നീന്തൽ: വേദാന്ത് മാധവന് സ്വർണം

ചെന്നൈ ∙ ഇന്ത്യൻ യുവ നീന്തൽ താരവും നടൻ മാധവന്റെ മകനുമായ വേദാന്ത് മാധവന് ഡാനിഷ് ഓപ്പൺ നീന്തൽ പരമ്പരയിൽ സ്വർണം. കോപ്പൻഹേഗനിൽ നടക്കുന്ന മൽസരത്തിൽ 1500 മീറ്റർ ഫ്രീസ്റ്റൈലിൽ വെള്ളി നേടിയതിനു പിന്നാലെയാണു 800 മീറ്റർ ഫ്രീസ്റ്റൈലിൽ വേദാന്ത് സ്വർണം നേടിയത്. 08:17.28 മിനിറ്റിൽ വേദാന്ത് ഫിനിഷ് ലൈൻ കടന്നു. ചെറുപ്പം മുതലേ നീന്തൽ അഭ്യസിക്കുന്ന പതിനാറുകാരൻ ഒട്ടേറെ രാജ്യാന്തര നീന്തൽ മൽസരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: R Madhavan's Son Vedant Wins Seven Medals At Swimming Championship Held In Bengaluru