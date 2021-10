ഇരട്ടനേട്ടം! കോർട്ടിലും റാങ്കിലും സ്മാഷുമായി ദീപിക ബാബുരാജ് മുന്നോട്ട്

തൃശൂർ ∙ നേരത്തെ ദീപികയുടെ ‘ദേശീയ’ത വോളിബോൾ കോർട്ടിലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അത് പരീക്ഷയുടെ കളത്തിലും. ഇന്ത്യയുടെ മുൻ വോളിബോൾ താരത്തിന് സിഎ (ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്) പരീക്ഷയിൽ ദേശീയതലത്തിൽ നാലാം റാങ്ക്. എതിർ‌ കോർട്ടിലേക്ക് പിഴവില്ലാതെ സ്മാഷ് ചെയ്ത് പോയിന്റു നേടുന്ന അതേ മികവുതന്നെയാണ് ദീപികയ്ക്ക് പഠനത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെ കളത്തിൽ. നെറ്റോളം ഉയരത്തിൽ ചാടി ഉതിർക്കുന്ന കിടിലൻ സ്മാഷുകളാണ് ദീപികയെ ദേശീയ താരമാക്കിയതെങ്കിൽ അതേ വാശിയോടെ പഠനത്തിൽ കൈവരിച്ച മികവ് ഇവരെ ദേശീയതലത്തിലെ റാങ്കിലേക്കും കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചു.



ഏഷ്യൻ യൂത്ത് വോളി, ഏഷ്യൻ ജൂനിയർ ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജഴ്സിയണിഞ്ഞ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എസ്എൻ പുരം സ്വദേശിയായ കെ. ദീപിക ബാബുരാജ് ഈയിടെയാണ് സിഎ പരീക്ഷയിൽ റാങ്ക് തിളക്കത്തോടെ വിജയിയായത്. ചെറുപ്പംമുതലേ സ്പോർട്സിലും പഠനത്തിലും ഒരുപോലെ മികവ് പ്രകടിപ്പിച്ച ദീപികയ്ക്ക് ഈ റാങ്ക് വളരെക്കാലത്തെ മോഹംകൂടിയാണ്. റാങ്കിന്റെ ബലത്തിൽ കഴിഞ്ഞമാസം ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായി ദീപിക. പത്താം ക്ലാസിലും പ്ലസ്ടുവിലുമെല്ലാം ഫുൾ എ പ്ലസോടെ വിജയം നേടിയ ദീപികയ്ക്ക് ബികോമിന് റാങ്ക് ജേതാവിനേക്കാൾ മാർക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഗ്രേസ് മാർക്കിന്റെ പിൻബലത്തിലായതിനാൽ റാങ്കിനു പരിഗണിച്ചില്ല.



∙ എട്ടിൽ തുടങ്ങിയ വോളിബോൾ



എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ വോളിബോൾ കളിച്ചുതുടങ്ങിയ ദീപികയിലെ താരത്തെ ദേശീയനിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളജ് കാലഘട്ടമാണ്. ഈ കോളജിലെ പ്ലസ് ടു വോളി ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ആദ്യമായെത്തിയ താരവും ഇവർതന്നെ. പലതവണ കിരീടം നേടി കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയ്ക്കു കീഴിലെ മികച്ച ടീമായി സെന്റ് ജോസഫ്സ് മാറുകയും ചെയ്തു. ദീപികയെക്കൂടാതെ നിരവധി ദേശീയ താരങ്ങളെയും ഈ കോളജ് സമ്മാനിച്ചു. കോട്ടപ്പുറം സെന്റ് ആൻസ് സ്കൂളിലായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠനം. 2006ൽ ആ സ്കൂളിൽ എസ്എസ്എൽസിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയ ഏക വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു, എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ ത്രോ ഇനങ്ങളിലായിരുന്നു ശ്രദ്ധ.



പിന്നീടാണ് വോളിബോളിലേക്കു തിരിഞ്ഞത്. കൊമേഴ്സെടുത്ത് ഇരിങ്ങാലക്കുട നാഷനൽ സ്കൂളിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠനം. സെന്റ് ജോസഫ്സിൽ ചേരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്ലസ് ടു ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലാക്കിയത്. 2008, 09 വർഷങ്ങളിൽ ദേശീയ യൂത്ത് കിരീടം നേടിയ കേരള ടീമിലും 2010ൽ ദേശീയ സീനിയർ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ റണ്ണറപ്പായ കേരള ടീമിലും അംഗമായിരുന്നു. യൂത്ത് ചാംപ്യൻഷിപ്പിലും ഓൾ ഇന്ത്യ ഇന്റർ യൂണിവഴ്സിറ്റി ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിലും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി. പലപ്പോഴും കിരീടനേട്ടത്തിൽ പങ്കാളിയായി.

∙ കഠിനശ്രമം, ഒടുവിൽ സിഎക്കാരി

സഹതാരങ്ങൾ പലർക്കും റെയിൽവേയിൽ അടക്കം ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ ഈ താരത്തിനും പലയിടത്തുനിന്നും ഓഫർ വന്നതാണ്. പക്ഷേ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റാകണമെന്ന ആഗ്രഹത്താൽ ദീപിക ഡിഗ്രിക്കുശേഷവും പഠനം തുടരുകയായിരുന്നു. ചെന്നൈ എസ്ആർഎം സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് എംബിഎയിൽ പിജിയെടുത്തു. ആ സമയത്ത് സർവകലാശാലയ്ക്കുവേണ്ടിയും ചെന്നൈയിലെ മറ്റു ക്ലബ്ബുകൾക്കുമായും കളി തുടർന്നു.

ഇതിനിടയിൽ തന്നെ സിഎ എൻട്രൻസ് പാസ്സായി. പിജിക്കുശേഷം കേരളത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തി സിഎയ്ക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കം ശക്തമാക്കി. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ഐസിഎഐ) എറണാകുളം ശാഖയിലായിരുന്നു പഠനം. ദേശീയതലത്തിൽ അന്തിമ പരീക്ഷയ്ക്കിരുന്ന 3000 പേരിൽനിന്നാണ് ദീപിക 4–ാം റാങ്ക് നേടിയത്. 1.41 % പേർ മാത്രമാണ് പരീക്ഷ പാസ്സായത്. തൃശൂരിൽ കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ് ഓഫിസിൽ ക്രെഡിറ്റ് അനലിസ്റ്റായി ജോലിചെയ്യുകയാണിപ്പോൾ. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശൃംഗപുരം സ്വദേശിയായ മർച്ചന്റ് നേവി ഓഫിസർ ടി.എം. സൂരജാണ് ഭർത്താവ്.



