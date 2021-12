ജക്കാർത്ത∙ ലോക ബാഡ്മിന്റൻ ടൂർ ഫൈനൽസിൽ ഇന്ത്യയുടെ പി.വി. സിന്ധു ഫൈനലിൽ. ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ജപ്പാന്റെ അകാനെ യമഗുച്ചിയെ വീഴ്ത്തിയാണ് സിന്ധു ഫൈനലിൽ കടന്നത്. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു സെറ്റുകൾക്കാണ് യമഗുച്ചിക്കെതിരെ സിന്ധുവിന്റെ വിജയം. സ്കോർ: 21-15, 15-21, 21-19. ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ആൻ സെ യോങ്ങാണ് സിന്ധുവിന്റെ എതിരാളി.

English Summary: PV Sindhu storms into the final of BWF World Tour Finals