‘ശ്രീജേഷാണോ? വരൂ, ഫ്രീ ആയി മുടിവെട്ടിത്തരും’; ഓഫറുമായി ശ്രീരാജ്– വിഡിയോ

കൊച്ചി∙ പേരിൽ ‘ശ്രീജേ’ഷുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പെരുമ്പാവൂരിനടുത്ത് അല്ലപ്രയിലുള്ള ശ്രീരാജിന്റെ ബാർബർ ഷോപ്പിലേക്കു വരൂ. ശ്രീജേഷുമാർക്ക് ഇവിടെ ഹെയർ കട്ടിങ് സൗജന്യമാണ്.



ശ്രീജേഷിന്റെ അതേ നാടായ കിഴക്കമ്പലം തന്നെയാണു ശ്രീരാജിന്റെയും സ്വദേശം. ‘ശ്രീജേഷിനെ നേരിട്ടു കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീജേഷ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി വെങ്കലം നേടിയതിനുള്ള ആദര സൂചകമാണ് ഈ ഓഫർ. ഓഗസ്റ്റ് 30 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 4 വരെയാണ് ഓഫർ,’ ശ്രീരാജ് പറഞ്ഞു. മാസ്റ്റേഴ്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ മെഡൽ നേടിയിട്ടുള്ള അത്‌ലീറ്റ് കൂടിയാണു ശ്രീരാജ്.

നിലവിൽ വെറ്ററൻസ് മീറ്റിലാണു താൻ മത്സരിക്കുന്നതെന്നും ശ്രീരാജ് പറഞ്ഞു. ‘2017ൽ മലേഷ്യയിൽ നടന്ന രാജ്യാന്തര ടൂർണമെന്റിൽ 100 മീറ്ററിൽ വെള്ളിയും ലോങ് ജംപിൽ വെങ്കലവും ലഭിച്ചു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന ദേശീയ ടൂർണമെന്റുകളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്’– ശ്രീരാജിന്റെ വാക്കുകൾ.

മുൻപു വട്ടിയൂർക്കാവിലെ പെട്രോൾ പമ്പ് ഉടമ ശ്രീജേഷ് എന്നു പേരുള്ളവർ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുമായി എത്തിയാൽ 100 രൂപയ്ക്കുള്ള പെട്രോൾ സൗജന്യമായി നൽകുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

