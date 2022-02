2023ൽ രാജ്യാന്തര ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗം ഇന്ത്യയിൽ; നന്ദിയറിയിച്ച് നിത അംബാനി

മുംബൈ∙ നാലു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ആദ്യമായി 2023ൽ മുംബൈയിൽ രാജ്യാന്തര ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റി (ഐഒസി) സെഷന് ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. ബെയ്ജിങ്ങിൽ നടക്കുന്ന വിന്റർ ഒളിംപിക്‌സിനൊപ്പം ചേർന്ന 139-ാമത് ഐഒസി സെഷനിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. 2023ൽ ഐഒസി സെഷന് ആതിഥ്യം വഹിക്കാനുള്ള അവകാശം ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ഒളിംപിക് സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കുള്ള സുപ്രധാന വഴിത്തിരിവാണെന്ന് ഐഒസി അംഗം നിത അംബാനി പ്രതികരിച്ചു.

101 വോട്ടിങ് അംഗങ്ങളും 45 ഓണററി അംഗങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഐഒസി അംഗങ്ങളുടെ വാർഷിക യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2023ൽ വേനൽക്കാലത്ത് നടക്കുന്ന സെഷൻ മുംബൈയിലെ ജിയോ വേൾഡ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടക്കും.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഐഒസി അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വനിത നിതാ അംബാനി, ഇന്ത്യൻ ഒളിംപിക് അസോസിയേഷൻ (ഐഒഎ) പ്രസിഡന്റ് ഡോ. നരീന്ദർ ബത്ര, കേന്ദ്ര യുവജനകാര്യ, കായികമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ, ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വ്യക്തിഗത ഒളിംപിക് സ്വർണ മെഡൽ ജേതാവ് (ബെയ്ജിങ് 2008, ഷൂട്ടിങ്) അഭിനവ് ബിന്ദ്ര എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘം ബെയ്ജിങ്ങിലെ ഐഒസി സെഷനിൽപങ്കെടുത്തത്.

1983നു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ ഐഒസി സെഷന് ആതിഥ്യം വഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. 40 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് ഒളിംപിക്‌സ് മൂവ്‌മെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നതെന്നതും ശ്രദ്ധേയം.

‘ഈ നിർണായക അവസരത്തിന് രാജ്യാന്തര ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റിയോട് ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഒളിംപിക് അഭിലാഷത്തിനും ഇന്ത്യൻ കായികരംഗത്തിനും ഊർജം നൽകും. ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾ ഒളിംപിക്‌സിന്റെ മാന്ത്രികത നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ആവേശഭരിതയാണ്. ഈ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒളിംപിക്സ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നമാണ്’ – നിതാ അംബാനി പറഞ്ഞു.

English Summary: India successfully won the bid to host the next International Olympic Committee (IOC) Session in Mumbai in 2023