‘ഉത്തേജകം ഉപയോഗിച്ചാൽ ആജീവനാന്തം വിലക്കണം’; നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് അഞ്ജു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉത്തേജകം ഉപയോഗിക്കുന്ന കായികതാരങ്ങൾക്ക് ആജീവനാന്ത വിലക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശിക്ഷകൾ നൽകണമെന്നു മലയാളി ഒളിംപ്യനും ഇന്ത്യൻ അത്‍ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ (എഎഫ്ഐ) സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ അഞ്ജു ബോബി ജോർജ്. ഉത്തേജകം ഉപയോഗത്തിനായി കിട്ടുന്നത് എവിടെനിന്നാണെന്നു താരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തണം. അവർക്കു മാ‌ത്രമേ ഇതു പുറത്തുകൊണ്ടു വരാൻ സാധിക്കൂ– അഞ്ജു ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു. വിദേശത്തു പരിശീലനത്തിനു പോകുന്ന കായിക താരങ്ങളിൽ ചിലർ രാ‌ജ്യത്തേക്കു ഉത്തേജകത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള നിരോധിത മരുന്നുകൾ എത്തിക്കുന്നതായി എഎഫ്ഐ വാർഷിക ജനറൽ ബോഡിയിൽ അഞ്ജു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെളിപ്പെടുത്തിയത് ചർച്ചയായിരുന്നു.

നാഡ ബിൽ വൈകാതെ

‘വളരെ ഗൗരവമായാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ ഇതേപ്പറ്റി തുറന്ന ചർച്ച നടത്തിയത്. ദേശീയ ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ഏജൻസി (നാഡ) ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ എഎഫ്ഐ പ്രസിഡന്റ് ആദിൽ സുമരിവാല ശക്തമായ ശ്ര‌മം നടത്തിവരികയാണ്. വൈ‌കാതെ ബിൽ പാർലമെന്റിലെത്തും. ഇതിനു സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണയുമുണ്ട്. നാഡ ഇപ്പോൾ ഒരു സൊസൈറ്റിയായതിനാൽ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഇടപെടലുകൾ‌ക്കും പരിമിതിയുണ്ട്. ബിൽ പാസാക്കി കേന്ദ്ര ഏജൻസിയാകുന്നതോടെ അധികാരം ലഭിക്കും. പൊലീസ്, കസ്റ്റംസ് തുടങ്ങിയവയുടെ സഹായത്തോടെ ഇടപെടലുകൾ നടത്താനാകും.

ഉറവിടമാണ് അറിയണം

ഉത്തേജകം ഉപയോഗിച്ചുവെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ അത്‌ലീറ്റിനെ ആദ്യം ശിക്ഷിക്കും. പി‌ന്നെ കോച്ചിനെയും. എന്നാൽ താരങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റുമായി മ‌റ്റൊരു ലോകമുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഉത്തേജകം എവിടെ നിന്നാണു ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണം.അതു വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതു താരങ്ങൾ തന്നെയാണ്.

ശിക്ഷ കർശനമാക്കണം

ക്യാംപുകളിൽ അത്‌ലീറ്റുകളെല്ലാം സദാ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. അവിടെ ഉത്തേജക ഉപ‌യോഗം വേഗത്തിൽ പിടിക്കപ്പെടാം. അതിനാൽ വിദേശപരിശീലനം നടത്തുന്നവരാണ് ഇതു പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്ര‌കടനം നട‌ത്തും. പി‌ന്നെ അവരെ കാ‌ണുകയുമില്ല. ‌മറ്റുള്ളവരുടെ അവസരം കൂടി കളയുകയാണ് ഇവർ.

നിലവിൽ 2 മുതൽ 4 വരെ വർഷമാണ് വിലക്കു നൽകുന്നത് അത് ഇരട്ടിയാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആജീവനാന്ത വിലക്കു കൊ‌ണ്ടുവരണം. ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചു താരങ്ങളെക്കൊണ്ടു തന്നെ പറ‌യിക്കണം. ഇത്തരം കർശന നടപടിയുണ്ടെങ്കിലേ ഉത്തേജക ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാൻ സാ‌‌ധിക്കൂ’– അഞ്ജു പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ ക്യാംപിൽ ഉത്തേജകമില്ല

പി. രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ (മുഖ‌്യ പരി‌ശീലകൻ, ഇന്ത്യൻ അ‌‌‌ത്‌ലറ്റിക്സ്)

ഇന്ത്യൻ ക്യാംപിൽ അത്‌ലീറ്റുകളെ മത്സരമില്ലാത്ത സമയത്തും ഉത്തേജക പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കാറുണ്ട്. ബെംഗളൂരു, പട്യാല, തിരുവനന്തപുരം ദേശീയ ക്യാംപുകളിൽ മാത്രമല്ല, തുർക്കിയിൽ പരിശീലനത്തിലുള്ള താരങ്ങൾക്കും ഇതുണ്ട്. മാസത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ പരിശോധനയുണ്ട്. പ്രത്യേക പരി‌ശീലനം നട‌‌ത്തുന്ന നീരജ് ചോപ്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കും ഇതുണ്ട്. അത‌ുകൊണ്ടു തന്നെ ക്യാംപുകളിലെ താരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉത്തേജക ഉപ‌യോഗമില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി പറയാനാകും. എന്നാൽ, ക്യാംപിനു പുറത്തുള്ള അത്‌ലീറ്റുകൾക്കെതിരെയാണ് എഎഫ്ഐയുടെ ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.

