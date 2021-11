മാക്സ് വേർസ്റ്റപ്പന് കൺമുന്നിൽ കന്നിക്കിരീടം; മെക്സിക്കോയിലും ജേതാവ്

മെക്സിക്കോയിലും മെഴ്സിഡീസിന്റെ മേധാവിത്തം തകർത്ത് റെഡ്ബുൾ റെനോ ടീം. ഞായറാഴ്ച നടന്ന എഫ് വൺ മെക്സിക്കൻ ഗ്രാൻപ്രിയിൽ ഗ്രിഡിൽ ആദ്യ രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങളിൽ മത്സരം തുടങ്ങിയ മെഴ്സിഡീസ് താരങ്ങളെ പിന്തള്ളി റെഡ് ബുള്ളിന്റെ ചാംപ്യൻഷിപ് ലീഡർ മാക്സ് വേർസ്റ്റപ്പൻ ജേതാവായി. ഗ്രിഡിൽ രണ്ടാമനായി മത്സരം തുടങ്ങിയ നിലവിലെ ചാംപ്യൻ മെഴ്സി‍ഡീസിന്റെ ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൻ രണ്ടാമതായി മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും ചാംപ്യൻഷിപ് ലീഡ് തിരിച്ചുപിടിക്കാമെന്ന മോഹം പൊലിഞ്ഞു.

സീസണിൽ നാലു മത്സരങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ 19 പോയിന്റിന്റെ വ്യക്തമായ ലീഡ് നേടിക്കഴിഞ്ഞ വേർസ്റ്റപ്പന് കൺമുന്നിൽ കന്നിക്കിരീടം തെളിഞ്ഞു കാണാം. 312.5 പോയിന്റാണു വേർസ്റ്റപ്പന്. ഹാമിൽട്ടന് 293.5 പോയിന്റും.195 പോയിന്റോടെ മെഴ്സിഡീസിന്റെ വൾട്ടേരി ബൊത്താസ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. 165 പോയിന്റുള്ള റെഡ് ബുൾ താരം സെർജിയോ പെരസ് നാലാം സ്ഥാനത്തും 150 പോയിന്റുള്ള ലാൻഡോ നോറിസ് (മക്‌ലാരൻ) അഞ്ചാമതും 138 പോയിന്റോടെ ഫെറാറിയുടെ ചാൾസ് ലെക്ലയർ ആറാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.

കാർ നിർമാതാക്കളുടെ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ റെഡ് ബുൾ മെഴ്സിഡീസിനെക്കാൾ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം പിന്നിലാണ്. മെഴ്സിഡീസ്: 478.5. റെഡ് ബുൾ: 477.5. അവശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ: ബ്രസീൽ (നവംബർ 14), ഖത്തർ (നവംബർ 21), സൗദി അറേബ്യ: (ഡിസംബർ 5), അബുദാബി (ഡിസംബർ 12).

∙ മെക്സിക്കൻ തിരമാല

മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ലാപ്പിൽത്തന്നെ മെഴ്സിഡീസിന് അടിതെറ്റി. പോളിൽ‍ തുടങ്ങിയ ബൊത്താസിന്റേതു നല്ല തുടക്കമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇരുഭാഗത്തും ഹാമിൽ‍ട്ടനും വേർസ്റ്റപ്പനും ഭീഷണിയുമായി ഇരച്ചു കയറി. ആദ്യ വളവിൽത്തന്നെ ഹാമിൽട്ടനെ മറികടന്നു വേർസ്റ്റപ്പൻ കുതിച്ചു. ബൊത്താസിനാകട്ടെ സർക്യൂട്ടിൽ തെന്നി നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി. ഇതോടെ ആദ്യ ലാപ്പിൽത്തന്നെ സേഫ്റ്റി കാർ സർക്യൂട്ടിലിറങ്ങി. സുനോഡയും മിക്ക് ഷൂമാക്കറും കൂട്ടിയിടിച്ചതും ആദ്യ ലാപ്പിൽത്തന്നെ.

ബൊത്താസിന്റെ കാലക്കേടിന് ആക്കം കൂട്ടി ഡാനിയൽ റിക്കാർഡോയുടെ മക്‌ലാരൻ മെഴ്സിഡീസിലിടിച്ചു. ഇതോടെ ബൊത്താസ് 17ാം സ്ഥാനത്തേക്കു പതിച്ചു. മത്സരം ജയിച്ചതു വേർസ്റ്റപ്പനാണെങ്കിലും യഥാർഥത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതു മെഴ്സിഡീസ് താരങ്ങളായിരുന്നു. കീഴടക്കാനാകാത്ത മികവിലായിരുന്നു റെഡ് ബുൾ കാറുകൾ കുതിച്ചിരുന്നത്. രണ്ടാം സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ സെർജിയോ പെരസിനെ വളരെ പാടുപെട്ടാണു ഹാമിൽട്ടൻ തടഞ്ഞു നിർത്തിയത്. റിക്കാർഡോയാകട്ടെ ബൊത്താസിനെ പിന്തുടർന്നു വേട്ടയാടുകയായിരുന്നു. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും റിക്കാർഡോയായിരുന്നു ബൊത്താസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചത്.

വേർസ്റ്റപ്പൻ ഓരോ ലാപ്പിലും മികവു തുടരുകയായിരുന്നു. ക്രമമായി ലീഡ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. റെഡ് ബുൾ കാറുകൾ അസാമാന്യ വേഗത്തിലും മികവിലുമാണെന്നു ഹാമിൽട്ടനു ബോധ്യമായി. 30ാം ലാപ്പിൽ ഹാമിൽട്ടൻ പിറ്റ് ചെയ്തു. പുറത്തിറങ്ങിയതു ലെക്ലയറിനു പിന്നിൽ ആറാമനായി. 34ാം ലാപ്പിൽ വേർസ്റ്റപ്പന്റെ മിന്നൽ പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ്. വെറും 2.2 സെക്കൻഡാണു റെഡ് ബുൾ ടീം ആ പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പിനു ചെലവിട്ടത്. അൽപനേരത്തേക്കെങ്കിലും മെക്സിക്കൻ താരം സെർജിയോ പെരസ് നാട്ടുകാർക്കു മുന്നിൽ ഹീറോയായി ഒന്നാമനായി സർക്യൂട്ടിൽ നീങ്ങി.

41–ാം ലാപ്പിൽ പെരസും പിറ്റ് ചെയ്തു. 2.3 സെക്കൻഡിന്റെ മറ്റൊരു മിന്നൽ പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ്. പിറ്റിൽ നിന്നു പെരസ് പുറത്തെത്തിയതു ഹാമിൽട്ടനു പിന്നിൽ മൂന്നാമനായി. പക്ഷേ, പുത്തൻ ടയറിൽ ഹാമിൽട്ടനെ പിന്തള്ളാനുള്ള ഊർജവുമായാണു പെരസ് തിരിച്ചെത്തിയത്. 42ാം ലാപ്പിൽ പിറ്റ് ചെയ്ത ബൊത്താസിന് അവിടെയും കഷ്ടകാലം. 12 സെക്കൻഡുകളുടെ ദീർഘമായ പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞു പുറത്തെത്തിയതു 15ാം സ്ഥാനത്ത്.

മെക്സിക്കോയിൽ റെഡ് ബുള്ളിനെ മറികടക്കാനാകില്ലെന്ന സത്യം ഹാമിൽട്ടൻ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വേർസ്റ്റപ്പനെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച ബ്രിട്ടിഷ് താരം രണ്ടാം സ്ഥാനം കൈവിടാതെ പെരസിനെ സമർഥമായി തടഞ്ഞു നിർത്തി. എല്ലാം മോഹങ്ങളും പൊലിഞ്ഞപ്പോഴും ബൊത്താസിന്റെ അവസാന ലാപ്പുകളിലെ ടയർ മാറ്റം മെഴ്സിഡീസിന് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ചാംപ്യൻഷിപ് പട്ടികയിൽ ഒരു പോയിന്റിന്റെ ലീഡ് നേടിക്കൊടുത്തു. അതുവരെ അതിവേഗലാപ്പിനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന വേർസ്റ്റപ്പന്റെ ആ അധിക പോയിന്റ് ഇല്ലാതാക്കാൻ ബൊത്താസിനായി. പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഇടം കിട്ടാഞ്ഞതിനാൽ ആ പോയിന്റ് ബൊത്താസിനു ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും റെഡ് ബുള്ളിനു നഷ്ടമായി.



