മത്സരം ജയിച്ചു: പിന്നാലെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചത് ഫിനിഷ് ലൈനിൽനിന്ന ഭാര്യയെ; 4 തുന്നൽ– വിഡിയോ

വുയെൽറ്റ (കൊളംബിയ)∙ പ്രഫഷനൽ സൈക്കിളിങ് മത്സരത്തിലെ വിജയത്തിനു ശേഷമുള്ള കൊളംബിയൻ താരത്തിന്റെ ‘പിടിവിട്ട’ ആഘോഷപ്രകടനത്തിനു നിമിഷങ്ങളുടെ ആയുസ്സു മാത്രം! ഹാൻഡിലിൽനിന്നു കൈകളെടുത്തുള്ള വിജയാഘോഷത്തിനിടെ താരത്തിന്റെ സൈക്കിൾ നേരെ ചെന്നിടിച്ചത് ഫിനിഷ് ലൈനിനു പിന്നിൽ വിജയ ചിത്രം എടുക്കാൻ കാത്തുനിന്ന ഭാര്യയെ.



കൊളംബിയയിലെ വാർഷിക സൈക്കിളിങ് മത്സരത്തിനിടെ ലൂയി കാർലോസ് ചിയ എന്ന സൈക്കിളിസ്റ്റിനാണ് അബദ്ധം പിണഞ്ഞത്. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായതിന്റെ ആവേശത്തിൽ ഫിനിഷിങ് ലൈൻ കടന്നതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ, ചിയ

ഇരു കൈകളും ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി ആഘോഷം തുടങ്ങി. ഇതിനിടെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയ സൈക്കിൾ നേരെ ചെന്ന് ചിയയുടെതന്നെ ഭാര്യയെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു.

ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ചിയയുടെ ഭാര്യ ബോധം നഷ്ടമായി നിലത്തു വീഴുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒട്ടേറെ പേരുടെ ക്യാമറയിൽ പതിയുകയും ചെയ്തു. താരത്തിന്റെ ഭാര്യയെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയതായും അവർക്കു 4 തുന്നിക്കെട്ടു വേണ്ടിവന്നതായും ദൃക്സാക്ഷികൾ പ്രതികരിച്ചതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

‘ഞാൻ ബ്രേക്ക് പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. പക്ഷേ അതു പ്രവർത്തിച്ചില്ല. എന്റെ ഭാര്യയെയാണ് സൈക്കിൾ ചെന്നിടിച്ചത്, പക്ഷേ അത് ആരെ വേണമെങ്കിലും ആകാമായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ ഞെട്ടലിലാണു ഭാര്യ ഇപ്പോഴും. സൈക്കിളിനു മുന്നിൽനിന്ന് മാറാൻ അവൾ ശ്രമിക്കാതിരുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് എനിക്കു മനസ്സിലാകാത്തത്’– ചിയ കൊളംബിയൻ ദിനപത്രത്തോടു പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Columbian Cyclist Wins Race And Then Crashes Into His Own Wife At Finish Line