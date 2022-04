ലങ്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കു നീന്താൻ പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർഥി സംഘം

കൊച്ചി∙ ശ്രീലങ്കയുടെ രാഷ്ട്രീയ അടിയൊഴുക്കുകൾ എന്തായിരുന്നാലും ലങ്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു നീന്തി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ അടിയൊഴുക്കുകളെ നേരിടാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ് ഒരുപറ്റം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ. രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആറംഗ വിദ്യാർഥി സംഘം ഏപ്രില്‍ 22നു ശ്രീലങ്കയിലെ തലൈമന്നാറില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ധനുഷ്‌ക്കോടിയിലേക്ക് പാക് കടലിടുക്കിലൂടെ നീന്തിയെത്തും.



ആറംഗ വിദ്യാർഥി സംഘം

രാജ്യാന്തര സാഹസിക നീന്തല്‍ വിദഗ്ധൻ തുളസി ചൈതന്യയുടെ പരിശീലനത്തിനു കീഴിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥി സംഘം പാക് കടലിടുക്കിനെ മുറിച്ചു കടക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഒരാഴ്ച മുന്‍പു രാമേശ്വരത്തെത്തിയ സംഘം ധനുഷ്‌ക്കോടില്‍ ആഴക്കടലില്‍ പരിശീലനം നടത്തി വരുന്നു. പരിശീലകനും നീന്തല്‍ താരങ്ങളും ഏപ്രില്‍ 21ന് രാമേശ്വരം ഫിഷിങ് ബോട്ട് ഫെറിയില്‍ നിന്നു ശ്രീലങ്കയ്ക്കു തിരിക്കും.

ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും നിരവധി മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള നീന്തൽ താരങ്ങളായ കോല ബേബി സ്പന്ദന (18), ബോന്ദ അലംകൃതി (13), കളവക്കൊള്ളു ജോൺസൺ (16), കളവക്കൊള്ളു കിങ് ജോർജ് (16), പിതൃശ്രീ ഗൗതമ പ്രണവ് രാഹുൽ (18), തെർലി സാത്വിക് (15) എന്നിവരാണ് നീന്തൽ സംഘാംഗങ്ങൾ.

ഏപ്രില്‍ 23ന് പുലര്‍ച്ചെ ഒരു മണിക്കാണ് തലൈമന്നാറില്‍ നിന്നുള്ള നീന്തല്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. എട്ടു മുതല്‍ പത്തു മണിക്കൂര്‍ വരെ സമയത്തിനുള്ളില്‍ നീന്തല്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാവും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് തുളസി ചൈതന്യ പറഞ്ഞു. അപ്രതീക്ഷിത അടിയൊഴുക്കുകള്‍ നീന്തലിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ട്.

ഇന്ത്യന്‍ സമുദ്രാതിര്‍ത്തി വരെ ശ്രീലങ്കന്‍ നാവിക സേനയും തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യന്‍ തീരസംരക്ഷണ സേനയുമായിരിക്കും നീന്തലിനു വേണ്ട സാങ്കേതിക സഹായങ്ങളും പിന്തുണയും നല്‍കുക. ഇരു രാജ്യങ്ങളും ആറംഗ സംഘത്തിന് നീന്തലിനുള്ള അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

