അബുദാബി ∙ 4 വർഷം മുൻപ് അപ്രതീക്ഷിത അപകടത്തെത്തുടർന്നു പാതിവഴിയിൽ നിർത്തേണ്ടി വന്ന പായ്‌വഞ്ചിയോട്ട മത്സരം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കമാൻഡർ അഭിലാഷ് ടോമി വീണ്ടും ഒരുങ്ങുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളിയേറിയ സാഹസിക കായിക വിനോദങ്ങളിലൊന്നായി അറിയപ്പെടുന്ന ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പായ്‌വഞ്ചിയോട്ട മത്സരത്തിൽ ഈ വർഷം അഭിലാഷ് പങ്കെടുക്കും.

സെപ്റ്റംബർ 4നു ഫ്രാൻസിലെ ലെ സാബ്‌ലെ ദെലോൻ തുറമുഖത്തുനിന്ന് ആരംഭിച്ച്, ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിടത്തും നിർത്താതെ കടലിലൂടെ 48,000 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തോളം ചുറ്റി തുടങ്ങിയിടത്തു തന്നെ തിരികെയെത്തുന്നതാണ് മത്സരം. യുഎഇ ആസ്ഥാനമായ ബയാനത് കമ്പനിയാണു സ്പോൺസർമാർ. ബയാനത് എന്നു പേരിട്ട പായ്‌വഞ്ചിയിലാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അഭിലാഷ് മത്സരിക്കുക.

അര നൂറ്റാണ്ടു മുൻപത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മാത്രമാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക. ഇന്നലെ ദുബായ് എക്സ്പോ വേദിയിലെ ഇന്ത്യൻ പവിലിയനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് സ്പോൺസർഷിപ് പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. 2018ലെ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റേസിൽ പങ്കെടുത്ത അഭിലാഷിന് കടൽക്ഷോഭത്തിൽ വഞ്ചി തകർന്നതുമൂലം മത്സരം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

English Summary: Champion sailor Abhilash Tomy set to return to race that almost claimed his life