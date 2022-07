‘നിങ്ങൾ കരുതും പോലെ ഒരാളല്ല ഞാൻ, സത്യം മറ്റൊന്ന്’: ജീവിതം പറഞ്ഞ് മോ ഫറ

ലണ്ടൻ∙ ഒൻപതാം വയസ്സിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ബ്രിട്ടനിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നതാണു തന്നെയെന്നു വെളിപ്പെടുത്തി ബ്രിട്ടന്റെ ഒളിംപിക് ചാംപ്യൻ മോ ഫറ. ഹുസെയ്ൻ അബ്ദി കാഹിൽ എന്നാണു തന്റെ യഥാർഥ പേരെന്നും ജിബൂട്ടിയിൽനിന്നു ബ്രിട്ടനിലെത്തിയശേഷം ബാല വേല ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഒരു രാജ്യാന്തര മാധ്യമം തയാറാക്കിയ ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ ഫറ വെളിപ്പെടുത്തി. കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്തുനിന്ന് തന്നെ യുകെയിലെത്തിച്ച സ്ത്രീയാണ് മോ ഫറ എന്ന പേരിട്ടതെന്നും അത്‍ലീറ്റ് പ്രതികരിച്ചു.

രക്ഷിതാക്കളോടൊപ്പം സൊമാലിയയിൽനിന്ന് അഭയാർഥിയായി യുകെയിലെത്തിയെന്നാണ് ഫറ നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഫറയുടെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ യുകെയിലെ അഭയാർഥി സമൂഹം സ്വാഗതം ചെയ്തു. 2012 ലണ്ടൻ ഒളിംപിക്സിലും 2016 റിയോയിലും 5,000, 10,000 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ ഫറ സ്വർണം നേടിയിരുന്നു. തന്റെ രക്ഷിതാക്കൾ യുകെയിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് 39 വയസ്സുകാരനായ ഫറ വെളിപ്പെടുത്തി. ‘‘നിങ്ങൾ കരുതുന്നപോലെയുള്ള ഒരാളല്ല ഞാന്‍, ആളുകൾ എന്നെ മോ ഫറയായാണ് അറിയുന്നത്. പക്ഷേ എന്റെ പേര് അതല്ല, സത്യവും അതല്ല’’– ഫറ ‍ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ പറഞ്ഞു.

‘‘എനിക്കു നാലു വയസ്സു പ്രായമുള്ളപ്പോൾ സൊമാലിയയിലെ ആഭ്യന്തര കലാപത്തിനിടെയുണ്ടായ വെടിവയ്പിലാണ് എന്റെ പിതാവ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. മാതാവും രക്ഷിതാക്കളും സൊമാലിലാൻഡിലെ കൃഷിയിടത്തിലാണു താമസിക്കുന്നത്. ജിബൂട്ടിയിൽനിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്നെ യുകെയിലെത്തിച്ചത്. ബന്ധുക്കളോടൊപ്പം താമസിക്കാനാണെന്നു പറഞ്ഞാണ് ആ സ്ത്രീ എന്നെ ഇവിടെയെത്തിച്ചത്. അതിന്റെ ആകാംക്ഷ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പേരു മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയണമെന്ന് അവർ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വ്യാജരേഖകളും അവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു.’’

‘‘ലണ്ടനിൽ ഹൻസ്‍ലോയിലെ ഒരു വീട്ടിലേക്കാണ് എന്നെ ആദ്യം കൊണ്ടുപോയത്. എന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ എന്നു പറ‍ഞ്ഞു തന്ന കടലാസ് കീറി അവർ വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റിൽ ഇട്ടു. അപ്പോഴാണു ഞാന്‍ പ്രശ്നത്തിലാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ വീട്ടുജോലി ചെയ്യണം. കുട്ടികളെയും നോക്കണം. കുടുംബത്തെ എന്നെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ മിണ്ടാതെ ജോലി ചെയ്യാനാണ് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത്. ശുചിമുറിയിൽ കയറി കരയാൻ മാത്രമേ എനിക്കു സാധിച്ചുള്ളൂ.’’– മോ ഫറ വെളിപ്പെടുത്തി.

ജോലി ചെയ്ത വീട്ടുകാർ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണു തന്നെ സ്കൂളിൽ വിട്ടതെന്നും ഫറ ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ പറഞ്ഞു. 14–ാം വയസ്സിലാണ് മോ ഫറ അത്‍ലറ്റിക്സിൽ സജീവമാകുന്നത്. ലാത്വിയയിൽ നടന്ന ഇംഗ്ലിഷ് സ്കൂളുകളുടെ ഗെയിംസിൽ ഫറയ്ക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ യാത്രാ രേഖകളൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കായികാധ്യാപകനായ അലന്‍ വാറ്റ്കിൻസന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഫറ ബ്രിട്ടിഷ് പൗരത്വം നേടുന്നതും കായിക മേഖലയിൽ സജീവമാകുന്നതും. അധ്യാപകന്റെ പരാമർശങ്ങളും ഡോക്യുമെന്ററിയിലുണ്ട്.

