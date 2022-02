റഷ്യയ്ക്കു പകരം ചെസ് ഒളിംപ്യാഡ് വേദിയാകാൻ ഇന്ത്യ

ചെന്നൈ ∙ യുക്രെയ്നിലേക്കുള്ള അധിനിവേശം മൂലം റഷ്യയ്ക്കു നഷ്ടമായ ചെസ് ഒളിംപ്യാഡ് ആതിഥ്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇന്ത്യ. ഈ വർഷം അവസാനം മോസ്കോയിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ചാംപ്യൻഷിപ് റഷ്യയിൽ നിന്നു മാറ്റുമെന്ന് ലോക ചെസ് ഭരണസമിതിയായ ഫിഡെ ഇന്നലെ അറിയിച്ചിരുന്നു. 75 കോടി സംഘാടകച്ചെലവ് വരുന്ന ചാംപ്യൻഷിപ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇന്ത്യ സജ്ജമാണെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ചെസ് ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി ഭരത് സിങ് ചൗഹാൻ അറിയിച്ചു.

റഷ്യയ്ക്കൊപ്പം കളിക്കില്ലെന്ന് പോളണ്ട്

വാഴ്സോ ∙ അടുത്ത മാസം റഷ്യയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ യോഗ്യതാ മത്സരം കളിക്കില്ലെന്നു പോളണ്ട്. ‘‘ഇതേക്കുറിച്ച്

ഇനി ആലോചനയില്ല. പ്രവൃത്തി മാത്രം..’’– പോളണ്ട് സോക്കർ ഫെ‍ഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സെസാരി കുലേഷ അറിയിച്ചു. സൂപ്പർ താരം റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്സ്കി തീരുമാനത്തിനു പിന്തുണയറിയിച്ചു. മാർച്ച് 24ന് മോസ്കോയിലാണ് മത്സരം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: India To Bid To Host This Year's Chess Olympiad