‘മോശം പ്രകടനത്തിൽ നിരാശ’: 17കാരിയായ ഷൂട്ടിങ് താരത്തിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ അന്വേഷണം

ചണ്ഡിഗഡ്∙ പഞ്ചാബിലെ ഫരീദ്കോട്ടിൽ 17കാരിയായ രാജ്യാന്തര ഷൂട്ടിങ് താരത്തെ സ്വയം വെടിയുതിർത്തു മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ദേശീയ ഷൂട്ടിങ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിലെ നിരാശ മൂലമാണ് താരം ജീവനൊടുക്കിയതെന്നാണ് നിഗമനം.

വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് രാജ്യാന്തര ഷൂട്ടിങ് താരമായ ഖുഷ് സീരത് കൗർ സന്ധുവിനെ (17) വീട്ടിൽ വെടിയേറ്റു മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഖുഷിന്റെ സ്വന്തം പിസ്റ്റളിൽനിന്നു തന്നെയാണ് വെടിയേറ്റിരിക്കുന്നത്. ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പൊന്നും കണ്ടെടുക്കാനായില്ലെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഫരീദ്കോട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്എച്ച്ഒ ഹർജിന്ദർ സിങ് പറഞ്ഞു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനുശേഷം ബന്ധുക്കൾക്കു വിട്ടുകൊടുത്തു. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ദേശീയ ഷൂട്ടിങ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ, വ്യക്തിഗത വിഭാഗത്തിൽ ഖുഷിനു മെഡൽ നേടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഖുഷ് അംഗമായ ജൂനിയർ സിവിലിയൻ വനിതാ ടീം മെഡൽ നേടിയിരുന്നു. മോശം പ്രകടനത്തിൽ ഖുഷ് നിരാശയിലായിരുന്നെന്നു ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. ഖുഷിന്റെ അച്ഛൻ ജസ്‌വീന്ദർ സിങ് സന്ധു സർക്കാർ സ്‌കൂളിൽ അധ്യാപകനാണ്. അമ്മ നവ്ദീപ് കൗർ സന്ധു പഞ്ചാബ് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

‘ഈ വർഷത്തെ ദേശീയ മത്സരങ്ങളിൽ അവളുടെ പ്രകടനം മികച്ചതായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും വലിയ നിരാശയൊന്നും അവർ പുറത്തുകാണിച്ചിരുന്നില്ല. ബുധനാഴ്ച രാത്രി വീടിന്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ ഇരുന്ന് അവൾ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. ബാക്കിയുള്ളവർ ഒന്നാമത്തെ നിലയിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം അറിഞ്ഞത്.’– ജസ്‌വീന്ദർ സിങ് പറഞ്ഞു.

നീന്തൽ താരമായാണ് ഖുഷ് സീരത് കൗർ സന്ധു കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. നാല് വർഷം മുൻപാണ് ഷൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. 2019ൽ 25 മീറ്റർ പിസ്റ്റളിലും 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റളിലും വ്യക്തിഗത, ടീം ഇനങ്ങളിലായി ആകെ 11 മെഡലുകളാണ് ഖുഷ് നേടിയത്. 25 മീറ്റർ പിസ്റ്റൾ ജൂനിയർ വനിതാ സിവിലിയൻ വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണം നേടിയതിനു പുറമെ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ സബ് ജൂനിയർ വനിതാ വിഭാഗത്തിലും ഖുഷ് സ്വർണം നേടിയിരുന്നു.

English Summary: 17-yr-old international-level female shooter dies by suicide at her home in Punjab