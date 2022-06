ചെന്നൈ ∙ ദേശീയ സീനിയർ അത്‌ലറ്റിക് മീറ്റിന് 2 റെക്കോർഡുകളോടെ തുടക്കം. വനിതകളുടെ പോൾവോൾട്ടിൽ തമിഴ്നാടിന്റെ ഭരണിക ഇളങ്കോവൻ 4.05 മീറ്റർ ചാടി മീറ്റ് റെക്കോർഡ് തിരുത്തി. പുരുഷ ലോങ്ജംപ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ (8.01 മീറ്റർ) മീറ്റ് റെക്കോർഡ് കുറിച്ച പ്രകടനത്തോടെ കേരളത്തിന്റെ എം.ശ്രീശങ്കർ ഫൈനലിലെത്തി. പുരുഷ ലോങ്ജംപ് ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് 11 ഫൈനൽ നടക്കും. 3 ഇനങ്ങളിൽ ഫൈനൽ നടന്ന ആദ്യദിനം കേരളത്തിന് ഒരു മെഡൽ പോലുമില്ല. വനിതകളുടെ 400 മീറ്ററിലും 100 മീറ്ററിലും ഒരു മലയാളി താരത്തിനും ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാനായില്ല.

English Summary: Senior athletic meet, two records in first day