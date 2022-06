ഉത്തേജക പരിശോധനയ്ക്ക് നിൽക്കാതെ മുങ്ങിയ ഐശ്വര്യ മിശ്ര ചെന്നൈയിൽ പൊങ്ങി

ചെന്നൈ ∙ തേഞ്ഞിപ്പലത്തുനിന്നു സ്വർണവുമായി ‘മുങ്ങിയ’ ഐശ്വര്യ മിശ്ര ചെന്നൈയിൽ പൊങ്ങി. ഏപ്രിൽ തേഞ്ഞിപ്പലം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഫെഡറേഷൻ കപ്പ് അത്‌ലറ്റിക്സിൽ 400 മീറ്ററിൽ മീറ്റ് റെക്കോർഡോടെ സ്വർണം നേടിയ മഹാരാഷ്ട്രക്കാരി ഐശ്വര്യ 2 മാസത്തെ അ‍ജ്ഞാത വാസത്തിനുശേഷം ഇന്നലെ ദേശീയ സീനിയർ അത്‌ലറ്റിക്സ് മീറ്റിന്റെ ട്രാക്കിലെത്തി. പക്ഷേ 400 മീറ്ററിന്റെ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ഫൗൾ സ്റ്റാർട്ട് വന്നതോടെ ഐശ്വര്യയ്ക്ക് അയോഗ്യത കൽപിച്ചു.



ഫെഡറേഷൻ കപ്പ് അത്‌ലറ്റിക്സിൽ 51.18 സെക്കൻഡിൽ ഓടിയെത്തിയ ഐശ്വര്യ 400 മീറ്ററിലെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരിയുടെ മികച്ച മൂന്നാമത്തെ പ്രകടനമാണ് അന്നു നടത്തിയത്. ആ വിസ്മയ പ്രകടനത്തിനു പിന്നിൽ ഉത്തേജകത്തിന്റെ സഹായമുണ്ടോയെന്നു പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ദേശീയ ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ഏജൻസിക്കും (നാഡ) ഐശ്വര്യയ്ക്കു വിദഗ്ധ പരിശീലനം നൽകാൻ ശ്രമിച്ച അത്‌ലറ്റിക് ഫെഡറേഷനും അതിനുശേഷം അവളെ കണ്ടെത്താനായില്ല. ഫോൺ സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫും വിലാസം വ്യാജവുമെന്നായിരുന്നു ഇതുവരെ ഫെഡറേഷന്റെ മറുപടി.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിൽ 2 മാസമായി പരിശീലനത്തിലായിരുന്നുവെന്നും മൊബൈൽ ഫോൺ കളവുപോയെന്നുമാണ് ‘അജ്ഞാത വാസത്തിനു കാരണം തിരക്കിയവർക്ക് ഇന്നലെ ഐശ്വര്യ നൽകിയ മറുപടി. ഫെഡറേഷന്റെ വിലക്കു ഭയന്നാണ് ഐശ്വര്യ മത്സരിക്കാനെത്തിയതെന്നും മത്സരത്തിനിടെ മനഃപൂർവം ഫൗൾ വഴങ്ങിയതാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. സീനിയർ മീറ്റിൽ ആദ്യ 3 സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്നവർ ഉത്തേജക പരിശോധനയ്ക്കു നിർബന്ധമായും വിധേയമാകണം. ഫൗളായി പുറത്താകുന്നതോടെ ഫെഡറേഷന്റെ വിലക്കിൽ നിന്നും ഉത്തേജക പരിശോധനയിൽ നിന്നും ഒരുമിച്ചു രക്ഷപെടാനാകും. ഇന്നത്തെ 200 മീറ്റർ മത്സരാർഥികളുടെ ലിസ്റ്റിലും ഐശ്വര്യ മിശ്രയുടെ പേരുണ്ട്.

