ദുബായ് ∙ ലോക ചെസ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഇനി മത്സരിച്ചേക്കില്ലെന്നു ലോക ചാംപ്യൻ മാഗ്‌നസ് കാൾസൻ. രാജ്യാന്തര ചെസ് മത്സരങ്ങളിൽ തുടരുമെന്നും എന്നാൽ ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഇനി മത്സരിക്കേണ്ടെന്നുമാണ് തീരുമാനമെന്നും മുപ്പത്തൊന്നുകാരനായ കാൾസൻ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് കാൾസൻ തന്റെ അഞ്ചാം ലോക കിരീടം നേടിയത്.

English Summary: No more World Championship matches for Carlsen ?