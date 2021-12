സൗദി ഗ്രാൻപ്രിയിൽ ഹാമിൽട്ടന്റെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ്; അന്തിമപോരാട്ടം അബുദാബിയിൽ

സംഘർഷഭരിതവും ഉദ്വേഗപൂർണവുമായ മത്സരത്തിൽ വിജയം വെട്ടിപ്പിടിച്ച് ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൻ ഫോർമുല വൺ കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിലേക്കു ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവു നടത്തി. ആദ്യന്തം ആവേശഭരിതമായിരുന്നു ജിദ്ദയിലെ പുത്തൻ സർക്യൂട്ടിലെ മത്സരം. അതിവേഗ ലാപ്പിനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഉൾപ്പെടെ 26 പോയിന്റ് നേടിയ ബ്രിട്ടിഷ് താരം ചാംപ്യൻഷിപ് പോയിന്റിൽ ഇപ്പോൾ മാക്സ് വേർസ്റ്റപ്പന് ഒപ്പമെത്തി. ഇരുവർക്കും 369.5 പോയിന്റ് വീതം. ഇതോടെ അടുത്തയാഴ്ച അബുദാബിയിലെ യാസ് മരീന സർക്യൂട്ടിൽ നടക്കുന്ന അവസാന ഗ്രാൻപ്രി അതിനിർണായകമായി. അത്യാവേശകരവും.

∙ വേർസ്റ്റപ്പന്റെ പിഴവുകൾ

ജിദ്ദ കോർണിഷ് സർക്യൂട്ടിൽ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽത്തന്നെ ചാംപ്യൻഷിപ് ലീഡർ റെഡ് ബുള്ളിന്റെ മാക്സ് വേർസ്റ്റപ്പനു അടിപതറി. കാറിടിച്ചു തകർന്ന വേർസ്റ്റപ്പൻ ഗ്രിഡിൽ മൂന്നാമനായാണു മത്സരം തുടങ്ങിയത്. അതിമനോഹരമായ സർക്യൂട്ടിലെ കന്നിമത്സരം പക്ഷേ, അത്ര മനോഹരമായിരുന്നില്ല. പലവട്ടം യെലോ ഫ്ലാഗ് കണ്ട മത്സരം രണ്ടു തവണ റെഡ് കാർഡ് കാട്ടി നിർത്തിവച്ചു. മിക്ക് ഷൂമാക്കറുടെ ഹാസ് സുരക്ഷാഭിത്തിയിലിടിച്ചു തകർന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യം മഞ്ഞക്കൊടി പൊങ്ങിയത്. യെലോ കാർഡിന്റെ മറവിൽ കിട്ടിയ ചാൻസിൽ ടയർ മാറ്റാൻ പിറ്റ് ചെയ്ത ഹാമിൽട്ടന്റെ തീരുമാനം ഒരുവേള, പിഴച്ചെന്നു തോന്നിച്ചു. റെഡ് കാർഡ് വന്നതോടെ സമയനഷ്ടമില്ലാതെ ടയർ മാറ്റാൻ മാക്സിനായി.

എന്തു വില കൊടുത്തും ജയിക്കണമെന്ന വാശി വേർസ്റ്റപ്പനെ പലവട്ടം പിഴവുകളിലെത്തിച്ചു. രണ്ടാം റെഡ് ഫ്ലാഗ് കഴിഞ്ഞു മത്സരം പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന വേർസ്റ്റപ്പനെ ഹാമിൽട്ടൻ മറികടക്കാനൊരുങ്ങി. എന്നാൽ, വേർസ്റ്റപ്പൻ ഹാമിൽട്ടനെ മനഃപൂർവം തടഞ്ഞു. വീണ്ടും അതിവേഗം വന്നു തന്നെ മറികടക്കാനൊരുങ്ങിയ ഹാമിൽട്ടനെ മാക്സ് തടഞ്ഞു. അതും അപകടകരമായി. ഹാമിൽട്ടൻ പിന്നാലെയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും വേർസ്റ്റപ്പൻ ബ്രേക്കിട്ടതോടെ റെഡ് ബുള്ളിന്റെ പിറകിൽ ഹാമിൽട്ടന്റെ മെഴ്സിഡീസ് വന്നിടിച്ചു. ആ സംഭവം മത്സരം നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ വിലയിരുത്തി മാക്സിന് അഞ്ചു സെക്കൻഡ് പിഴയിട്ടു. ഇതിനിടെ, ഹാമിൽട്ടൻ വേർസ്റ്റപ്പനെ മറികടക്കുകയും ചെയ്തു.

അവസാന പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ ഹാമിൽട്ടനും വേർസ്റ്റപ്പനും തുല്യ സാധ്യതയോടെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ആർക്ക് കൂടുതൽ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നുവോ അയാളാകും വിജയി. ഹാമിൽട്ടന്റെ എട്ടാം കിരീടം തടയാൻ വേർസ്റ്റപ്പനു ഹാമിൽട്ടനെ അബുദാബിയിൽ മത്സരത്തിൽ നിന്നു പുറത്താക്കാം. ഇന്നലെ ജിദ്ദയിൽ കാണിച്ച മത്സരബുദ്ധിയാണ് മാക്സ് അബുദാബിയിൽ പുറത്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹാമിൽട്ടൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. ഇരുവരും മത്സരത്തിൽ നിന്നു പുറത്തു പോയാലും കൂടുതൽ മത്സരവിജയങ്ങൾ േനടിയതിന്റെ ബലത്തിൽ വേർസ്റ്റപ്പനാകും കിരീടാവകാശി. പക്ഷേ, അബദ്ധങഅങൾ ആവർത്തിച്ചു പിഴ വീഴാതിരിക്കാൻ കരുതൽ വേണമെന്നു മാത്രം.

