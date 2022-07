മഡ്രിഡ് ∙ ലോക ചെസ് ചാംപ്യൻ മാഗ്‌നസ് കാൾസന്റെ എതിരാളിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ചെസിൽ റഷ്യൻ താരം യാൻ നീപോംനീഷി ജേതാവ്. ടൂർണമെന്റിൽ ഒരു റൗണ്ട് ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് നീപോംനീഷി വിജയമുറപ്പിച്ചത്.

13–ാം റൗണ്ടിൽ നീപോംനീഷി ഹംഗേറിയൻ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ റിച്ചാർഡ് റാപ്പോട്ടുമായി സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിലും നീപോംനീഷി ആയിരുന്നു കാൾസന്റെ എതിരാളി.

English Summary: Nepomniachtchi is the 2023 Challenger… against Carlsen