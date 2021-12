വോളി @ 25; സ്മാഷർ ടോമല്ല; ഇനി പ്രൈം വോളി ലീഗ് സഹ പരിശീലകൻ ടോം!

ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിലുള്ള തെക്കേമല എന്ന ഗ്രാമത്തിൽനിന്നും കോഴിക്കോട് തൊട്ടിൽപാലത്തിനു സമീപം വയനാട് ചുരത്തിലുള്ള പൂതംപാറ എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്കു കുടിയേറിയ കുന്നപ്പള്ളിൽ ജോസഫിനും ഏലിക്കുട്ടിക്കും 1980ലെ പുതുവർഷപ്പുലരിയിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയുണ്ടായി. 2 ആൺമക്കൾക്കും ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും ശേഷമുണ്ടായ ഇളയ സന്തതിയെ അവർ ലാളിച്ചു വളർത്തി. മല കയറിയും മരം കയറിയും പുഴയിൽ ചാടിയും ഓടിച്ചാടി നടന്ന മകനെ അവർ ബിജു എന്നു വിളിച്ചു.

ഒന്നാം ക്ലാസിൽ ചേർക്കാൻ പോയപ്പോൾ ബിജുവിനോടു ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു - ‘നിനക്ക് ഈ പേരുതന്നെ മതിയോ?’ പുതിയ പേരു വേണമെന്നു പറഞ്ഞ ബിജുവിനു മുന്നിൽ പക്ഷേ, മറ്റു പേരുകളൊന്നും തെളിഞ്ഞില്ല. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു - ‘നിന്റെ പള്ളിയിലെ പേരെന്താ?’ ‘തോമസ്...’ ‘എന്നാപ്പിന്നെ നമുക്ക് അതു ചുരുക്കി ടോം എന്നാക്കിയാലോ...’ ബിജുവും തലകുലുക്കി; പിതാവ് ജോസഫും സമ്മതംമൂളി. ചാച്ചന്റെ കൈപിടിച്ചു സ്‌കൂൾ പടികൾ കയറിയ ബിജു തിരിച്ചിറങ്ങിയതു ടോം ആയിട്ടാണ്.



∙ ആക്‌ഷൻ ഹീറോ ‘ബിജു’

വികൃതി കാട്ടി നടന്ന ബിജുവിനെ അടക്കിയിരുത്താൻ ചാച്ചൻ കണ്ടെത്തിയ വഴിയായിരുന്നു വോളിബോൾ. നാട്ടിലെ അഖിലേന്ത്യാ വോളി ടൂർണമെന്റുകളിൽ പന്തുപെറുക്കാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ബിജു പറന്നുനിന്നു. ആ പന്തിനോടു പ്രണയം മൊട്ടിട്ടതോടെ ബിജു ആളാകെ മാറി. കാർട്ടൂണിലെ ജെറിക്കു പിന്നാലെ പായുന്ന ടോമിനെപ്പോലെ ബിജുവെന്ന ആ ടോമും വോളിബോളിനു പിന്നാലെ ഭ്രാന്തമായ അഭിനിവേശത്തോടെ പറക്കാൻ തുടങ്ങി.

കേരളം കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച വോളിബോൾ താരങ്ങളിലൊരാളായി മാറിയ ടോം ജോസഫ് എന്ന വീട്ടുകാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ബിജു ഇന്നു കായികജീവിതത്തിന്റെ രജത ജൂബിലി വർഷത്തിലാണ്. അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ കൊച്ചി വേദിയാകുന്ന പ്രൈം വോളിബോൾ ലീഗിൽ ഹൈദരാബാദ് ബ്ലാക്ക് ഹോക്‌സിന്റെ സഹപരിശീലകനാകുന്നതോടെ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ പ്രഫഷനലായി പരിശീലക വേഷത്തിലേക്കു കൂടുമാറുകയാണു ടോം. സഹ പരിശീലകൻ എന്നതിൽ ഉപരി, ഹൈദരാബാദിന്റെ ടീം മെന്റർ കൂടിയാണു ടോം.

ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ (ബിപിസിഎൽ) കൊച്ചി റിഫൈനറിയിൽ സ്‌പോർട്‌സ് ഓഫിസറായ ടോം സംസാരിക്കുന്നു, ജീവിതം പറയുന്നു...

∙ പരിശീലകനാകാൻ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയോ?

തീർച്ചയായും. 2 വർഷം മുൻപുതന്നെ രാജ്യാന്തര വോളിബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ ലെവൽ 1 കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ഇനി 4 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ലെവൽ 2വിന് അപേക്ഷിക്കാം. ക്ലാസുകളും പരീക്ഷകളുമൊക്കെയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി കൊച്ചി ബിപിസിഎൽ ടീമിന്റെ പരിശീലകനാണ്. പരിശീലനം നന്നായി പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, കോവിഡ് മൂലം അധികം ടൂർണമെന്റുകൾ കിട്ടിയില്ല.

∙ ഇതുപോലെയുള്ള ലീഗുകൾ രാജ്യത്തെ വോളിയുടെ നിലവാരം വർധിപ്പിക്കുമോ?

എന്താ സംശയം. ഖത്തറിലും ഇറാനിലുമൊക്കെ ലീഗ് കളിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണു ഞാൻ. ലീഗുകളാണ് അവരുടെ കരുത്ത്. ലീഗുകളിൽ രാജ്യാന്തര താരങ്ങൾക്കൊപ്പം കളിച്ചു തെളിയുന്നവർ ദേശീയ ടീമിലേക്കു വരുന്നു. ടീം ശക്തമാകുന്നു. ഒരുകാലത്ത് ഇറാനെയൊക്കെ തളയ്ക്കാൻ പോന്ന കരുത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീമിനുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഒരു കാലം. ഇന്നു ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ പുരുഷ ടീമുകളിൽ ഇറാൻ 10–ാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ഖത്തർ 20ൽ. ഇന്ത്യ 71-ാം റാങ്കിലാണ്. അതാണു വ്യത്യാസം.

∙ ലീഗുകൾ എങ്ങനെയാണു കളിക്കാർക്കു ഗുണകരമാവുക?

പല നേട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര താരങ്ങളാണു പ്രൈം വോളി ലീഗിൽ ഓരോ ടീമിലും കളിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമേ ഒളിംപ്യൻമാരുൾപ്പെടെ വിദേശ താരങ്ങളും വിവിധ ടീമുകളിലുണ്ട്. യുഎസ്, ഫ്രാൻസ്, അർജന്റീന, ക്യൂബ, വെനസ്വേല, ബ്രസീൽ തുടങ്ങിയ ടോപ് റാങ്കിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കളിക്കാരും വിവിധ ടീമുകളിലുണ്ട്. പുരുഷ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണു ബ്രസീൽ.

ഫ്രാൻസ് നാലാമത്, അർജന്റീന ആറാമത്, യുഎസ് ഏഴാമത്, ക്യൂബ പതിമൂന്നാമത്... പരിചയസമ്പന്നരായ വിദേശ, ദേശീയ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരേ ലീഗിൽ കളിക്കുന്നതു സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ താരങ്ങളുടെ മികവുയർത്തും. കളിശൈലിയിൽതന്നെ മാറ്റമുണ്ടാകും. സ്വന്തം കളി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഒട്ടേറെ ടെക്‌നിക്കുകൾ വിദേശതാരങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങളിൽനിന്നു പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. ഫിറ്റ്നസിൽ കാര്യമായ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. മറ്റൊന്നു, പണമാണ്. ജോലിയുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും നമ്മുടെ വോളിബോൾ താരങ്ങളൂടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഒറ്റമാസത്തെ ലീഗിൽനിന്ന് നല്ലൊരു തുക സമ്പാദിക്കാൻ താരങ്ങൾക്കു കഴിയും.

∙ ഇരുട്ടിലെ സ്മാഷുകൾ

പൂതംപാറ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ പള്ളിയിൽ വികാരിയായി വന്ന ഫാ. മാത്യു കണ്ടശാംകുന്നേലാണ് ഒരു നാടിന്റെ ജാതകം തിരുത്തിക്കുറിക്കാൻ വോളിബോൾ എന്ന മാന്ത്രികപ്പന്തിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചത്. അച്ചനും ഇടവകക്കാരും ഒന്നിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് എൽപി സ്‌കൂളിനു സമീപം കോർട്ട് റെഡി. പെരുന്നാളായാൽ പിന്നെ ടൂർണമെന്റായി, ആളായി, അരങ്ങായി. 1980-കളാണു കാലം. ഫ്ലഡ്‌ലൈറ്റിൽ കളി അത്ര പ്രചാരത്തിലായിട്ടില്ല. അഖിലേന്ത്യാ ടൂർണമെന്റുകളാണെങ്കിൽ വൈകിട്ട് 5 മുതൽ ആറേമുക്കാൽ വരെയേ കളി കാണുകയുള്ളൂ.

പിന്നീടുള്ള സമയം ടോമിനും കൂട്ടുകാർക്കുമുള്ളതാണ്. പന്തുകൾ കൂട്ടിപ്പെറുക്കി ഇരുട്ടത്തു ടോമും സംഘവും പന്തുതട്ടി. അതായിരുന്നു തുടക്കം. രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടൻ റോയി വോളിയുടെ കെയറോഫിൽ ബിഎസ്എഫിൽ ജോലി നേടിയതോടെ വീട്ടുകാർ ടോമിനു പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു. വോളിബോൾ കളിക്കാൻ തരംനോക്കിയിരുന്ന ടോമിന് അത് അനുഗ്രഹമായി.

∙ എത്രയെത്ര ടീമുകൾ

16-ാം വയസ്സിൽ സ്‌പോർട്‌സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (സായ്) കോഴിക്കോട് സെന്ററിൽ പ്രവേശനം കിട്ടിയതോടെ ടോമിന്റെ ജീവിതം മാറി. 1996ൽ 10–ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ സമയത്തായിരുന്നു സായ് പ്രവേശം. തൊട്ടടുത്ത വർഷം ദേശീയ ജൂനിയർ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെ മികച്ച താരമായി. 99ൽ സീനിയർ ടീമിലെത്തി.

ടോം ജോസഫ് ഭാര്യ ജാനറ്റ്, മക്കളായ റിയ, സ്റ്റ്യുവർട്ട്, ജ്യുവൽ എന്നിവർക്കൊപ്പം.

ബാക്കിയെല്ലാം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. 1999 മുതൽ 2015 വരെ കേരളത്തിനായി കളിച്ചു. 3 വർഷം ക്യാപ്റ്റനായി. 99 മുതൽ 2012 വരെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഭാഗമായി. 2002ൽ ദുബായിൽ നടന്ന റഷീദ് ഇന്റർനാഷനൽ ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചു. ടീം സ്വർണമടിച്ചു. 2002, 2006 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസുകളിൽ ഇന്ത്യൻ കുപ്പായമിട്ടു. 4 ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പുകൾ. 3 സാഫ് ഗെയിംസുകൾ. കേരള ടീമിനൊപ്പം 6 ദേശീയ ഗെയിംസുകൾ. 2 വെള്ളിയുൾപ്പെടെ 5 മെഡലുകൾ.

∙ ചേട്ടൻ Vs അനിയൻ

ടോമിനു മുന്നേ വോളിബോളിനെ പ്രണയിച്ച ചേട്ടൻ റോയി, ടോമിനൊപ്പവും ടോമിനെതിരെയും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും 99ൽ സാഫ് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇറങ്ങി. സ്വർണമടിച്ചു. 96 മുതൽ 2004 വരെ റോയി ഇന്ത്യൻ ടീമിനായി കളിച്ചു. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും ഇറങ്ങി. പേരുകേട്ട ബ്ലോക്കറായിരുന്നു റോയി. കോഴിക്കോട് വേദിയായ 2000ലെ ദേശീയ വോളിബോൾ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ സെമിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയതു കേരളവും പഞ്ചാബുമാണ്. കേരള ജഴ്‌സിയിൽ ടോം. പഞ്ചാബി കുപ്പായത്തിൽ റോയ്. സെമിയിൽ പഞ്ചാാബിനെ അടിച്ച് കേരളം ഫൈനലിലെത്തി. ജേതാക്കളുമായി.

∙ പാതിരാത്രി കിട്ടിയ ജോലി

റെയിൽവേയിലും കൊച്ചി റിഫൈനറിയിലും ജോലിക്കു ചേരാൻ ടോമിന് അറിയിപ്പു ലഭിക്കുന്നത് ഒരേ സമയത്താണ്. പാലക്കാട് ഡിവിഷനിൽ ജോലി തരാമെന്നു റെയിൽവേ അധികൃതർ സമ്മതിച്ചതിനാൽ ടോമിനു താൽപര്യം അതിനോടായി. കോഴിക്കോട്ടൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് വീട്ടിലൊക്കെ പോയി വരാമല്ലോ എന്നതായിരുന്നു കാരണം. അന്നു കൊച്ചി പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിലായിരുന്ന ടോം റെയിൽവേയിൽ ചേരാൻ രാവിലെ സുഹൃത്തിനൊപ്പം പാലക്കാട്ടേക്കു തിരിച്ചു.

ട്രെയിൻ വൈകിയതിനാൽ പാലക്കാട്ടെത്താൻ വൈകി. ഉച്ചകഴിഞ്ഞു പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ ഓഫിസിലെത്തിയപ്പോൾ പിറ്റേദിവസം വരാൻ പറഞ്ഞു മടക്കി. നിരാശനായ ടോം നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങി. അന്ന് അർധരാത്രിയിൽ വാതിലിൽ ആരോ മുട്ടുന്നതുകേട്ട് വീട്ടുകാർ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ മുറ്റത്ത് കൊച്ചി റിഫൈനറി കോച്ചും ജൂനിയർ ഇന്ത്യൻ ടീം മുൻ പരിശീലകനുമായ ചന്ദ്രസിങ് നിൽക്കുന്നു.

രാത്രിക്കു രാത്രി ടോമിനെ പൊക്കി റിഫൈനറിയിൽ ചേർക്കാനായിരുന്നു കോച്ചിന്റെ വരവ്. പകൽപോലും ചെന്നെത്തിപ്പെടാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്ന പൂതംപാറയിലെ വീട്ടിലേക്ക് പുഴയ്ക്കു കുറുകെയുള്ള പാലം സാഹസികമായി കടന്നെത്തിയ കോച്ചിനെ ടോമും കുടുംബവും നിരാശരാക്കിയില്ല.

കാറിൽ രാത്രിയിൽതന്നെ കൊച്ചിയിലേക്ക്. പിറ്റേന്നു രാവിലെ ഒൻപതിനു ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ റിഫൈനറിയിൽ 21-ാം വർഷമാണ്. അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ പദവിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ അർജുന അവാർഡ് ജേതാവ് ഇപ്പോൾ തൃപ്പൂണിത്തുറ പുതിയകാവിലാണു താമസം. ഭാര്യ ജാനറ്റും മക്കളായ റിയ, സ്റ്റ്യുവർട്ട്, ജ്യുവൽ എന്നിവരുമാണു വീട്ടിലെ കോർട്ടിലെ കൂട്ടുകാർ.

