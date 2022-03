ലക്ഷ്യ ഫൈനലിൽ വീണു; ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് പുരുഷ കിരീടം വിക്ടർ അക്സൽസന്

ബർമിങ്ങാം ∙ ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാഡ്മിന്റനിൽ പുരുഷ സിംഗിൾസ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യ സെന്നിനു തോൽവി. ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരവും ഒളിംപിക് ചാംപ്യനുമായ ഡെൻമാർക്കിന്റെ വിക്ടർ അക്സൽസനാണു ലക്ഷ്യയെ മറികടന്നത്. സ്കോർ: 21–10, 21–15. 53 മിനിറ്റ് മാത്രം നീണ്ട ഫൈനൽ ഏകപക്ഷീയമായിരുന്നു.



പ്രകാശ് നാഥ്, പ്രകാശ് പദുക്കോൺ, പി.ഗോപിചന്ദ്, സൈന നെഹ്‍വാൾ എന്നിവർക്കുശേഷം ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫൈനലിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനെന്ന റെക്കോർഡുമായിട്ടാണ് ഇരുപതുകാരൻ ലക്ഷ്യ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയത്.

ജർമൻ ഓപ്പണിൽ അക്സൽസനെതിരെ വിജയം നേടിയെങ്കിലും ലക്ഷ്യയ്ക്ക് അതേ മികവ് ഇന്നലെ പുറത്തെടുക്കാനായില്ല. ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഡെൻമാർക്ക് താരത്തിന്റെ 2–ാം കിരീടനേട്ടമാണിത്. ഡിസംബറിൽ ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ലക്ഷ്യ വെങ്കലം നേടിയിരുന്നു.

