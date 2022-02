കേരള ഒളിംപിക് ഗെയിംസ് മേയ് 1 മുതൽ; മുഖ്യവേദി തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് വ്യാപന സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റിവച്ച കേരള ഒളിംപിക് ഗെയിംസ് മേയ് 1 മുതൽ 10 വരെ നടത്താൻ കേരള ഒളിംപിക് അസോസിയേഷൻ തീരുമാനിച്ചു. മുഖ്യവേദി തിരുവനന്തപുരമാണെങ്കിലും ഹോക്കി കൊല്ലത്തും ഫുട്ബോൾ എറണാകുളത്തും വോളിബോൾ കോഴിക്കോട്ടുമാകും സംഘടിപ്പിക്കുകയെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വി.സുനിൽ കുമാറും സെക്രട്ടറി ജനറൽ എസ്.രാജീവും അറിയിച്ചു. 24 ഇനങ്ങളിലാണു മത്സരം. ജില്ലാ മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായി.

മേളയുടെ ഭാഗമായി ഒളിംപിക് എക്സ്പോ ഏപ്രിൽ 29ന് കനകക്കുന്നിൽ ആരംഭിക്കും. 30ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കേരള ഒളിംപിക് ഗെയിംസ് രക്ഷാധികാരി കൂടിയായ നടൻ മോഹൻലാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുക്കും. ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിലെ മെഡൽ ജേതാക്കളെ ആദരിക്കും. സ്പോർട്സ് ഫോട്ടോ വണ്ടി പര്യടനം ഏപ്രിൽ 16ന് പി.ടി.ഉഷയുടെ നാടായ പയ്യോളിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് 28 ന് തിരുവനന്തപുരത്തു സമാപിക്കും.

കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെയും കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയന്റെയും സഹകരണത്തോടെയുള്ള സ്പോർട്സ് ഫോട്ടോ പ്രദർശനം 30 ന് ആരംഭിക്കും.

∙ സ്കൂൾ ഒളിംപിക്സ്

ഒളിംപിക് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സിലബസ് വിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾക്കുമായി ഏകീകൃത കായികമേളയായ സ്കൂൾ ഒളിംപിക്സ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ജില്ലാ, സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ 25 ഇനങ്ങളിലാകും മത്സരം. സെപ്റ്റംബറിലാകും മേള. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എറണാകുളത്ത് സ്പോർ‍ട്സ് എക്സ്പോയും സംഘടിപ്പിക്കും.

English Summary: Kerala Olympic Games to Begin on May 1st