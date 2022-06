ഗോപകുമാർ സുധാകരൻ ‌ചെസ് ഒളിംപ്യാഡ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ആർബിറ്റർ; ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ആദ്യം

ചെന്നൈ∙ ലോക ചെസ് ഒളിംപ്യാഡിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ആർബിറ്ററായി മലയാളിയായ ഗോപകുമാർ സുധാകരനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ചെസ് ഒളിംപ്യാഡിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഈ പദവിയിലെത്തുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥാനായ ഗോപകുമാർ മൂന്ന് ചെസ് ഒളിംപ്യാഡ് അടക്കം വിവിധ രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ ആർബിറ്ററായിട്ടുണ്ട്. വാഴ്സയിൽ ഈ വർഷം നടന്ന ലോക റാപിഡ്, ബ്ലിറ്റ്സ് മത്സരങ്ങളിൽ ഫെയർ പ്ലെ ഓഫിസറായിരുന്നു ഈ നാൽപ്പത്തൊന്നുകാരൻ.

