ആനന്ദിനെ കോവിഡ് ഹിന്ദി പഠിപ്പിച്ചു!

കോവിഡ് കാല അനുഭവങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിന്റെ പുസ്തകം

ടൂർണമെന്റിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് എനിക്കു ‘പാനിക് അറ്റാക്ക്’ ഉണ്ടായി. ഞാൻ തയാറെടുത്തതൊന്നും ഓർമയില്ലാത്തതുപോലെ. ലോകത്തിലെ മികച്ച കളിക്കാരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള മുഖപടം അണിയാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ, ഉള്ളിൽ ആശങ്ക നിറഞ്ഞൊഴുകുകയായിരുന്നു.

ഗ്രാൻ‌ഡ് ചെസ് ടൂറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്രൊയേഷ്യൻ തലസ്ഥാനമായ സാഗ്രെബിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ‘പരിഭ്രാന്തി ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച്’ മുൻ ലോക ചെസ് ചാംപ്യൻ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് വിവരിക്കുന്നത് ഈ മാസം ഒടുവിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ‘മൈൻഡ് മാസ്റ്റർ–വിന്നിങ് ലെസൻസ് ഫ്രം എ ചാംപ്യൻസ് ലൈഫ്’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പിൽ.

മനുഷ്യനോ യന്ത്രമോ എന്ന ചർച്ച ചെസിൽ തുടങ്ങിയിട്ടു വർഷങ്ങളായെങ്കിലും ആനന്ദിന്റെ ‘മനുഷ്യമുഖം’ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ സവിശേഷത.

ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ജർമനിയിലെ ബാഡ്സോഡനിൽ ബുന്ദസ്‌ലിഗ ചെസ് ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു ആനന്ദ്. യാത്രാ വഴികൾ മുടങ്ങിയപ്പോൾ വന്ദേഭാരത് സർവീസ് വഴി ഫ്രാങ്ക്ഫുർട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വിമാന യാത്രയെ ആനന്ദ് വിവരിക്കുന്നതിങ്ങനെ: ‘അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ അധിനിവേശത്തിനു ശേഷമുള്ള ജീവിതംപോലെ തോന്നിച്ച യാത്ര... ഫെയ്സ് ഷീൽഡും മാസ്കും ധരിച്ച് പരസ്പരം കണ്ണിൽപോലും നോക്കാതെ യാത്രക്കാർ...’

കോവിഡിനിടെയുണ്ടായ രസികൻ അനുഭവങ്ങളും പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. ‘സമയംകൊല്ലാൻ എന്തു വഴിയെന്നായി’ ചിന്ത. അപ്പോഴാണ് മുൻപു സമയം കിട്ടാത്തതിനാൽ കഴിയാതെപോയ ‘ഹിന്ദി’ പഠനം ഓർമവന്നത്. ഷിക്കോഗോയിൽ താമസിക്കുന്ന എന്റെ സുഹൃത്ത് ആനന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യം പഠിപ്പിക്കാൻ തയാറായി. ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ സ്കൈപ്പ് മുഖേനയായിരുന്നു ക്ലാസ്. എയർപോർട്ടിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ പറയുന്നത് എനിക്കു മനസ്സിലായിത്തുടങ്ങി എന്നതിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നു അതിലെ പുരോഗതി.’

ചെസ് അക്കാദമി എന്ന ആശയം മുളപൊട്ടിയതിനെക്കുറിച്ച് ആനന്ദ് പറയുന്നു: ‘2020ന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ടൂർണമെന്റുകൾ ഇല്ലാതായപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ആ ആശയം പുറത്തുവന്നത്. എന്റെ കളിജീവിതത്തിനു ശേഷം എന്ത് എന്നതിന് ഒരു റിഹേഴ്സൽ പോലെ. സോവിയറ്റ് ചെസിനെ മാറ്റിമറിച്ച ബോട്‌വിനിക് ചെസ് സ്കൂളായിരുന്നു എന്റെ മുന്നിലെ മാതൃക. ’

2019ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാണിത്. 2021 ഏപ്രിലിൽ അന്തരിച്ച പിതാവ് കെ. വിശ്വനാഥനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമകളും പുതിയതായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മലയാളിയും എഴുത്തുകാരിയുമായ സൂസൻ നൈനാനാണ് ആനന്ദിനൊപ്പം പുസ്തകം തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

