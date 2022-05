സബ് ജൂനിയർ ബാഡ്മിന്റൻ; ബ്യോൺ ജെയ്സൻ, കിരൺ നോഗൂച്ചി പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ

കൊച്ചി∙ കോലഞ്ചേരി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന അഖില കേരള സബ് ജൂനിയർ ബാഡ്മിന്റന്‍ ടൂർണമെന്റിൽ, അണ്ടർ 15 ബോയ്സ് സിംഗിൾസ് വിഭാഗത്തിൽ ബ്യോൺ ജെയ്സൻ, കിരൺ നോഗൂച്ചി തുടങ്ങിയവർ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ.

അണ്ടർ 15 വനിതാ സിംഗിൾസ് വിഭാഗത്തിൽ, അപർണ സജീവ് (തൃശൂർ), റിയ സുനിൽ (എറണാകുളം) തുടങ്ങിയവരും പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ കടന്നിട്ടുണ്ട്.

