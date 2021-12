പ്രഥമ കേരള ഒളിംപിക്സ് ഗെയിംസിന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നമായി നീരജ്!

തിരുവനന്തപുരം∙ പ്രഥമ കേരള ഒളിംപിക്സിന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നം പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഒളിംപിക് സ്വർണമെഡൽ ജേതാവ് നീരജ് ചോപ്രയോടുള്ള ബഹുമാനാർഥം നീരജ് എന്നാണ് ഭാഗ്യ ചിഹ്നമായ മുയലിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം അയ്യൻകാളി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വിദ്യാഭ്യാസ, തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി ഭാഗ്യചിഹ്നം പ്രകാശനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തെ കായിക മേഖലയ്ക്ക് കേരള ഒളിംപിക്സ് വലിയ ഊർജം പകരുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലെയും കായിക താരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരമൊരുക്കും. എൽകെജി മുതൽ വിദ്യാർഥികളുടെ കായിക അഭിരുചി കണ്ടെത്താൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രഥമ ഒളിംപിക് ഗെയിംസിന്റെ ലോഗോയും മന്ത്രി പ്രകാശനം ചെയ്തു. പ്രമുഖ ആർട്ടിസ്റ്റ് ജിനിലാണ് ഭാഗ്യ ചിഹ്നം രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരി 15 മുതൽ 24 വരെയാണ് തലസ്ഥാനത്ത് പ്രഥമ കേരള ഒളിംപിക് ഗെയിംസ്‌ നടക്കുക. 24 ഇനങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ 14 ജില്ലാ ഒളിംപിക്സുകളിലും വിജയികളാകുന്നവരാണ് മത്സരിക്കുക. കേരള ഒളിംപിക് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഥമ കേരള ഒളിംപിക്സിന്റെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ്.

രാജ്യത്തിന്റെ വിവിദ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് മുതിർന്ന കായികതാരങ്ങൾ കേരള ഒളിംപിക് ഗെയിംസിന്റെ ഭാഗമായി തലസ്ഥാനത്ത് എത്തും. ഒളിംപിക് ഗെയിംസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് രാജ്യാന്തര എക്സ്പോയും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരുക്കുമെന്ന് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച കേരള ഒളിംപിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് വി.സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ കായിക പ്രേമികളെ കേരളത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാജ്യത്ത് ഇതാദ്യമായാണ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒളിംമ്പിക്സ് നടക്കുന്നത്. അത്‌ലറ്റിക്സ്, അക്വാറ്റിക്സ്, ആർച്ചറി, ബാസ്കറ്റ്ബോൾ, ബോക്സിങ്,

സൈക്ലിങ്, ഫുട്ബോൾ, ജൂഡോ, നെറ്റ്ബോൾ, തയ്ക്വാൻഡോ, വോളിബോൾ, ഗുസ്തി, ബാഡ്മിന്റൻ, ഹാൻഡ് ബോൾ, ഖോ ഖോ, കരാട്ടെ, ടേബിൾ ടെന്നിസ്, ഹോക്കി, കബഡി, റഗ്ബി, റൈഫിൾ, വുഷു, ടെന്നിസ്, വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിലാണു മത്സരം.

ഒട്ടുമിക്ക മത്സരങ്ങളും തിരുവനന്തപുരത്താണ് നടക്കുക. അതേസമയം, ഹോക്കി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ചില മത്സരങ്ങൾക്ക് മറ്റു ജില്ലകളും വേദിയാകും. രാജ്യാന്തര നിലവാരമുള്ള സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് ചില മത്സരങ്ങൾ മാത്രം തലസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് നടത്തുന്നത്. കേരള ഒളിംപിക് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ എസ്. രാജീവ്, ട്രഷറർ എം.ആർ. രഞ്ജിത്ത്, സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി. മോഹൻദാസ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എസ്.എം. രഘുചന്ദ്രൻ നായർ, ധ്യാൻചന്ദ് അവാർഡ് ജേതാവ് കെ.സി. ലേഖ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഒളിംപിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ.എസ്. ബാലഗോപാൽ, ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് എസ്.എസ്. സുധീർ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: 'Neeraj' to be mascot for first Kerala Olympic Games