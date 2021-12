‘നല്ല കുടുംബക്കാർ’; മാക്സ് വേർസ്റ്റപ്പന്റെ കുടുംബം കാറിൽ നിന്നിറങ്ങാത്തവരാണ്!

മോട്ടർ സ്പോർട്സിന്റെ സമ്പന്നമായ ഭൂമികയിലേക്കാണു 1997 സെപ്റ്റംബർ 30നു മാക്സ് എമിലിയൻ വേർസ്റ്റപ്പൻ പിറന്നു വീണത്. നെതർലൻഡ്സുകാരനായ പിതാവ് എഫ് വൺ താരം ജോസ് വേർസ്റ്റപ്പൻ. ബൽജിയംകാരി അമ്മ സോഫി ചെറുകാറുകളുടെ മത്സരയോട്ടമായ കാർട്ടിങ്ങിലെ താരം. അമ്മയുടെ സഹോദരനും വേഗക്കാറിലെ താരം തന്നെ.

നാലാം വയസ്സിൽ മാക്സ് കാർട്ടിങ് തുടങ്ങിയതിന്റെ കാരണവും ഈ പാരമ്പര്യം തന്നെ. എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കും മുൻപു കുഞ്ഞു മാക്സ് കാർട്ടിങ്ങിൽ വിജയങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ഒൻപതാം വയസ്സിൽ ആദ്യ ദേശീയ കിരീടം. മകൻ കാറുകളുടെ വേഗപ്പോരിലെ മുന്നണിപ്പോരാളിയാകണമെന്നു മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിച്ചു. മിക്കവാറും സമയം കാർട്ടിങ് പരിശീലനം തന്നെ. ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ മാത്രമാണു മാക്സിന്റെ സ്കൂൾ യാത്ര. മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ അധ്യാപിക വീട്ടിൽ വന്നു പഠിപ്പിക്കും. പിതാവിന്റെ വഴി അതേപടി പിന്തുടർന്ന മാക്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർട്ടിലാണു തുടക്കത്തിൽ വിജയങ്ങൾ നേടിയത്.

ബെൽജിയൻ–ഡച്ച് മിനി മാക്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്, ബെൽജിയൻ കെഡറ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് തുടങ്ങിയവയാണ് ആദ്യകാല നേട്ടങ്ങൾ. ഈ വിജയങ്ങൾ രാജ്യാന്തര മത്സരവേദിയിലെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് ഒട്ടേറെ മത്സരങ്ങൾ. പക്ഷേ, എല്ലാം ഭാവിയിലേക്കുള്ള പരിശീലനമാക്കി മാക്സ്. 2013ൽ 15–ാം വയസ്സിൽ വേൾഡ് കെസെഡ് ചാംപ്യനായി. മിക്ക താരങ്ങളും എഫ് വണ്ണിലെത്തുന്നതു കാർട്ടിങ്, എഫ് 3, എഫ് 2 എന്നീ പടവുകൾ കടന്നാണ്. മാക്സാകട്ടെ എഫ് 3യിൽ നിന്നു നേരെ എഫ് വണ്ണിലെത്തി. ഫോർമുല വണ്ണിൽ മാക്സ് അരങ്ങേറുന്നത് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഡ്രൈവറെന്ന പേരോടെയാണ്.

2015 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗ്രാൻപ്രിയിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ 17 വയസ്സും 166 ദിവസവും. മെൽബണിലെ അരങ്ങേറ്റം റെഡ് ബുള്ളിന്റെ രണ്ടാം ടീമായ ടോറോ റോസോയിൽ. ആദ്യ മത്സരത്തിൽത്തന്നെ പോയിന്റ് നേടുമെന്നു തോന്നിച്ചെങ്കിലും 34–ാം ലാപ്പിൽ കാറിൽ നിന്നു പുക ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്നു മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു. ആ സീസണിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പോയിന്റ് ജേതാവായി മാക്സ്. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഗ്രാൻപ്രി ജേതാവ് എന്ന റെക്കോർഡും മാക്സിന്റെ പേരിലാണ്. 2016ൽ സ്പാനിഷ് ഗ്രാൻപ്രിയിലാണിത്.

