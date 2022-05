ഗോവയിലെ ജിമ്മിൽ‌ മോഹൻലാലിനൊപ്പം പി.വി.സിന്ധു; ചിത്രം വൈറൽ!

പനജി∙ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മോഹൻലാലിനെ നേരിൽ കണ്ടതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് ബാഡ്മിന്റൻ താരം പി.വി.സിന്ധു. ഗോവയിലെ ജിമ്മില്‍വച്ചാണ് പി.വി.സിന്ധുവും മോഹൻലാലും കണ്ടുമുട്ടിയത്. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചുള്ള ചിത്രം സിന്ധു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

‘ക്യാപ്ഷൻ ആവശ്യമില്ല, താങ്കളെ കണ്ടതില്‍ വളരെ സന്തോഷം’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് സിന്ധു ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നിരവധിപ്പേരാണ് ചിത്രത്തിനു ലൈക്കും കമന്റുമായി എത്തുന്നത്. മോഹൻലാലിന്റെയും സിന്ധുവിന്റെയും ആരാധകർ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചിത്രം വൈറലായി.

ബാഡ്മിന്റൻ ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമായ സിന്ധുവിന്, മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾ ആശംസകൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ബാഡ്മിന്റൻ ഏഷ്യ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ സിന്ധു വെങ്കല മെഡൽ നേടിയിരുന്നു. ‌അതേസമയം, തന്റെ ആദ്യം സംവിധാനസംരംഭമായ ‘ബറോസിന്റെ’ ഷൂട്ടിങ് തിരക്കിലാണ് ഇപ്പോള്‍ മോഹൻലാല്‍.

English Summary: PV Sindhu meets Mohanlal at the gym, pic goes viral