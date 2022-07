ഹോക്കി ലോകകപ്പ്: ഇന്ത്യയ്ക്ക് ജയം

മഡ്രിഡ് ∙ ഗോൾകീപ്പർ സവിത പുനിയയുടെ ഉജ്വല സേവുകളുടെ മികവിൽ വനിതാ ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശ്വാസ ജയം. ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്കു നീണ്ട മത്സരത്തിൽ കാനഡയെ 3–2ന് തോൽപിച്ചു. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി സമനില പാലിച്ചു.



ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിന്റെ ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ ജയം കൂടിയാണിത്. കഴിഞ്ഞദിവസം സ്പെയിനോട് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ലോകകപ്പിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു നഷ്ടമായിരുന്നു.

English Summary: Women's Hockey World Cup: Captain Savita stars in India's 3-2 win over Canada in shootout