസിലെ രാജാവ്; എഫ് 1 പോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഇതാ..!

സ്പീഡ് ത്രിൽസ് ബട്ട് കിൽസ്...... റോഡ് സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന മുദ്രാവാക്യമാണിത്. എന്നാൽ, ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന അതിവേഗമാണു ഫോർമുല വൺ കാറോട്ട മത്സരത്തിന്റെ ജീവൻ. മോട്ടർ വാഹന റേസുകളിൽ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ ഫോർമുല വൺ തന്നെയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നതും.

∙ ഗ്രാൻപ്രികൾ



ഫോർമുല വണ്ണിലെ ഓരോ മത്സരവും ഗ്രാൻപ്രി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ഇരുപതോളം മത്സരങ്ങൾ ഓരോ സീസണിലും നടക്കും. വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത സർക്യൂട്ടുകളിലും. (കഴിഞ്ഞ വർഷം കോവിഡ് 19 രോഗവ്യാപനത്തെത്തുടർന്നു ഏതാനും റേസുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ബഹ്റൈൻ, ഓസ്ട്രിയ പോലുള്ള സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഒന്നിലധികം മത്സരങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു.) റേസിനായി പ്രത്യേകം തയാറാക്കുന്ന ട്രാക്കുകളിലാണു മത്സരം നടക്കുക. സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുക. 300 കിലോമീറ്ററിനടുത്താണു മത്സരദൂരം. 3.5 മുതൽ 7 വരെ കിലോമീറ്ററാണ് ഓരോ സർക്യൂട്ടും. സർക്യൂട്ടിന്റെ ദൈർഘ്യമനുസരിച്ചു 50 മുതൽ 80 ലാപ്പുകളാണു മത്സരങ്ങൾ.



സെബാസ്റ്റ്യൻ വെറ്റൽ, ലൂയീസ് ഹാമിൽട്ടൺ. ചിത്രം: Peter Kohalmi / AFP

3.337 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള മോണ്ടെ കാർലോയാണു (മൊണാക്കോ ഗ്രാൻപ്രി) നിലവിൽ ഫോർമുല വൺ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സർക്യൂട്ട്. 78 ലാപ്പുകളിലായി 260.286 കിലോമീറ്ററാണ് ഇവിടെ മത്സരദൂരം. 7.004 കിലോമീറ്ററുള്ള സ്പാ ഫ്രാങ്കർഷാംപ്സ് (ബൽജിയൻ ഗ്രാൻപ്രി) ആണ് ഏറ്റവും നീളമേറിയ സർക്യൂട്ട്. 44 ലാപ്പാണ് ഇവിടെ മത്സരം.



∙ ഫോർമുല വൺ റേസ്: കാറോട്ടത്തിൽ രാജാവ്



കാറോട്ടത്തിലെ പരമോന്നത മത്സരം ഫോർമുല വൺ ആണെന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. രാജ്യാന്തര ഓട്ടമൊബീൽ ഫെഡറേഷൻ (എഫ്ഐഎ) നടത്തുന്ന കാറോട്ട മത്സരമാണ് എഫ് വൺ. എന്നാൽ, എഫ് വണ്ണിൽ എത്തും മുൻപ് ഒരു താരം (ഡ്രൈവർ) കടന്നുകൂടേണ്ട ഏതാനും കടമ്പകളുണ്ട്. കൊച്ചു കാറുകളുടെ കാർട്ടിങ് മുതൽ ജൂനിയർ റേസിങ് സീരീസ് വരെ.



ചിത്രം: AFP

എഫ് വണ്ണിന്റെ തൊട്ടു മുൻപുള്ള മത്സരം എന്നു വേണമെങ്കിൽ എഫ് ടുവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. എഫ് ടുവിലൂടെയാണു താരങ്ങൾ എഫ് വണ്ണിലേക്കെത്തുക. എഫ് വണ്ണിലെ വമ്പൻ താരങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ പുത്തൻ തലമുറക്കാർക്കുള്ള പരിശീലനക്കളരിയാണ് എഫ് 2. ഇന്ന് എഫ് വണ്ണിലുള്ള പല പ്രമുഖ താരങ്ങളും എഫ് 2വിൽ തിളങ്ങിയവരാണ്. ചാൾസ് ലെക്ലയർ, പിയറെ ഗാസ്‌ലി, ലാൻസ് സ്ട്രോൾ, അലക്സ് ആൽബൺ, മാക്സ് വെസ്തപ്പൻ എന്നിവർ എഫ് 2വിലെ അറിയപ്പെടുന്ന താരങ്ങളായിരുന്നു.

രാജ്യാന്തര ഓട്ടമൊബീൽ ഫെഡറേഷൻ ഫോർമുല വണ്ണിന്റെ പ്രാഥമിക മത്സരമെന്ന നിലയിലാണ് അനൗദ്യോഗികമായെങ്കിലും ഫോർമുല 2 കാണുന്നത്. ഫോർമുല വണ്ണിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കാറുകളുടെ ഷാസി (chasis) നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർബൺ–ഫൈബർ മിശ്രിതത്തിലാണ്. കാറിന്റെ ഭാരക്കുറവിനു കാരണമിതാണ്. ഇതിനു ഭംഗിയും ചെലവുമേറും. ഓരോ ടീമും സ്വന്തം ഷാസിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, എഫ് 2വിലും എഫ് 3യിലും എല്ലാ ടീമും ഒരേ ഷാസിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡല്ലാറയാണു നിർമിക്കുന്നത്.



∙ എഫ് വൺ മത്സരരീതി



എഫ് വണ്ണിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ടു പ്രാക്ടീസ് സെഷനും ശനിയാഴ്ച മൂന്നാം പ്രാക്ടീസ് സെഷനും യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളും ഞായറാഴ്ച മത്സരവും എന്ന ക്രമമാണ്. സീസണിലെ മത്സരങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സർക്യൂട്ടുകളിലായതിനാൽ ഡ്രൈവർമാർക്കു ട്രാക്കുമായും കാലാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനാണു മൂന്നു ഘട്ട പരിശീലനം. ആദ്യ രണ്ടു പരിശീലനങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ചയും മൂന്നാമത്തേതു ശനിയാഴ്ചയും. ശനിയാഴ്ച മൂന്നു റൗണ്ട് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളും നടക്കും.



ഫോർമുല 1 കാണികളുടെ സ്റ്റാൻഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ. നെതർലൻഡ്‌സിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. ചിത്രം: Remko de Waal / ANP / AFP .

യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിലെ പ്രകടനമനുസരിച്ചാണു പ്രധാന മത്സരത്തിനു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഗ്രിഡിൽ കാറുകൾ നിരക്കുക. രണ്ടു നിരയായാണു കാറുകൾ മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതെത്തുന്നയാളാണു ഞായറാഴ്ച ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു (പോൾ പൊസിഷൻ) മത്സരം തുടങ്ങുക. രണ്ടാമതെത്തുന്നയാൾ രണ്ടാം നിരയിൽ ആദ്യസ്ഥാനത്തു മത്സരം തുടങ്ങും. ഏറ്റവുമാദ്യം ചെക്കേഡ് ഫ്ലാഗ് കടക്കുന്നയാളാണു ജേതാവ്. (മത്സരത്തിനിടെ സംഭവിക്കുന്ന തെറ്റുകൾക്കു പിഴ ലഭിച്ചാൽ സ്ഥാനം തെറിക്കും.)

∙ ഫോർമേഷൻ ലാപ്



മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപു കാറുകൾക്കുമുണ്ട് ഒരു വാം അപ് സെഷൻ. ട്രാക്കിൽ സിഗ്സാഗ് ചെയ്തു കാറുകൾ നീങ്ങുന്നതു കണ്ടിട്ടില്ലേ. ടയർ ചൂടാകാനും ട്രാക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുമുള്ള ഈ വാം അപ് ഫോർമേഷൻ ലാപ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.



∙ ചാംപ്യൻഷിപ് പോയിന്റ്



ആദ്യ പത്തു സ്ഥാനങ്ങളിൽ മത്സരം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്കു പോയിന്റ് ലഭിക്കും. 25, 18, 15, 12, 8, 6, 4, 2, 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒന്നു മുതൽ 10 വരെ സ്ഥാനക്കാരുടെ പോയിന്റുകൾ. ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ലാപ്പിന് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ലാപ്) ഒരു പോയിന്റ് ബോണസ്.



(തുടരും....)



English Summary: Speed Track Column by Madhusoodanan Kartha About Formula One Race