ടോക്കിയോ പാരാലിംപിക്സിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മെഡലില്ലാ ദിനം

ടോക്കിയോ ∙ ഉജ്വല മെഡൽ പ്രകടനങ്ങൾക്കുശേഷം പാരാലിംപിക്സിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു മെഡലില്ലാതെ ഒരു ദിവസം. 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ മിക്സ്ഡ് ഇനത്തിൽ മലയാളിതാരം സിദ്ധാർഥ ബാബു, കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണം നേടിയ അവനി ലെഖാര എന്നിവർക്കു ഫൈനലിൽ കടക്കാനായില്ല. സിദ്ധാർഥ ഇനി 50 മീറ്റർ റൈഫിൾ വിഭാഗത്തിലും മത്സരിക്കും. അവനിക്ക് 2 ഇനങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്. ബാഡ്മിന്റനിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ പ്രമോദ് ഭഗത് ജയംനേടി. മിക്സ്ഡ് ഡബിൾസി‍ൽ പ്രമോദ് – പാലക് കോലി സഖ്യം ഒന്നാം റൗണ്ടിൽ തോറ്റു.

English Summary: India at Paralympics day 8: Pramod starts singles campaign with win, no medal today