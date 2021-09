ഫോർമുല വൺ സർക്യൂട്ടിൽ അപകടങ്ങൾ പതിവാണ്. 1950ൽ ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ ഏറിയും കുറഞ്ഞും സർക്യൂട്ടിൽ ചോര വീണിട്ടുണ്ട്. ഇതു കുറയ്ക്കാൻ അധികൃതർക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അപകടങ്ങൾ തുടരുന്നു എന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്. മുൻ അനുഭവങ്ങൾ പഠിച്ച് ഒട്ടേറെ മുൻകരുതലുകൾ ഫോർമുല വണ്ണിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സർക്യൂട്ടിലെ സുരക്ഷയ്ക്കൊപ്പം കാറിന്റെ ഡിസൈനിലും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു.

1994ൽ എഫ് വൺ ആരാധകരെ ഒന്നടങ്കം കണ്ണീരണിയിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ് ഇറ്റലിയിലെ ഇമോളയിൽ നടന്നത്. മൂന്നു വട്ടം ചാംപ്യനായിരുന്ന അയർട്ടൺ സെന്ന കാർ തകർന്നു മരിച്ചു. പരിശീലനത്തിനിടെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അരങ്ങേറ്റ താരം റൊളാങ് റാറ്റ്സൻബർഗിന്റെ അപകടമരണമുണ്ടാക്കിയ അസ്വസ്ഥതയിലായിരുന്നു പിറ്റേന്നത്തെ മത്സരം. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിൽ ഒരാളായ സെന്നയുടെ മരണം ഇന്നും ആരാധകർ ദുഃഖത്തോടെ ഓർക്കുന്നു.



2014ൽ ജപ്പാനിലെ സുസുക്കയിലാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ഒരു താരത്തിന്റെ ജീവനെടുത്ത അപകടമുണ്ടായത്. മഴയും കാഴ്ചക്കുറവും മൂലം സുസുക്ക സർക്യൂട്ട് അന്ന് അശാന്തമായിരുന്നു. മറൂസ്സിയയ്ക്കു വേണ്ടി മത്സരിച്ചിരുന്ന ജൂൾസ് ബിയാഞ്ചി സർക്യൂട്ടിനു സമീപം നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന റിക്കവറി ക്രെയ്നിൽ ഇടിച്ചു തകരുകയായിരുന്നു. ഒൻപതു മാസം ജീവനു വേണ്ടി പോരാടിയെങ്കിലും 2015 ജൂലൈയിൽ ജൂൾസ് യാത്രയായി.

നിക്കി ലൗഡയ്ക്കുണ്ടായ അപകടം

1976ൽ നർബർറിങ്ങിൽ നടന്ന ജർമൻ ഗ്രാൻപ്രിയിൽ ഫെറാറി താരം നിക്കി ലൗഡയ്ക്കുണ്ടായ അപകടം എഫ് വൺ ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത അധ്യായമാണ്. സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളാൽ മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നു ലൗഡ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും നറുക്കെടുപ്പിൽ ഒറ്റ വോട്ടിന്റെ കുറവിൽ ആ ആവശ്യം തള്ളി. രണ്ടാം ലാപ് പുരോഗമിക്കവേ ലൗഡയുടെ കാർ ഇടിച്ചു മറിഞ്ഞു തീപിടിച്ചു. കാറിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ട ലൗഡയെ പുറത്തെത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും മാരകമായി പൊള്ളലേറ്റിരുന്നു. എന്നാൽ, അത്ഭുതകരമായി ലൗഡ അടുത്ത മത്സരങ്ങളിൽ സർക്യൂട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി.

നിക്കി ലൗഡ (ഇടത്), മക്‌ലാറൻ ഉടമ റോൺ ഡെന്നിസ് (വലത്). 2008ലെ ചിത്രം: SHAUN CURRY / AFP

1982ൽ ജിൽസ് വില്ലനെവിന്റെ അപകടമരണം എഫ് വൺ യോഗ്യതാ മത്സരത്തിനിടെയായിരുന്നു. ജോഷൻ മാസിന്റെ വേഗം കുറഞ്ഞ കാറിൽ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വില്ലനെവിന്റെ കാർ വായുവിൽ പറന്നു സർക്യൂട്ടിൽ ഇടിച്ചു തകരുകയായിരുന്നു. കഴുത്തിനേറ്റ ഒടിവാണു മരണകാരണമായത്. ഇറ്റലിയിലെ മോൺസയിൽ 1978ൽ ഉണ്ടായ അപകടം റോണി പീറ്റേഴ്സന്റെ മരണത്തിലാണു കലാശിച്ചത്. അന്ന് ഏതാനും കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചപ്പോൾ പീറ്റേഴ്സന്റെ കാർ തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു. ആംബുലൻസ് എത്താൻ വൈകിയതാണു ആ മരണത്തിനു കാരണമായതെന്ന ആരോപണം പിന്നീട് ഉയർന്നിരുന്നു.



2009 ഹംഗേറിയൻ ഗ്രാൻപ്രിയിൽ റൂബൻ ബാരിക്കെല്ലോയുടെ കാറിൽ നിന്ന് ഊരിത്തെറിച്ച സ്പ്രിങ് തലയിൽ തറച്ചു ഫെറാറി താരം ഫിലിപ്പെ മാസയ്ക്കു മാരകമായി പരുക്കേറ്റു. 2020 സീസണിൽ ബഹ്റൈനിൽ കാർ സുരക്ഷാഭിത്തിയിലിടിച്ചു തീപിടിച്ചു റൊമെയ്ൻ ഗ്രോസ്ജീനു പരുക്കേറ്റതാണു ഏറ്റവുമൊടുവിൽ എഫ് വൺ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച അപകടം.

കെവ്‌ലർ ഇന്ധന ടാങ്കുകൾ

ആദ്യകാലത്ത് ലോഹ ഇന്ധന ടാങ്കുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു തീപിടിച്ചായിരുന്നു അപകടങ്ങൾക്കു തീവ്രതയേറിയിരുന്നത്. 1970ൽ ബ്ലാഡർ ഫ്യുവൽ ടാങ്കുകൾ കാറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതേത്തുടർന്നാണ്. 1999ൽ ഇതിൽ വീണ്ടും പരിഷ്കരണം വന്നു. മിലിറ്ററി ഗ്രേഡ് കെവ്‌ലർ ആണു ടാങ്ക് നിർമാണത്തിന് ഇക്കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്.

അപകടത്തിൽ പെട്ട മാക്‌സ് വേർസ്റ്റപ്പെന്റെ കാറിൽ നിന്ന് പുകയുയരുന്നു. ചിത്രം: Claudio Giovannini / POOL / AFP

കോക്ക്പിറ്റിനു ചുറ്റും അഗ്നിബാധയേൽക്കാത്ത ബൾക്ക് ഹെഡുകൾ പിടിപ്പിച്ചതും ഡ്രൈവർമാരെ തീയിൽ നിന്നു സംരക്ഷിക്കാൻ ഉതകി. റൊമെയ്ൻ ഗ്രോസ്ജീന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതു യഥാർഥത്തിൽ ഈ പരിഷ്ക്കാരങ്ങളാണ്.

ഫയർ പ്രൂഫ് സ്യൂട്ട്

പെട്ടെന്നു തീപിടിക്കാത്ത വേഷവിധാനമാണു എഫ് വൺ ഡ്രൈവർമാരുടേത്. അണ്ടർ‌വെയർ, സോക്സ്, ഗ്ലൗവ്സ്, ഷൂസ്, മൂന്നു ലെയർ ഓവർകോട്ടുകൾ. നോമക്സ് എന്ന ഫൈബറിൽ നിർമിച്ചതാണിത്. അല്പം പോലും ചൂട് അകത്തു കടക്കാത്ത വിധം സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാണ് തീപിടിക്കാത്ത ഈ വേഷം. 600 മുതൽ 800 വരെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് 11 സെക്കൻഡിനു മീതെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ഈ സംവിധാനത്തിനാകും.

മെഡിക്കൽ കാർ

സർക്യൂട്ടിൽ ഏതു സമയവും തയാറായി നിൽക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കാറുകളാണു എഫ് 1 താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കു കാവൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു സംവിധാനം. റേസിങ് കാറുകൾക്കൊപ്പം ഓടിയെത്താനാകില്ലെങ്കിലും അപകടം നടന്നു സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ സർക്യൂട്ടിലെത്തി ചികിത്സ നൽകാൻ മെഡിക്കൽ കാറുകളുണ്ട്. അത്യാവശ്യ മെഡിക്കൽ സംവിധാനവുമായാണ് ഇവ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഹാലോ

2009ൽ ഹംഗേറിയൻ ഗ്രാൻപ്രിയിൽ ഫിലിപ്പെ മാസയ്ക്കുണ്ടായ അപകടത്തെത്തുടർന്നാണു ഹാലോ എന്ന സുരക്ഷാസംവിധാനത്തിന്റെ വരവ്. 2018ലാണ് ഇത് ഉപയോഗത്തിലെത്തിയത്. ഡ്രൈവറുടെ ശിരസ്സിനു സുരക്ഷയൊരുക്കി കോക്ക്പിറ്റിനു മുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലോഹവളയമാണു ഹാലോ. മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നു തെറിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ, അപകടശേഷം ട്രാക്കിലുണ്ടാകുന്ന ലോഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ മറ്റു ഡ്രൈവർമാരുടെ തലയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാനാണ് ഈ കവചം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോൺസയിൽ ഹാമിൽട്ടന്റെ കാറിനു മുകളിൽ ഇടിച്ചു കയറിയ മാക്സ് വേർസ്റ്റപ്പന്റെ കാറിന്റെ ടയറിൽ നിന്നു ഹാമിൽട്ടന്റെ തല സംരക്ഷിച്ചതും ഹാലോ തന്നെ. ടൈറ്റാനിയത്തിൽ നിർമിച്ച ഹാലോയുടെ തൂക്കം 7 കിലോഗ്രാമാണ്.

ഹാൻസ്

ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമാണു കാറുകളിലെ മറ്റൊരു സുരക്ഷാ സംവിധാനം. ഡ്രൈവറുടെ തോളിൽ ഇരിക്കുന്ന കുതിരലാടത്തിന്റെ ആകൃതിയുള്ള ഈ ഉപകരണം സീറ്റ് ബെൽറ്റും ഹെൽമറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കും. ഡ്രൈവറുടെ തലയോട്ടിക്കും കഴുത്തിലെ പേശികൾക്കും ക്ഷതമേൽപിക്കാവുന്ന ആഘാതങ്ങൾ ഹാൻസ് ഏറ്റുവാങ്ങും.

അയർട്ടൺ സെന്നയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ചരമ വാർഷികത്തിലെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: ANDREAS SOLARO / AFP

ഹെൽമറ്റ്

ഡ്രൈവറുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന സുരക്ഷാകവചം ഹെൽമറ്റ് തന്നെ. 1960കളുടെ അവസാനമാണ് മുഖം പൂർണമായും മൂടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഹെൽമറ്റുകൾ ഉപയോഗത്തിൽ വന്നത്. ടി 800 കാർബൺ ഫൈബർ പാളി പാളിയായി ചുറ്റിയുണ്ടാക്കുന്നതാണു ഹെൽമറ്റ്. ഹെൽമറ്റിന്റെ വൈസർ ഡ്രൈവറുടെ മുഖത്തെ 800 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടിൽ നിന്ന് 45 സെക്കൻഡ് എങ്കിലും സംരക്ഷിക്കുന്നതാകണം.



