പാക്ക് താരത്തിന് ചോപ്രയുടെ ജാവലിൻ എടുക്കാമോ? അറിയാം, കളിയിലെ നിയമങ്ങൾ!

നീരജ് ചോപ്രയുടെ ജാവലിൻ പാക്കിസ്ഥാൻ താരം എടുത്തെന്ന വാർത്തയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കായികോപകരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നു നോക്കാം...

ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിൽ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ സ്വർണം നേടിയ നീരജ് ചോപ്രയുടെ ജാവലിനിൽ ഫൈനലിനിടെ പാക്കിസ്ഥാൻ താരം അർഷാദ് നദീം കൃത്രിമം കാട്ടാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന വാർത്ത സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തീപടരും വിധമാണു പ്രചരിച്ചത്. സംഭവം തെറ്റാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒടുവിൽ നീരജിനുതന്നെ രംഗത്തിറങ്ങേണ്ടി വന്നു. സത്യത്തിൽ എന്താണു സംഭവിച്ചത്? നീരജ് മത്സരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ജാവലിൻ അർഷാദ് എടുത്ത് തയാറെടുപ്പു നടത്തുകയായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ നീരജിന്റെ അവസരം വന്നു. അപ്പോൾ നീരജ് പോയി അർഷാദിന്റെ കയ്യിൽനിന്ന് ആ ജാവലിൻ വാങ്ങി; എറിഞ്ഞു. അത്രേയുള്ളൂ.



മത്സരത്തിനിടെ ഒരാളുടെ ജാവലിൻ മറ്റൊരാൾ എടുക്കുമോ? ഓരോരുത്തരും സ്വന്തമായി കൊണ്ടുവരുന്ന ജാവലിനല്ലേ മത്സരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക? സംഘാടകർ മത്സരാർഥികൾക്കായി ജാവലിൻ കൊടുക്കുമോ? ഇത്തരം ഒട്ടേറെ സംശയങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നുവരാം. ജാവലിൻ ത്രോ, ഷോട്പുട്ട്, ഡിസ്കസ് ത്രോ, ഹാമർ ത്രോ എന്നിങ്ങനെ അത്‍ലറ്റിക്സിലെ ത്രോ ഇനങ്ങളിൽ മത്സരം നടക്കുന്ന ഫീൽഡിൽ സംഘാടകർ ഈ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള കായികോപകരണങ്ങൾ (ജാവലിൻ, ഷോട്ട്, ഡിസ്കസ്, ഹാമർ എന്നിവ) നിരത്തിവച്ചിരിക്കും.

അർഷാദ് നദീം, നീരജ് ചോപ്ര.

ലോക അത്‍‌ലറ്റിക്സ് സംഘടന നിർദേശിക്കുന്ന കമ്പനികൾ (ബ്രാൻഡുക‍ൾ) പുറത്തിറക്കുന്ന, നിശ്ചിത മാനദണ്ഡം (തൂക്കം, വ്യാസം, നീളം, വണ്ണം) പാലിച്ചുള്ള ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം അവിടെയുണ്ടാകും. എത്രയെണ്ണം വയ്ക്കും എന്നതു സംബന്ധിച്ചു നിർദേശമില്ല. ഓരോ താരത്തിനും അവരുടെ കൈയ്ക്ക് ഇണങ്ങുന്ന ഉപകരണം മത്സരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നു പറയാനാവില്ല. ആർക്കും ഏതും ഉപയോഗിക്കാം.



∙ സ്വന്തമായി ഉപകരണം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ?



കഴിയും. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. സ്വന്തം ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചു മത്സരിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന അത്‍ലീറ്റ് മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിന് 24 മണിക്കൂർ മുൻപേ ആ ഉപകരണം സംഘാടകർക്കു കൈമാറണമെന്നായിരുന്നു പഴയ നിയമം. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപു കൈമാറിയാൽ മതിയെന്നു ത്രോയിനങ്ങളിലെ ദേശീയ വിധികർത്താക്കളുടെ പാനലിലുള്ള ഡോ. റോയ് ജോൺ പറയുന്നു. സംഘാടകർ അതു പരിശോധിച്ച്, നിശ്ചിത മാനദണ്ഡപ്രകാരമുള്ളതും ലോക അത്‍ലറ്റിക് സംഘടനയുടെ പട്ടികയിലുള്ള കമ്പനി നിർമിച്ചതുമാണെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ അംഗീകാരം കിട്ടും.



പി. രാധാകൃഷ്‌ണൻ നായർ

പക്ഷേ, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ ഉപകരണം മത്സരം നടക്കുന്ന ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിയാൽ ആർക്കും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നീരജ് ചോപ്ര തന്റെ കൈയ്ക്ക് ഇണങ്ങുന്ന ജാവലിൻ മത്സരത്തിനു മുൻപായി സംഘാടകരെ ഏൽപിക്കുന്നുവെന്നു വയ്ക്കുക. സംഘാടകർ അതു പരിശോധിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു. എന്നാൽ, ആ ജാവലിൻ മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ നീരജിനു മാത്രമല്ല ഫൈനലിന് ഇറങ്ങുന്ന അർഷാദ് നദീമിനും ജൊഹാനസ് വെറ്റർക്കും അവിടെ മത്സരിക്കുന്ന ആർക്കു വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ‘ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ജാവലിൻ എനിക്കു മാത്രം’ എന്ന അവകാശവാദം നിലനിൽക്കില്ല.



ഒളിംപിക്സ് ഫൈനലിനിടെ അർഷാദ് ജാവലിൻ എടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ അത്‍ലറ്റിക്സിന്റെ ചീഫ് കോച്ച് പി.രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ പറയുന്നു: ‘സംഘാടകർ പേരുവിളിക്കുന്ന ഒരു താരം മത്സരിക്കാൻ തയാറെടുക്കുന്നതിനിടെ മറ്റൊരു താരം ജാവലിൻ എടുത്ത് തയാറെടുപ്പ് നടത്താൻ പാടില്ലെന്നാണു നിയമം. അതായത്, നീരജ് ചോപ്രയുടെ ഊഴമാണു വരാൻ പോകുന്നതെന്നിരിക്കെ, ആ സമയത്ത് അർഷാദ് ജാവലിനുമായി പരിശീലനം നടത്തിയതു വിധികർത്താക്കൾ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അതിൽ പിഴവു സംഭവിച്ചോയെന്നു പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.’



∙ ജാവലിന്റെ തൂക്കം പ്രധാനം



ത്രോയിനങ്ങളിൽ ഉപകരണത്തിന്റെ തൂക്കം പ്രധാനമാണ്. പുരുഷവിഭാഗം മത്സരത്തിൽ ജാവലിന്റെ തൂക്കം 800 ഗ്രാം ആയിരിക്കണം. വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ജാവലിന്റെ തൂക്കം 600 ഗ്രാം. പുരുഷ വിഭാഗം ഷോട്പുട്ടി‍ൽ ഷോട്ടിന്റെ ഭാരം 7.260 കിലോയാണ്. വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ഷോട്ടിന്റെ ഭാരം കുറയും: 4 കിലോ മാത്രം. ഹാമർത്രോയിലും ഹാമറിന്റെ ഭാരം ഷോട്പുട്ടിനോടു സമാനമാണ്. ഡിസ്കസ് ത്രോ പുരുഷവിഭാഗത്തിൽ ഡിസ്കസിന്റെ ഭാരം 2 കിലോയാണെങ്കിൽ വനിതകൾക്ക് അതിന്റെ പകുതി ഭാരമുള്ള ഡിസ്കസ് ഉപയോഗിക്കാം.



ഇന്ത്യൻ ഡിസ്‌കസ് ത്രോ താരം കമൽജീത് കൗർ.

അത്‍ലറ്റിക്സിലെ മറ്റൊരു ഫീൽഡ് ഇനമായ പോൾവോൾ‍ട്ടിൽ പക്ഷേ, കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. അവിടെ ചാടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോൾ ഓരോ മത്സരാർഥിയും സ്വയം കൊണ്ടുവരണം. സംഘാടകർ പോൾ കൊടുക്കില്ല. നീളം, തൂക്കം എന്നിവയിലെല്ലാം ഓരോ പോളും വ്യത്യസ്തമാണെന്നു ദേശീയ താരം കെ.പി.ബിമിൻ പറയുന്നു. ‘നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കമ്പനിയും പോൾ നിർമിക്കുന്നില്ല. യുഎസ്, സ്വീഡൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നാണു പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഗ്ലാസ് ഫൈബർ, കാർബൺ ഫൈബർ എന്നിവയിലാണു പോളുകൾ നിർമിക്കുന്നത്. ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം മുതലാണു നല്ല പോളുകൾക്കു വില. മത്സരങ്ങൾക്കായി പോളുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെയും മത്സരവേദിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തം ഓരോ അത്‍ലീറ്റിനുമാണ്.’



∙ അത്‌ലറ്റിക്സ് വിട്ട് മറ്റു ഗെയിമുകളിലേക്കു പോയാലോ?

ഫുട്ബോൾ, ക്രിക്കറ്റ്, ഹോക്കി എന്നിവയിലെല്ലാം പന്തുകൾ സംഘാടകർ കൊടുക്കും. ബാക്കി കായികോപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയെന്നത് ഓരോ ടീമിന്റെയും കളിക്കാരന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫുട്ബോളിലാണെങ്കിൽ കൈയിൽ ചെയിൻ അണിയാൻ പാടില്ല, വിരലിൽ മോതിരം ഇടാൻ പാടില്ല, കഴുത്തിൽ ലോഹമാല ഇടാൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. കളത്തിലിറങ്ങുന്നതിനു മുൻപായി റഫറി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധന നടത്തും.



ഓരോ കായികയിനത്തിലും രസകരമായ പല നിയന്ത്രണങ്ങളുമുണ്ട്. ഗുസ്തിയിലേതു പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഗുസ്തിയിൽ മത്സരിക്കുന്ന പുരുഷ താരങ്ങൾ കുറ്റിത്താടി വയ്ക്കാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ട്. എതിരാളിയുടെ ദേഹത്ത് കുറ്റിത്താടി അലോസരമുണ്ടാക്കിയേക്കും എന്നതിനാലാണിത്. നഖം വളർത്താൻ പാടില്ല, സോളില്ലാത്ത ഷൂ ധരിക്കണം, ദേഹത്ത് എണ്ണ പുരട്ടാൻ പാടില്ല, വനിതകളാണെങ്കിൽ മുടി കെട്ടിവയ്ക്കണം, കൈവിരലുകളിൽ പരുക്കിനു ബാൻഡേജ് കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് തുണികൊണ്ടു കെട്ടണം തുടങ്ങിയ നിയമങ്ങൾ ഗുസ്തി ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിൽ കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നവയാണെന്നു ഇന്ത്യൻ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ വി.എൻ.പ്രസൂദ് പറയുന്നു.



