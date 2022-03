കേരളത്തിനൊരു പൊൻതൂവൽ; ട്രീസയുടെ വിജയക്കുതിപ്പിനു തുടക്കം 7–ാം വയസ്സിൽ

കണ്ണൂർ ∙ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കു കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഇനം എന്ന നിലയിലാണ് കായികാധ്യാപകനായ ചെറുപുഴയിലെ ജോളി മാത്യു മക്കളുടെ കയ്യിൽ ഷട്ടിൽ ബാറ്റ് നൽകിയത്. അതും അഞ്ചാം വയസ്സിൽ. അതിലൊരു മകൾ, ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി സ്മാഷുകളുതിർത്തു മുന്നേറുകയാണ്. ചെറുപുഴ പുളിങ്ങോം ഉമയംചാൽ സ്വദേശി ട്രീസ ജോളി.



ഏഴാം വയസ്സിൽ അണ്ടർ 10 വിഭാഗത്തിൽ, കണ്ണൂർ ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസ്ഥാന ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ. പത്താം വയസ്സിൽ, അണ്ടർ 13 വിഭാഗത്തിൽ സംസ്ഥാന ടീമംഗമായി ദേശീയ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ. ഇപ്പോഴിതാ, ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ സെമിഫൈനലിലും. ഓരോ തൂവലുകളായി, ട്രീസ തന്റെ കിരീടം തുന്നിയെടുക്കുകയാണ്.

ഇന്നലെ, കളിക്കു മുൻപ് ട്രീസ വിളിച്ചിരുന്നതായി ജോളി മാത്യു പറഞ്ഞു. ‘മുഴുവൻ കളിയും കണ്ടു. നല്ല ഫോമിലായിരുന്നു ട്രീസ. രണ്ടാം സെറ്റിൽ തിരിച്ചു വന്നതോടെ, നല്ല ഊർജമുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിലും പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. വീടിനു മുന്നിലൊരു വോളിബോൾ കോർട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, കുട്ടികൾക്കു പറ്റിയ കളിയെന്ന നിലയിലാണു ട്രീസയെയും സഹോദരി മറിയയെയും ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിന്റൻ പരിശീലിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട്, അതാണ് അവരുടെ വഴിയെന്നു മനസിലാക്കുകയായിരുന്നു. മറിയ ബാഡ്മിന്റനിൽ സംസ്ഥാന സബ് ജൂനിയർ ചാംപ്യനായിരുന്നു.’ ജോളി മാത്യു പറഞ്ഞു.

ഹൈദരാബാദിലെ ഗോപിചന്ദ് കായിക അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം തുടങ്ങിയ ശേഷം, ഒരു വർഷത്തോളമായി ഗായത്രി ഗോപിചന്ദാണു ഡബിൾസ് കൂട്ടാളി. ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ജോളി മാത്യു തന്നെയാണു മകളെ പരിശീലിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട്, കണ്ണൂർ സർവകലാശാല കായിക മേധാവി അനിൽ രാമചന്ദ്രന്റെ കീഴിലായി പരിശീലനം. അമ്മ ഡെയ്സി ജോസഫ് ചെറുപുഴ സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ്.

