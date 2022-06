6 ശീതകാല ഒളിംപിക്സിൽ ഇന്ത്യൻ കുപ്പായം; ശിവകേശവന്റെ ജീവിതം സിനിമയാക്കാൻ കുനാൽ കപൂർ

ആറു ശീതകാല ഒളിംപിക് മേളകളിൽ ഇന്ത്യൻ കുപ്പായമണിഞ്ഞ ശിവകേശവന്റെ കഥ ഇനി വെള്ളിത്തിരയിലും. പാതി മലയാളിയായ ലൂജ് താരം ശിവകേശവന്റെ ജീവിതകഥ സിനിമയാവുകയാണ്. ബോളിവുഡിലെ ന്യൂജെൻ നടൻമാരിലൊരാളായ കുനാൽ കപൂറാണ് ശിവകേശവന്റെ ജീവിതം സിനിമയാക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ. ചിത്രം നിർമിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ അറിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ശിവകേശവന്റെ ജീവിതം അനേകം പേർക്ക് പ്രചോദനമായിട്ടുള്ളതിനാലാണ് താൻ ആ കഥ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചിരുന്നു. നിർമാതാവെന്ന നിലയിൽ കുനാലിന്റെ ആദ്യ സംരംഭമായിരിക്കും ഇത്.



1998 മുതൽ 2018 വരെ നടന്ന എല്ലാ മേളകളിലും ഇന്ത്യയുടെ മുഖമായിരുന്ന ശിവകേശവൻ 2022 ബെയ്ജിങ് ശീതകാല ഒളിംപിക് വേദിയിലും നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു. ദേശീയ ലൂജ് ടീമിന്റെ പരിശീലകനും ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഡയറക്ടറുമാണ് ഈ നാൽപതുകാരൻ ഇപ്പോൾ.

∙ ഐസിലെ അതിവേഗക്കാരൻ



ശൈത്യകാല കായികരംഗത്ത് ഒരിന്ത്യക്കാരനും അവകാശപ്പെടാനാവാത്ത നേട്ടമാണ് ശിവകേശവന്റെ പേരിലുള്ളത്: തുടർച്ചയായ ആറ് വിന്റർ ഒളിംപിക് മേളകൾ. ലൂജ് എന്ന ഇനത്തിലാണ് ശിവകേശവൻ എല്ലാത്തവണയും (1998 – 2018) മത്സരിച്ചത്. ശീതകാല ഒളിംപിക്‌സിൽ ജപ്പാനിലെ നഗാനോയിലും (1998ൽ) അമേരിക്കയിലെ സാൾട്ട് ലേക്ക് സിറ്റിയിലും (2002ൽ) ഇന്ത്യയുടെ ഏക പ്രതിനിധിയായിരുന്നു. ഉദ്ഘാടന മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ നാലു തവണ (1998, 2002, 10, 18) ഇന്ത്യയുടെ പതാകയേന്തിയതും അദ്ദേഹമാണ്. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ലൂജിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുളള ഏക താരമാണ്. 1998ൽ തന്റെ അരങ്ങേറ്റ മേളയിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഈയിനത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞയാൾ എന്ന ബഹുമതി പതിനാറു വയസുമാത്രമുളള ശിവകേശവന്റെ പേരിലായി. ഏഷ്യൻ തലത്തിൽ നാലു സ്വർണവും റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കി. 2020ൽ അർജുന പുരസ്കാരം നൽകിയാണ് രാഷ്ട്രം ആദരിച്ചത്.

∙ ശിവകേശവൻ ഇനി ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിമിൽ



2022 ശീതകാല ഒളിംപിക്സിന് ബെയ്ജിങ്ങിൽ കൊടിയിറങ്ങിയപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുതന്നെ സംഭവിച്ചു. മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ ഇക്കുറിയും സ്ഥാനം നേടിയില്ല. വെറും കൈയോടെ മടങ്ങാനായിരുന്നു വിധി. എന്നാൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ അഭിമാനകരമായ നേട്ടവുമായാണ് മടങ്ങിയത്.

ഒളിംപ്യൻസ് ഫോർ ലൈഫ് ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിമിൽ സ്ഥാനം നേടിയ ശിവകേശവൻ. ആകെ അഞ്ചു പേരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതിൽ ശിവകേശവനായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ പേരുകാരൻ . ശീതകാല ഒളിംപിക്സ്, ശീതകാല സാഹസികവിനോദങ്ങൾ, ലൂജ് എന്നീ രംഗങ്ങളിലെ മികവിനും ഒളിംപിക്സിന്റെ മൂല്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതിനുമാണ് അംഗീകാരം. 2016ൽ വേൾഡ് ഒളിംപ്യൻസ് അസോസിയേഷൻ ആരംഭിച്ചതാണ് ഒളിംപ്യൻസ് ഫോർ ലൈഫ് ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം ബഹുമതി. 2016ൽ ബോക്സിങ് ഇതിഹാസം എം സി മേരിക്കോമിനുശേഷം ഇൗ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനായി ശിവകേശവൻ മാറി. രാജ്യാന്തര ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റിയുടെ (ഐഒസി) വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് 2023ൽ മുംബൈയ്ക്ക് വേദി അനുവദിച്ചുകിട്ടയതിലും ശിവകേശവൻ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. 3 പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ ഐഒസി യോഗത്തിന് ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്നത്.

∙ ഇന്ത്യയുടെ ‘സ്ഥാനാർഥി’



ശീതകാല മേളയ്ക്കിടെ ബെയ്ജിങ്ങിൽ നടന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ‘സ്ഥാനാർഥി’യായിരുന്നു ശിവകേശവൻ. ബെയ്ജിങ് വിന്റർ ഗെയിംസിനിടയ്ക്ക് നടന്ന രാജ്യാന്തര ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റി (ഐഒസി) അത്‌ലീറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിനിധിയായി മൽസരിച്ചെങ്കിലും തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യൻ അത്‌ലീറ്റുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ കുറെക്കാലമായി ശിവകേശവൻ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് ശീതകാല ഒളിംപിക് താരങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് നടത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയമാണ്.

∙ തടവുകാരന്റെ വഴികാട്ടി



പതിനൊന്നു വർഷം തടവിലായിരുന്ന അർജന്റീനക്കാരനായ ലുക്കസ് പോപുലിന്റെ പരിശീലകനാണ് ഇപ്പോൾ ശിവകേശവൻ. 44കാരനായ പോപുലിനെ തകർച്ചയിൽനിന്ന് ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരിയാണ് അദ്ദേഹം. ലൂജിൽ ഇക്കുറി ഇന്ത്യക്കാർ മൽസരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം പോപുലിനെയാണ് പരിശീലിപ്പിച്ചത്. ജയിൽ ജീവിതം പോപുലിനെ മറ്റൊരാളാക്കി മാറ്റി. തുടർന്ന് കായികരംഗത്തേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു. 2018ൽ ശിവയെ പരിചയപ്പെട്ടതോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചത്.

∙ ‘പാതി’ മലയാളി

തലശേരി തിരുവങ്ങാട് സ്വദേശിയായ സുധാകരൻ കേശവന്റെയും ഇറ്റലിക്കാരിയായ റോസലിന ലൂസിയോളിയുടെയും മകനാണ് ശിവൻ. ഹിമാചലിലെ മനാലിയിലാണ് താമസം. പതിനഞ്ചാം വയസിൽ യാദൃശ്‌ചികമായാണു ശിവകേശവൻ എന്ന സ്‌കുൾ വിദ്യാർഥി ലൂജിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ലൂജ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അന്തർദേശീയ ലൂജ് ഫെഡറേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ പരിശീലന ക്യാംപ് സംഘടിപ്പിച്ചതാണ് ശിവകേശവനെ ഇന്ത്യയുടെ ഒളിംപ്യനാക്കി മാറ്റിയത്. സനാവറിലെ സെന്റ് ലൂയിസ് സ്‌കൂളിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു ശിവകേശവൻ. ഹിമാലയത്തിന്റെ താഴ്‌വരയിൽനിന്നുളളവനെന്ന പരിഗണനയാണ് ശിവകേശവന് സഹായമായത്. ശിവകേശവനുമുൻപ്, ശീതകാല ഒളിംപിക്‌സിൽ ഇന്ത്യക്കാർ മത്സരിച്ചത് സ്‌കീയിങ് ഇനങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു.

∙ ലൂജ്

ഫൈബർ ഗ്ലാസുകൊണ്ടുളള ഒരു തളികയിൽ, മഞ്ഞിലൂടെ അതിവേഗം തെന്നിനീങ്ങുന്ന ലൂജ് എന്ന കായിക ഇനം 1964ലാണ് ശീതകാലഒളിംപിക്‌സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. മണിക്കൂറിൽ 150 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ വേണം സഞ്ചരിക്കാൻ. അപകടം നിറഞ്ഞ മത്സരയിനമാണിത്. ഒരാൾക്ക് നാലു റെയ്‌സു വീതമാണ് മത്സരിക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾ നേടുന്നയാൾ വിജയിക്കും.

English Summary: Life of 6-time Winter Olympian Shiva Keshavan from Manali to inspire movie