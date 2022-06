‘എനിക്കൊപ്പം ജയിലിൽ സുന്ദരിയായ അലക്സാണ്ട്ര മതി’; മാഗ്നസിനൊപ്പം ചെസിന് അലി ഇല്ലെങ്കിലോ?

ചെസിലെ ‘നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പോരാട്ടം’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബോബി ഫിഷർ–ബോറിസ് സ്പാസ്കി ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പ് നടന്നത് 1972ൽ ഐസ്‌ലൻഡിലെ റെയിക്ജാവിക്കിലാണ്. പിന്നീട് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ലോകം കണ്ടത് 20 വർഷത്തിനു ശേഷം 1992ൽ. അന്ന് യുഎൻ ഉപരോധമുള്ള യുഗോസ്ലാവിയയിൽ ഇരുവരും ഏറ്റുമുട്ടിയത് അറിയപ്പെട്ടത് ‘നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രതികാര പോരാട്ട’മെന്നാണ്. പക്ഷേ, സ്വന്തം പൗരനായ ഫിഷർക്ക് അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക ചെയ്തത്. യുഗോസ്ലാവിയയ്ക്കു മേൽ യുഎസ് ചുമത്തിയ ഉപരോധത്തെ മറികടന്ന് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയതിനായിരുന്നു വാറന്റ്. എന്നാൽ ഫിഷറെ ജയിലിലടച്ചാൽ താനും ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് എതിരാളി സ്പാസ്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ‘‘ജയിലിൽ എനിക്കൊപ്പം സ്പാസ്കി വേണ്ട, സുന്ദരിയായ വനിതാ ലോക ചാംപ്യൻ അലക്സാണ്ട്ര കോസ്റ്റന്യൂക് മതി’’ എന്നായിരുന്നു പഴയ എതിരാളിയുടെ വാഗ്ദാനത്തിന് ഫിഷറിന്റെ പ്രതികരണം. ഏതാണ്ട് അതേ മട്ടിലായിരുന്നു ഏതാനും മാസം മുൻപ് നിലവിലെ ലോക ചാംപ്യനായ മാഗ്നസ് കാൾസൻ മറ്റൊരു വെടി പൊട്ടിച്ചത്.

‘‘അലിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല’’ എന്ന മാഗ്സിന്റെ പ്രതികരണം തുറന്നുവിട്ട ചൂടേറിയ ചർച്ച ഇപ്പോഴും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെന്റ് വിജയിച്ച് എതിരാളിയായി എത്തുന്നത് പുതുമുഖ പ്രതിഭ അലിറേസ ഫിറൂസ്ജയല്ലെങ്കിൽ ചാംപ്യൻഷിപ്പ് നിലനിർത്താൻ താൻ ഫൈനൽ കളിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്നതായിരുന്നു മാഗ്നസിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ കാതൽ. കളിക്കുന്ന മറ്റു പ്രമുഖരിൽ മിക്കവരും തന്റെ തലമുറയിൽപെട്ടവരാണെന്നും അവരെ പലരെയും പലവട്ടം തോൽപിച്ചുകഴിഞ്ഞെന്നും ഇനി പുതിയവർ ആരെങ്കിലും വരട്ടെയെന്നുമായിരുന്നു മാഗ്നസിന്റെ വ്യംഗ്യം.

∙ കണ്ണുകളെല്ലാം ‘കാൻഡിഡേറ്റ്സി’ലേക്ക്...

മാഗ്നസിന്റെ പ്രചോദനമില്ലായ്മയ്ക്കു കാരണങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ടായിരുന്നു: നിലവിലെ ചാംപ്യനു ഫൈനലിലേക്ക് നേരിട്ടു പ്രവേശനമുള്ള നടപ്പു ചാംപ്യൻഷിപ് രീതി കാലഹരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നീണ്ട സമയം കളിക്കേണ്ട ഒട്ടേറെ ക്ലാസിക് ഗെയിമുകളുടെ സമയക്രമം ശ്രമകരമാണ്. എലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിലവിലുള്ളവർ എല്ലാവരെയും ഇതിനകം നേർക്കുനേർ പോരാട്ടത്തിൽ താൻ തോൽപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോക കിരീട പോരാട്ടങ്ങൾക്കു കൊഴുപ്പു പകരാൻ പതിവുള്ള ‘ഗ്വാഗ്വാ’ വിളികളിലൊന്നായി മാഗ്നസിന്റെ പ്രസ്താവനയെ വിലയിരുത്തുന്നവരുമുണ്ട്. അഥവാ അലി വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഗതിയെന്താകുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്.

ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ജൂണ്‍ 16നു തുടങ്ങുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെന്റിന് പതിവിലേറെ ആരാധക ശ്രദ്ധ പതിയാൻ മാഗ്നസിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കായി എന്നത് ഉറപ്പാണ്. ആരൊക്കെയാണ് ആ മത്സരപ്പയറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്? അലി ജേതാവാകുമോ? 16നു തുടങ്ങി ജൂലൈ 7ന് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെന്റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വ്യക്തമാകും. അലിക്കു പുറമെ, ലോക രണ്ടാം നമ്പർ താരം ഡിങ് ലിറൻ, മുൻപ് മാഗ്നസിന്റെ എതിരാളിയായിരുന്ന ഫാബിയാനോ കരുവാന, കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ ഫൈനലിസ്റ്റ് യാൻ നീപോംനീഷി, റിച്ചാർഡ് റാപ്പോർട്ട്, ഹികാരു നകാമുറ, യാൻ ക്രിസ്റ്റോഫ് ഡ്യൂഡ, ടെയ്മൂർ റജബോവ് എന്നിവരാണ് ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.

∙ ആരാണ് അലി?

മാഗ്നസിനെ മോഹിപ്പിച്ച അലി ആരാണ്? ഇറാനിൽ ജനിച്ച് ഫ്രാൻസിലേക്ക് കുടിയേറിയ, കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞയാൾ. പതിനെട്ടു കഴിയാറായി 19ന്റെ പടിവാതിലിൽ നിൽക്കുന്ന താരം. അലി ‘കാൻഡിഡേറ്റ്സിനുള്ള’ തയാറെടുപ്പു തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറെയായി.

2800 എന്ന റേറ്റിങ് മല കടന്ന ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ താരം, ഇപ്പോൾ അവിടെനിന്നു പിന്നോട്ടു പോയെങ്കിലും. അലി റേസയുടെ പ്രകടനത്തെ വാഴ്ത്തിയത് മാഗ്നസ് മാത്രമല്ല. ‘‘ഐയാം സ്ലൈറ്റ്ലി ബ്രെത്‌ലെസ്, വാച്ചിങ് ഹിം’’– എന്നാണ് അലിയുടെ കളി കണ്ട് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് പറഞ്ഞത്. ഗ്രാൻഡ് സ്വിസ്, യൂറോപ്യൻ ടീം ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെ അലിയുടെ പ്രകടനങ്ങൾ കണ്ടാണ് സഹൃദയലോകം സ്തബ്ധരായി നിന്നത്. എങ്കിലും അവസാനം കളിച്ച ടൂർണമെന്റിലെ ആശാവഹമല്ലാത്ത ഏഴാംസ്ഥാനം വലിയ ചാംപ്യൻഷിപ്പുകൾ കളിക്കുമ്പോഴുള്ള ഈ പുതുമുഖപ്രതിഭയുടെ പരിചയക്കുറവിനെ വെളിവാക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിമർശനങ്ങളും കുറവല്ല.

∙ യാൻ നീപോം നീഷി

കഴിഞ്ഞ ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ മാഗ്നസ് കാൾസന്റെ എതിരാളി. കാൾസനോടു തോറ്റതല്ല നീപ്പോയുടെ മഹിമ. ആക്രമണശേഷിയിലും കണക്കുകൂട്ടാനുള്ള ശേഷിയിലും അഗ്രഗണ്യൻ. കഴിഞ്ഞ ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ കണ്ടപോലെ ഒരു തകർച്ച നേരിട്ടാൽ ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകരുന്നതാണ് പോരായ്മ.

∙ ഡിങ് ലിറൻ

കൂട്ടത്തിൽ കേമൻ ഡിങ് ലിറൻ തന്നെ. എതിരാളികളിൽ നിലവിൽ 2800നു മുകളിൽ ഇലോ റേറ്റിങ് ഉള്ള ഏക താരം. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ടൂർണമെന്റുകളുടെ നിലവാരം വിലയിരുത്തിയാൽ ടൂർണമെന്റ് വിജയിക്കാൻ ഒരു പണത്തൂക്കം മുൻതൂക്കമുള്ള താരം. ഡിങ്ങിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെന്റാണിത്. പക്ഷേ, ഇതുവരെ വിജയിച്ച് ചാംപ്യന്റെ എതിരാളിയാകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു സാരം.

∙ കരുവാന

ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ കളിച്ച താരം. നാലുതവണ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുത്ത കരുവാന 2018ലാണ് വിജയിച്ച് മാഗ്നസിന്റെ എതിരാളിയായത്. ഡിങ് ലിറനൊപ്പം ടൂർണമെന്റ് വിജയിക്കാൻ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നയാൾ. വേഗ ഫോർമാറ്റുകളിലെ മോശം പ്രകടനങ്ങൾ പഴങ്കഥയാക്കി കളിയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പുലർത്തുന്ന ഓൾറൗണ്ട് മികവാണ് കരുവാനയുടെ സാധ്യത. ബോബി ഫിഷർക്കു ശേഷം ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ കളിച്ച ഏക അമേരിക്കൻ താരം.

∙ റാപ്പോർട്ട്

താരങ്ങളിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ്. പ്രാരംഭനീക്കങ്ങളിൽ പുതുമയാണ് ഈ ഹംഗേറിയൻ താരത്തിന്റെ തുറുപ്പ് ചീട്ട്. കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത താത്വിക പ്രാരംഭങ്ങളെ കളിയിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് എതിരാളികളുടെ കളം തെറ്റിക്കുന്നതിൽ മിടുക്കൻ.

∙ ഡ്യൂഡ

റേറ്റിങ്ങിൽ എട്ടുകളിക്കാരിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലാണെങ്കിലും തന്റേതായ ദിവസം ആരെയും അട്ടിമറിക്കാനുള്ള പ്രഹരശേഷി ഈ പോളിഷ് ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ പലവട്ടം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാൾസനും കര്യാക്കിനുമെതിരെയുള്ള അട്ടിമറി വിജയങ്ങൾതന്നെ സാക്ഷ്യം. ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ ഇളപ്പം കൊണ്ട് അലിക്കു മുകളിൽ രണ്ടാമനാണ് ഈ ഇരുപത്തിനാലുകാരൻ.

∙ ഹികാരു നകാമുറ

റാപി‍ഡ്, ബ്ലിറ്റ്സ് റേറ്റിങ്ങിൽ ലോക രണ്ടാംനമ്പർ താരമാണ് ഈ അമേരിക്കൻ താരം. ‘അപകടകര’മായി കളിക്കുന്ന നകാമുറയ്ക്ക് ആരാധകർ ഏറെ. ഇതാണ് നകാമുറയുടെ ശക്തിയും ദൗർബല്യവും. കോവിഡ് കാലത്തെ വലിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സൂപ്പർതാരം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് പോരിനിറങ്ങുന്നത്.

∙ റജബോവ്

പരിചയസമ്പന്നൻ. കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായമുള്ളയാളാണ് ഈ മുപ്പത്തഞ്ചുകാരൻ. 2019ൽ ഫിഡെ ലോകകപ്പിൽ ഡിങ് ലിറനെ അട്ടിമറിച്ച് കിരീടം ചൂടിയത് ഈ അസർബൈജാൻ താരമാണ്. ആരെയും പിടിച്ചുകെട്ടാനുള്ള പരിചയ സമ്പത്തും അവശ്യസമയത്ത് ചടുലമായ ആക്രമണങ്ങൾക്കുള്ള കരുത്തുമാണ് റജബോവിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്.

