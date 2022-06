ട്രാക്ക് കൊള്ളില്ല; താരങ്ങളുടെ കൂട്ട പിന്മാറ്റം: എന്നു നന്നാകും നമ്മുടെ കോളജ് ഗെയിംസ് ?

ഓഫ് സീസണായിരുന്നിട്ടും രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കായിക മാമാങ്കം എന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് പതിനൊന്നാമത് സംസ്ഥാന കോളജ് ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കേരളത്തിലെ കായിക താരങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്. 72 കോളജുകളിൽ നിന്നാണ് 450ൽ അധികം കായികതാരങ്ങളായിരുന്നു എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന അത്‌ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. എന്നാൽ അത്‌ലറ്റിക് മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്തതാവട്ടെ 150ൽ താഴെ കായിക താരങ്ങൾ മാത്രം! എന്തുകൊണ്ട് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത താരങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും പങ്കെടുത്തില്ലെന്നു അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പ്രധാനമായും രണ്ടു മറുപടികളാണ് ലഭിച്ചത്; ആദ്യത്തേത് മത്സരം ഓഫ് സീസണിൽ ആയതിനാൽ, രണ്ടാമത്തേത് ട്രാക്കിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ മൂലം. ഇതെക്കുറിച്ച് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ അധികൃതരോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ ആർക്കും വ്യക്തമായ മറുപടിയില്ല. പരിശീലകരും അത്‌ലീറ്റ്സും ഹാപ്പിയാണല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കെന്താണ് പ്രശ്നമെന്നായിരുന്നു സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ഒളിംപ്യൻ മേഴ്സി കുട്ടൻ നൽകിയ മറുപടി.



∙ എന്താണ് പ്രശ്നം

കോളജ് ഗെയിംസിന്റെ ആദ്യദിനം ത്രോ ഇനങ്ങളിൽ 7 മീറ്റ് റെക്കോർഡുകളാണ് പിറന്നത്. എന്നാൽ രണ്ടും മൂന്നും ദിവസങ്ങളിൽ ട്രാക്ക് ഇനങ്ങളിൽ വന്നത് ആകെ രണ്ട് മീറ്റ് റെക്കോർഡ് മാത്രം. ഇതെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു കോളജിലെ കായികാധ്യാപകൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു – ‘ ഓഫ് സീസൺ ആയിട്ടും കുട്ടികൾ മത്സരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം നടക്കുന്ന മീറ്റ് ആയതിനാലാണ്.

എന്നാൽ ട്രാക്കിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ പലരും പിന്നോട്ടടിച്ചു. വെറുതേ എന്തിനാ പരുക്ക് വരുത്തിവയ്ക്കുതെന്നായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ ചോദ്യം. ഞങ്ങളും അവരെ വിലക്കാൻ പോയില്ല. ഈ മീറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്തിനു നടത്തി എന്നുപോലും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഓഫ് സീസണിൽ മീറ്റ് പതിവില്ലാത്തതാണ്’. മീറ്റ് നടത്താൻ അനുവദിച്ച ഫണ്ട് ലാപ്സ് ആയിപ്പോകുമോ എന്നുപേടിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ‘തട്ടിക്കൂട്ട് മീറ്റ്’ സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

കേരള കോളജ് ഗെയിംസിന്റെ ഭാഗമായി എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജ് മൈതാനത്ത് 10000 മീറ്റർ ഓട്ട മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പെയ്ത മഴയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ ട്രാക്കിലൂടെ ഓടിവരുന്ന കായികതാരങ്ങൾ. ചിത്രം∙ മനോരമ

∙ തട്ടിയാൽ ഒട്ടും!

‘ട്രാക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ അമർന്നിരിക്കുകയാണ്. തെന്നിപ്പോകുമോ എന്ന പേടിയോടെയാണ് ഓടിയത്. ഫിനിഷ് ചെയ്ത ശേഷം സ്പൈക്കിന്റെ താഴെ നോക്കിയപ്പോൾ സ്പൈക് കാണാത്ത രീതിയിൽ സിന്തറ്റിക് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു’– സ്പ്രിന്റ് ഇനങ്ങളിൽ മത്സരിച്ച ഒരു കായികതാരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ. ട്രാക്ക് ഇനങ്ങളിൽ മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയ ഭൂരിഭാഗം താരങ്ങൾക്കും ഏറെക്കുറെ ഇതേ പ്രയാസമാണ് പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓഫ് സീസൺ ആയിട്ടും മത്സരിക്കാനെത്തിയ അത്‌‌ലീറ്റുകളിൽ പലരും പരുക്കിന്റെ പേടിയിലാണ് ട്രാക്കിൽ ഇറങ്ങിയത്. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മഴ പെയ്തതോടെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ട്രാക്കിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. രാവിലെ നടക്കുന്ന ദീർഘദൂര ഓട്ടമത്സരങ്ങൾ മുഴുവനും നടന്നത് ഈ വെള്ളക്കെട്ടുള്ള ട്രാക്കിലായിരുന്നു. ഈർപ്പം കാരണം ട്രാക്കിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സിന്തറ്റിക് ഇളകിപ്പോയതായും കാണാം. പെൺകുട്ടികളുടെ 4–400 മീറ്റർ റിലേ ഫൈനൽ ഫോട്ടോ ഫിനിഷിലേക്കു കടക്കുമെന്നുറപ്പിച്ച സമയത്താണ് ഒരു മത്സരാർഥി ട്രാക്കിൽ കാൽ തട്ടി വീണത്. ഇതിനു കാരണവും ട്രാക്കിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്.

∙ പരുക്കു വേണോ, റെക്കോർഡ് വേണോ



ജംപിങ് ഇനങ്ങളിൽ മീറ്റ് റെക്കോർഡിനു സാധ്യതയുള്ള പല കുട്ടികളും ഹൈ ജംപ്, ലോങ് ജംപ് പിറ്റുകളുടെ ഗുണമേന്മയിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചതോടെ ചാട്ടം മതിയാക്കുന്നതിനും ഇത്തവണത്തെ ഗെയിംസ് സാക്ഷിയായി. പെൺകുട്ടികളുടെ ഹൈം ജംപ് മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ചാട്ടത്തിൽ തന്നെ മീറ്റ് റെക്കോർഡിന് ഒപ്പമെത്തിയ മത്സരാർഥി, തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ട്രിപ്പിൾ ജംപ് കൂടി മത്സരിക്കേണ്ടതിനാൽ പരുക്കു ഭയന്ന് ചാട്ടം മതിയാക്കി. ആദ്യ ചാട്ടത്തിൽ തന്നെ ബാറിൽ നിന്നു നല്ല അകലം പാലിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഒന്നു കൂടി ശ്രമിച്ചാൽ പുതിയ മീറ്റ് റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിക്കാമെന്നു ഒഫീഷ്യൽസ് ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞിട്ടും ഹൈ ജംപ് ബെഡിനെ ‘പേടിച്ച്’ ആ കുട്ടി പിൻമാറുകയായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ബെഡും പിറ്റുമായിരുന്നു ഹൈ ജംപിനായി ഉപയോഗിച്ചതെന്നും ഇതിൽ ഓരോ തവണ വന്നുവീഴുമ്പോഴും ശക്തമായ ശരീര വേദന അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നതായി മത്സരാർഥികൾ ചിലർ പറഞ്ഞു.



വനിതകളുടെ ഹൈജംപ് മല്‍സരത്തില്‍ അവസന ചാട്ടത്തിനു ശ്രമിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് ഒഫിഷ്യല്‍സിനോട് പിറ്റ് ശരിയാക്കാനായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഗായത്രി ശിവകുമാര്‍. ചിത്രം∙ മനോരമ

ലോങ് ജംപ് പിറ്റിനെക്കുറിച്ചും മത്സരാർഥികൾ പരാതി ഉന്നയിച്ചു. പൂഴി മണലിനു പകരം സാധാരണ മണലാണ് പിറ്റിൽ വിരിച്ചതെന്നും ഇത് പരുക്കിന് ഇടയാക്കുമെന്നും അത്‌ലീറ്റുകൾ പറയുന്നു. ലോങ് ജംപിനായി റണ്ണപ്പ് എടുക്കുന്ന ട്രാക്കിലും അങ്ങിങ്ങായി സിന്തറ്റിക് ഇളകിക്കിടന്നിരുന്നതിനാൽ ട്രാക്കിന്റെ ഒരു വശം ചേർന്നായിരുന്നു അത്‌ലീറ്റുകൾ ജംപിനായി റണ്ണപ്പ് എടുത്തത്. ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടു പരാതിപ്പെട്ടില്ല എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ അസോസിയേഷനെ പിണക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ജന്മം ട്രാക്കിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി.

∙ എന്നു ട്രാക്കിലാകും?

പേരു സൂചിപ്പിക്കും പോലെ മഹാരാജാസ് കോളജിന്റേതാണ് ഗ്രൗണ്ട്. അവിടെയാണു സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കുള്ളത്. കൃത്യമായി സംരക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ ട്രാക്ക് ഈ അവസ്ഥയിലായിട്ട് വർഷങ്ങളായി. ഇതിനു പകരം കോതമംഗലം എംഎ കോളജിൽ ഒരു സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് ഒരുക്കിയാൽ അതിന്റെ സംരക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നടത്താമെന്നു കാണിച്ച് കോളജ് അധികൃതർ നൽകിയ അപേക്ഷയ്ക്കും വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞതിനാൽ മഹാരാജാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കു സംസ്ഥാന, ദേശീയ തലത്തിലുള്ള അത്‌ലറ്റിക് മീറ്റുകൾ വന്നിട്ടു വർഷങ്ങളായി. ഇതിനിടെയാണ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ കേരള കോളജ് ഗെയിംസുമായി എത്തിയത്.

ട്രാക്കിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഗണിച്ച് ഇതു പുതുക്കിപ്പണിയാൻ തീരുമാനിച്ച് 8 കൊല്ലം കഴിയുന്നു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പു ബിൽഡിങ് വിഭാഗത്തിനാണു ട്രാക്ക് പുനർനിർമാണച്ചുമതല. 2016ലെ കണക്കുപ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് 6.72 കോടി രൂപയാണ്. നിലവിൽ 2018ലെ കണക്കുവച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് 7.8 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ളതാണ്. വീണ്ടും 4 വർഷം കൂടി നഷ്ടമായി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 7.8 കോടി രൂപയുടെ 20% വരെ പദ്ധതിച്ചെലവു വർധിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്നു വകുപ്പിന് ആശങ്കയുണ്ട്. പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് മുഴുവൻ നീക്കി, രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിൽ പുതിയതു വിരിക്കാനുള്ള വിശദ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ടിന്റെ (ഡിപിആർ) അന്തിമ രൂപം പോലും ആയിട്ടില്ലെന്നാണു വിവരം.

മഹാരാജാസ് കോളജ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന കോളജ് ഗെയിംസിൽ നിന്ന്. ചിത്രം ∙ മനോരമ.

∙ മെഡൽ വരൾച്ച

രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ ഒരുകാലത്ത് കേരള താരങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന മേൽക്കൈ പതിയെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാണ് കഴി‍ഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി കായികലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. കാര്യമായ പരിശീലന സൗകര്യങ്ങളോ ഫണ്ടോ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തുപോലും ധാരാളം കായികതാരങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നു ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിൽ മെഡൽകൊയ്ത്തു നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന്, ഇത്രയധികം സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും കോടിക്കണക്കിനു രൂപ ഫണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ താരങ്ങളുടെ പ്രകടന മികവ് ഉയരുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. മുൻ കായിക രാജ്യാന്തര താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നടത്തുന്ന അക്കാദമികൾക്ക് ലക്ഷങ്ങളുടെ ഫണ്ടാണ് ഓരോ വർഷവും നൽകുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നൊന്നും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു രാജ്യാന്തര താരം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പരിശീലത്തിലെ പോരായ്മയാണോ അതോ കായിക താരങ്ങളുടെ ക്ഷാമമാണോ ഇതിനു പിന്നിൽ എന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കപ്പെടണം. ഒന്നോ രണ്ടോ മീറ്റുകളിൽ മികവു തെളിയിച്ച താരങ്ങൾ പെട്ടെന്നു തന്നെ കായിക ലോകത്തുനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരാകുന്നതിനു പിന്നിലെ കാരണവും അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

∙ ഇടിക്കൂട്ടിലെ സന്തോഷം

സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം ട്രാക്ക് ഇനങ്ങളുടെ നിറം മങ്ങിയപ്പോൾ കോളജ് ഗെയിംസ് ആ ക്ഷീണം മാറ്റിയത് ബോക്സിങ് റിങ്ങിലെ ഇടിമുഴക്കങ്ങൾ കൊണ്ടായിരുന്നു. കോളജ് ഗെയിംസിലെ മറ്റ് ഇനങ്ങളിലേതുപോലെ ബോക്സിങ്ങിലും റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുഴുവൻ മത്സരാർഥികളും എത്തിയില്ലെങ്കിലും പങ്കെടുത്തവരെല്ലാം മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. മൂന്നു ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന കോളജ് ഗെയിംസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതും കുസാറ്റിലെ ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ബോക്സിങ് മത്സരത്തിനായിരുന്നു. ബോക്സിങ് താരത്തിന്റെ ഭാരത്തിനനുസരിച്ച് ആൺകുട്ടികൾക്ക് 13ഉം പെൺകുട്ടികൾക്ക് 12 വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ ചില വിഭാഗങ്ങളിൽ മത്സരാർഥികൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ആൺകുട്ടികളുടെ 10 വിഭാഗങ്ങളിലും പെൺകുട്ടികളുടെ 8 വിഭാഗങ്ങളിലും മത്സരം നടന്നു. ആകെ 38 ആൺകുട്ടികളും 25 പെ‍ൺകുട്ടികളുമാണ് ബോക്സിങ് റിങ്ങിൽ മാറ്റുരച്ചത്. ഭൂരിഭാഗം വിഭാഗങ്ങളിലും 3 റൗണ്ട് പൂർത്തിയായ ശേഷമാണ് ഫലമറിഞ്ഞത്. റിങ്ങിലെ അവസാന മത്സരമായ പെൺകുട്ടികളുടെ 57–60 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള മത്സരമാണ് നടന്നതെന്നു വിധികർത്താക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. റിങ്ങിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ കുസാറ്റ് ബോക്സിങ്ങിൽ ഓവറോൾ ചാംപ്യൻമാരായി. ബോക്സിങ് പരിശീലകനായ ദ്രോണാചാര്യ ഡി.ചന്ദ്രലാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുൻ ലോകചാംപ്യൻ കെ.സി.ലേഖ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് മത്സരം നിയന്ത്രിക്കാനും വിധി നിർണയിക്കാനും ഉണ്ടായിരുന്നത്.

∙ ‘സംഘാടനം മികച്ചത്

ഏറെക്കാലത്തിനു ശേഷമാണ് ഇത്രയും മികച്ച രീതിയിൽ, ഇത്രയധികം മികവുറ്റ താരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ഒരു ബോക്സിങ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതെന്നു ബോക്സിങ് മുൻ ലോക ചാംപ്യൻ കെ.സി. ലേഖ പറഞ്ഞു. ‘പല താരങ്ങളും ദേശീയ നിലവാരം പുലർത്തി. ചിട്ടയോടെ മുന്നോട്ടുപോയാൽ കേരളത്തിൽ നിന്നു ഇനിയും ഒട്ടേറെ ലോകചാംപ്യൻമാരെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയും മികച്ച രീതിയിൽ ഈ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചതിനു സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും കുസാറ്റ് അധികൃതരും കയ്യടി അർഹിക്കുന്നു. പണ്ട് ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്ന പല താരങ്ങളെയും പരിശീലകരെയും വീണ്ടും കാണാനും വേദി പങ്കിടാനും സാധിച്ചതിലും സന്തോഷമുണ്ട്’– ലേഖയുടെ വാക്കുകൾ.

